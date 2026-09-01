Zelenszkij teljesen elszabadult: két milliárd eurót kér azonnal egy EU-s tagállamtól, közben az ország költségvetése romokban – „Amszterdam már mindent megtett, amit tudott”

Ukrajna azt kéri a holland kormánytól, hogy a katonai támogatásra elkülönített forrásokból 2 milliárd eurót a tervezettnél korábban bocsásson rendelkezésére. A pénzt légvédelmi rakéták beszerzésére és drónelfogó eszközök gyártására fordítanák – mondta Andrij Kosztyin, Ukrajna hollandiai nagykövete a De Volkskrantnak.

Ukrajna sürgősen 2 milliárd eurót kér Hollandiától / Fotó: NurPhoto via AFP

A diplomata szerint Ukrajnának már most további légvédelmi képességekre van szüksége, hogy megvédje a lakosságot az orosz ballisztikus és hiperszonikus rakétáktól. Oroszország fokozta támadásait, amelyek már nemcsak az energetikai infrastruktúrát, hanem civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontokat és áruházakat is érintenek.

Ukrajna azt javasolja, hogy a holland kormány a jövőbeli időszakokra elkülönített támogatási keretből 2 milliárd eurót hozzon előre,

miközben Hollandiában nehéz költségvetési tárgyalások zajlanak.

Az RBC-Ukraine beszámolója szerint a pénzt légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták beszerzésére, valamint drónelfogó eszközök gyártására használnák fel.

Hollandia korábban már hozzájárult ahhoz, hogy a későbbi időszakokra elkülönített támogatási forrásokat előre felhasználják. Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter idén nyáron jelentette be, hogy 437 millió eurót biztosítanak egy eredetileg későbbi időszakra elkülönített keretből.

A holland kormány összességében évente 3 milliárd eurót különít el az állami költségvetésből Ukrajna katonai támogatására.

Korábban a holland védelmi miniszter kijelentette , hogy az ország már nem képes közvetlen katonai támogatást nyújtani Ukrajnának. Azt mondta, hogy felszólítja majd a többi országot, hogy segítsenek Kijevnek, hiszen Amszterdam már mindent megtett, amit tudott.

Amikor a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták iránti ukrán igényekről kérdezték, Yeşilgöz-Zegerius hangsúlyozta, hogy Hollandia „elérte képességei határát”.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az ukrán hadsereg rendszeresen hajt végre dróntámadásokat oroszországi katonai és infrastrukturális célpontok ellen, ezek hatékonyságát pedig tovább növelhetné a Starlink műholdas rendszer használata. Elon Musk korábban nyitottnak mutatkozott arra, hogy Ukrajna Starlinkkel felszerelt drónokat vessen be oroszországi célpontok ellen, ugyanakkor jelezte: ehhez politikai döntésre, vagyis a Fehér Ház jóváhagyására lenne szükség.