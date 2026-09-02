Egész Ukrajnát sokkolta, amit most Magyarország tett: Zelenszkij erre egyáltalán nem számított, lesz miről beszélnie Magyar Péterrel – megfúrtuk az EU-csatlakozás folyamatát
A nyári szünet utáni első, az EU bővítésével foglalkozó tanácsi munkacsoport, a COELA keddi, szeptember 1-jei ülésén Magyarország ismét megtagadta, hogy jóváhagyja az Ukrajnával kapcsolatos 2-es és 3-as tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit. Magyarország ezzel nem tette lehetővé, hogy az Európai Unió Tanácsa továbblépjen az Ukrajna számára a 2-es és 3-as klaszter megnyitása felé – írja az Eurointegration.
Ukrajna EU-csatlakozás folyamata egyelőre marad a régiben
„Minden maradt a régiben” – kommentálta a helyzetet az egyik forrás. Hozzátette: Magyarország – akárcsak júliusban, a nyári szabadságolások előtt – ezúttal is csak ahhoz járult hozzá, hogy elfogadják a 3-as klaszter átvilágításának eredményeit Moldova esetében.
Ezt a megoldást, amely az Európai Unióhoz vezető úton lényegében különválasztaná Ukrajnát és Moldovát, az uniós tagállamok többsége nem támogatja, és a többség élén az EU soros elnökségét betöltő Írország áll.
A COELA következő ülését szeptember 2-án, szerdán tartják, az Ukrajnával és Moldovával kapcsolatos kérdések azonban nem szerepelnek a napirenden.
Július 22-én már volt egy kísérlet az átvilágítás eredményeinek jóváhagyására, de ez Magyarország álláspontja miatt meghiúsult. Budapest akkor is csak ahhoz volt hajlandó „zöld utat” adni, hogy a 3-as klaszterben Moldova léphessen tovább.
Július 14-én Brüsszelben megnyitották Ukrajna számára a hatodik, „Külkapcsolatok” elnevezésű tárgyalási klasztert. Tarasz Kacska, az akkori európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes akkor azt ígérte, hogy a fennmaradó négy klaszter megnyitását nem halasztják „a nyár utáni időszakra”.
Magyarország korábban technikai szinten blokkolta az Ukrajna számára a 2-estől a 6-os klaszterig terjedő tárgyalási fejezetek megnyitását, a hatodik klaszter esetében azonban viszonylag gyorsan beleegyezett vétója feloldásába.
Zelenszkij augusztus 20 alkalmából köszöntötte a "baráti magyar népet"
Az ukrán miniszterelnök továbbra is szívesen látni magyar kollégáját Kijevben. Zelenszkij meghívását azonban Magyar Péter hónapok óta nem fogadja el, inkább a Kárpátalján szeretne találkozni vele. Folyik a diplomáciai kötélhúzás.
Zelenszkij ukrán elnök augusztus 20 alkalmából köszöntötte a "baráti magyar népet" és Magyar Péter miniszterelnököt. A közhelyeken túl a diplomáciai kötélhúzás azon zajlik, hogy Kijevban, vagy Kárpátalján találkozzanak.
Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok Önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István napja alkalmából
– írta az ukrán nagykövetség Facebook oldalán.
Magyar Péter július elején, az ankarai NATO-csúcs előtt bejelentette, hogy megállapodott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy közeljövőben esedékes kétoldalú találkozóról. A nagy kérdés azonban az, hogy hol lenne ez a találkozó. A miniszterelnök egy áprilisi Facebook bejegyzése alapján Kárpátalját favorizálja.
Fogadtam az irodámban Babják Zoltánt Beregszász polgármesterét, aki tájékoztatott a kárpátaljai magyarok helyzetéről, a háborús szörnyűségekről
– írja a bejegyzés. "Egyetértettünk abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzük Magyarország és Ukrajna kapcsolatát."