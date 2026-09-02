Egész Ukrajnát sokkolta, amit most Magyarország tett: Zelenszkij erre egyáltalán nem számított, lesz miről beszélnie Magyar Péterrel – megfúrtuk az EU-csatlakozás folyamatát

A nyári szünet utáni első, az EU bővítésével foglalkozó tanácsi munkacsoport, a COELA keddi, szeptember 1-jei ülésén Magyarország ismét megtagadta, hogy jóváhagyja az Ukrajnával kapcsolatos 2-es és 3-as tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit. Magyarország ezzel nem tette lehetővé, hogy az Európai Unió Tanácsa továbblépjen az Ukrajna számára a 2-es és 3-as klaszter megnyitása felé – írja az Eurointegration.

Ukrajna EU-csatlakozás folyamata egyelőre marad a régiben/Fotó: Bled Strategic Forum

Ukrajna EU-csatlakozás folyamata egyelőre marad a régiben

„Minden maradt a régiben” – kommentálta a helyzetet az egyik forrás. Hozzátette: Magyarország – akárcsak júliusban, a nyári szabadságolások előtt – ezúttal is csak ahhoz járult hozzá, hogy elfogadják a 3-as klaszter átvilágításának eredményeit Moldova esetében.

Ezt a megoldást, amely az Európai Unióhoz vezető úton lényegében különválasztaná Ukrajnát és Moldovát, az uniós tagállamok többsége nem támogatja, és a többség élén az EU soros elnökségét betöltő Írország áll.

A COELA következő ülését szeptember 2-án, szerdán tartják, az Ukrajnával és Moldovával kapcsolatos kérdések azonban nem szerepelnek a napirenden.

Július 22-én már volt egy kísérlet az átvilágítás eredményeinek jóváhagyására, de ez Magyarország álláspontja miatt meghiúsult. Budapest akkor is csak ahhoz volt hajlandó „zöld utat” adni, hogy a 3-as klaszterben Moldova léphessen tovább.

Július 14-én Brüsszelben megnyitották Ukrajna számára a hatodik, „Külkapcsolatok” elnevezésű tárgyalási klasztert. Tarasz Kacska, az akkori európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes akkor azt ígérte, hogy a fennmaradó négy klaszter megnyitását nem halasztják „a nyár utáni időszakra”.

Magyarország korábban technikai szinten blokkolta az Ukrajna számára a 2-estől a 6-os klaszterig terjedő tárgyalási fejezetek megnyitását, a hatodik klaszter esetében azonban viszonylag gyorsan beleegyezett vétója feloldásába.

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