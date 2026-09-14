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hekkertámadás
ukrán aranykonvoj
adatlopás
ügyvédi iroda

Új nyilatkozatot adott ki az ukrán aranykonvoj ügyvédje a szerverei elleni támadásról: Horváth Lóránt furcsa következmény nyomára bukkant – "Ne nyisd meg"

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Tömeges levélküldés indult Dr. Horváth Lóránt nevében, miután ismeretlenek hozzáfértek az ügyvédi iroda levelezőrendszeréhez. Az ukrán aranykonvojjal foglalkozó ügyvéd szerint a rendszerek biztonságban vannak, és az adatlopás végül nem járt sikerrel.
VG
2026.09.14, 20:25

Újabb részleteket közölt a levelezőrendszerét ért támadásról Dr. Horváth Lóránt ügyvéd. A közel 5000 kiküldött RFP-meghívó ellenére az ukrán aranykonvoj ügyvédje szerint az adatlopási kísérlet nem járt sikerrel, a gyanús e-maileket azonban senkinek sem szabad megnyitnia.

Horváth Lóránt, ukrán aranykonvoj
Nagyszabású e-mailes támadás érte az ukrán aranykonvojjal foglalkozó Dr. Horváth Lóránt ügyvédi irodáját Fotó: AFP

Újabb figyelmeztetést adott ki Dr. Horváth Lóránt ügyvéd, miután ismeretlenek feltörték az ügyvédi iroda levelezőrendszerét. 

Az ügyvéd közlése szerint a támadás során közel 5000 RFP-meghívót küldtek ki a nevében, ezért arra kéri a címzetteket, hogy a tőle érkező gyanús üzeneteket semmiképpen se nyissák meg.

Dr. Horváth Lóránt közösségi oldalán azt írta, hogy a rendszereik biztonságban vannak, és az adatlopás nem volt sikeres. A támadók ennek ellenére hozzáférést szereztek a levelezéshez annyira, hogy tömegesen küldhessenek ki üzeneteket az ügyvéd nevében.

A mostani támadás azért is különösen érzékeny, mert az ügyvédi iroda olyan ügyekkel foglalkozik, amelyekben nagy mennyiségű bizalmas információ fordulhat elő. Horváth Lóránt neve az elmúlt időszakban az ukrán aranykonvoj-ügy miatt is gyakran szerepelt a nyilvánosságban: az ügyvéd az ukrán pénzszállítók és az Oschadbank jogi képviselője volt.

Az ukrán aranykonvojhoz kapcsolódhat a támadás?

A NAV augusztusban megszüntette az ukrán pénzszállítók ellen indított eljárást, miután az érintettek hitelt érdemlően igazolták a lefoglalt arany és készpénz eredetét.

Az ügyvéd most nem közölt részleteket arról, hogy kik állhatnak a kibertámadás mögött, és arról sem, pontosan milyen tartalmú RFP-meghívók mentek ki. A legfontosabb üzenete azonban egyértelmű: aki Horváth Lóránt nevében gyanús levelet kapott, ne kattintson a benne található hivatkozásokra, és ne nyissa meg a mellékleteket.

A tömeges levélküldés tehát megtörtént, az adatlopás viszont a közlés szerint nem volt sikeres.

Feltörték az aranykonvojt védő ügyvédi iroda szervereit – Horváth Lóránt mindenkit figyelmeztet

Feltörték az e-mail szervereit annak az ügyvédi irodának, melyben Dr. Horváth Lóránt ügyvéd az aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók jogi képviselője volt. Az aranykonvoj ügyben a nyomozást a NAV nemrég lezárta.

 

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