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Ukrán aranykonvoj: NAV-os vezetőket rúgtak ki, egy rejtélyes haláleset bonyolítja tovább az ügyet

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Újabb személyi következménye lehet az ukrán aranykonvoj ügyének a NAV-nál: október 1-jei hatállyal leváltják a bűnügyi főigazgatót és helyettesét. A döntés hátterében nemcsak az ukrán aranykonvoj ügye, hanem egy márciusi zártkörű rendezvény is állhat, amelyen a NAV egyik dandártábornoka életét vesztette.
VG
2026.09.30, 19:29

Újabb vezetők távoznak a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól: október 1-jei hatállyal visszavonták Domokos Ferenc bűnügyi főigazgató és Szűcs Gábor László főigazgató-helyettes vezetői megbízatását. A NAV a személycseréket hivatalosan megerősítette, indoklást azonban nem adott. A háttérben két, egymással időben is összekapcsolódó ügy állhat: az ukrán aranykonvoj elleni NAV-akció, valamint egy március eleji zártkörű rendezvény, amelyen az adóhatóság egyik dandártábornoka életét vesztette.

Ukrán aranykonvoj: NAV-os vezetőket rúgtak ki, egy rejtélyes haláleset bonyolítja tovább az ügyet
Ukrán aranykonvoj: NAV-os vezetőket rúgtak ki, egy rejtélyes haláleset bonyolítja tovább az ügyet / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

A NAV közlése szerint az új vezetés a jogszabályok adta lehetőségekkel élve, indoklás nélkül vonta vissza Domokos Ferenc dandártábornok és Szűcs Gábor László ezredes vezetői megbízását. Domokos az elmúlt hónapokban különösen fontos szerepet töltött be a szervezetben: ideiglenesen az elnökhelyettesi feladatokat is ellátta, miután korábbi felettesét, Demeter Tamást a kormányváltást követően, májusban menesztették. Az elnökhelyettesi tisztséget csak szeptember közepén töltötték be ismét.

Egy tragikus haláleset és az ukrán aranykonvoj

A 24.hu információi szerint szerint a mostani személycserék hátterében nemcsak az ukrán aranykonvoj ügye, hanem egy március 5-én, a Zselicvölgyben rendezett zártkörű összejövetel is állhat. Az eseményen a NAV egyik dandártábornoka életét vesztette. A lap információi szerint a rendezvényen Domokos Ferenc is jelen volt. A portál azt is állította, hogy az ügy a választási kampány idején nem kapott nyilvánosságot, miközben a résztvevők között akkori kormánypárti politikusok is lehettek.

A haláleset körülményeiről a megadott információk alapján ennél többet nem lehet biztosan állítani. Nem ismert, hogy történt-e bűncselekmény, illetve az sem, hogy a mostani vezetői felmentésekhez a zselicvölgyi esemény pontosan milyen módon kapcsolódhat. A jelentőségét az adja, hogy ugyanarra a napra esett, mint egy másik, később komoly politikai és hatósági következményekkel járó ügy, az ukrán aranykonvoj.

A most leváltott vezetők által irányított szervezeti egység érintettsége miatt Magyar Péter miniszterelnök júniusban belső vizsgálatot rendelt el az adóhatóságnál. A vizsgálat célja az volt, hogy tisztázzák a NAV állományának szerepét és az akció körülményeit. A miniszterelnök az adóhivatal mellett a titkosszolgálatoknál is vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.

A folyamatnak már korábban is volt személyi következménye: a vizsgálat nyomán egy másik bűnügyi főigazgató-helyettes is távozott a hatóságtól. A mostani döntéssel így újabb két magas rangú NAV-vezető kerül ki a szervezet felső irányításából.

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