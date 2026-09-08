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Ukrajna
Orbán Viktor
Zelenszkij
Európai Unió

Elszabadultak az ukránok: szerintük Orbán Viktor miatt nem tudnak előrelépni az uniós csatlakozásban − „Továbbra is aláássa a Magyarország és Ukrajna közötti kapcsolatok normalizálódását”

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Ismét elakadt Ukrajna európai uniós csatlakozásának folyamata és történetesen ismét Magyarország blokkolta a következő tárgyalási fejezetek megnyitását. Az ügy azonban nem várt fordulatot vett, mivel Kijev szerint Orbán Viktor állhat a történtek mögött. Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy nincs tisztában azzal, hogy milyen feltételek teljesülése esetén léphetnének tovább, pedig ezt a magyar kormányok már számos alkalommal tisztázták.
VG
2026.09.08, 21:51

Magyarország nem támogatja az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások folytatását, mivel nem teljesült egy nagyon fontos bilaterális megállapodás. Budapest már számos alkalommal egyértelműen jelezte, hogy addig nem támogatja a következő fejezetek megnyitását, amíg a kárpátaljai magyar kisebbség ügye nem rendeződik.

Az ukránok nem értik a magyar kormány követeléseit
Az ukránok nem értik a magyar kormány követeléseit / Fotó: AFP

Ennek ellenére Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint nem világos miért blokkol továbbra is a magyar kormány. Tárcája úgy véli, hogy egyértelműen Orbán Viktor keze lehet a dologban, annak ellenére, hogy jelenleg Magyar Péter kezében van az ügy sorsa.

Az ukrán kormány nem érti mi lehet a baj

A diplomata szerint Ukrajna hivatalos csatornákon igyekszik tisztázni Magyarország álláspontját és megérteni, hogy a kormány miért blokkolja a következő tárgyalási fejezetek megnyitását. Elmondta azt is, hogy mindennapos tárgyalások folynak a magyar partnerekkel, valamint az Európai Unióval annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a csatlakozások „mesterséges késleltetése”. 

Sajnos Magyarország még a zárt ajtók mögött folytatott egyeztetéseken is csak általánosságban fogalmazta meg aggályait. Vagyis még számunkra sem világos, miért gördítenek ismét különböző akadályokat a folyamat elé

− fogalmazott Tihij, aki cáfolta, hogy Ukrajna gyorsított csatlakozási eljárást sürget.

A diplomata arról is beszámolt, hogy az ukrán kormány értesülései szerint a korábbi magyar kormány képviselői akadályozzák a tárgyalások folytatását.

Orbán Viktor kormánya 7 hónapon keresztül akadályozta a tárgyalási klaszterek megnyitását, holott Ukrajna minden ehhez szükséges feltételt teljesített. Orbán csapata azonban még a hatalom elvesztése után is igyekszik meghiúsítani a magyar–ukrán kapcsolatok normalizálását

− ismertette Kijev álláspontját.

A magyar kormány egyértelmű feltételeket támaszt

Az áprilisi választásokat követően Magyar Péter tartotta magát a korábban még Orbán Viktor által megfogalmazott állásponthoz. A magyar követelések értelmében a kárpátaljai magyaroknak vissza kell kapni:

  • teljes kulturális,
  • nyelvi,
  • közigazgatási,
  • felsőoktatási jogaikat.

A Jevropejszka Pravda szerint a feltételek közül hiányoztak a konkrétumok, illetve úgy tudják, hogy a Tisza-kormány az Európai Unióval, nem pedig Ukrajnával közölte ezeket.

Ez azért érdekes, mert néhány hónapja maga az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha közölte, hogy hajlandóak tárgyalni a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének rendezéséről:

Készek vagyunk új fejezetet nyitni a kétoldalú kapcsolatokban. Van egy javaslatcsomagunk. Nyitottak vagyunk megvitatni a magyar kisebbség kérdését, amely megrontotta és megmérgezte a kétoldalú kapcsolatainkat.

− fogalmazott.

A politikus a NATO külügyminiszteri találkozón Helsingborgban még Orbán Anita külügyminiszterrel is találkozott, akivel szintén beszéltek a magyar kisebbség helyzetének rendezéséről.

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