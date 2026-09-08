Elszabadultak az ukránok: szerintük Orbán Viktor miatt nem tudnak előrelépni az uniós csatlakozásban − „Továbbra is aláássa a Magyarország és Ukrajna közötti kapcsolatok normalizálódását”

Magyarország nem támogatja az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások folytatását, mivel nem teljesült egy nagyon fontos bilaterális megállapodás. Budapest már számos alkalommal egyértelműen jelezte, hogy addig nem támogatja a következő fejezetek megnyitását, amíg a kárpátaljai magyar kisebbség ügye nem rendeződik.

Az ukránok nem értik a magyar kormány követeléseit / Fotó: AFP

Ennek ellenére Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője szerint nem világos miért blokkol továbbra is a magyar kormány. Tárcája úgy véli, hogy egyértelműen Orbán Viktor keze lehet a dologban, annak ellenére, hogy jelenleg Magyar Péter kezében van az ügy sorsa.

Az ukrán kormány nem érti mi lehet a baj

A diplomata szerint Ukrajna hivatalos csatornákon igyekszik tisztázni Magyarország álláspontját és megérteni, hogy a kormány miért blokkolja a következő tárgyalási fejezetek megnyitását. Elmondta azt is, hogy mindennapos tárgyalások folynak a magyar partnerekkel, valamint az Európai Unióval annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a csatlakozások „mesterséges késleltetése”.

Sajnos Magyarország még a zárt ajtók mögött folytatott egyeztetéseken is csak általánosságban fogalmazta meg aggályait. Vagyis még számunkra sem világos, miért gördítenek ismét különböző akadályokat a folyamat elé

− fogalmazott Tihij, aki cáfolta, hogy Ukrajna gyorsított csatlakozási eljárást sürget.

A diplomata arról is beszámolt, hogy az ukrán kormány értesülései szerint a korábbi magyar kormány képviselői akadályozzák a tárgyalások folytatását.

Orbán Viktor kormánya 7 hónapon keresztül akadályozta a tárgyalási klaszterek megnyitását, holott Ukrajna minden ehhez szükséges feltételt teljesített. Orbán csapata azonban még a hatalom elvesztése után is igyekszik meghiúsítani a magyar–ukrán kapcsolatok normalizálását

− ismertette Kijev álláspontját.

A magyar kormány egyértelmű feltételeket támaszt

Az áprilisi választásokat követően Magyar Péter tartotta magát a korábban még Orbán Viktor által megfogalmazott állásponthoz. A magyar követelések értelmében a kárpátaljai magyaroknak vissza kell kapni:

teljes kulturális,

nyelvi,

közigazgatási,

felsőoktatási jogaikat.

A Jevropejszka Pravda szerint a feltételek közül hiányoztak a konkrétumok, illetve úgy tudják, hogy a Tisza-kormány az Európai Unióval, nem pedig Ukrajnával közölte ezeket.