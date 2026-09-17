Zelenszkijt teljesen hidegen hagyja a küszöbön álló olajválság: az ukrán erők újra egy orosz olajfinomítót támadtak meg

Ukrán erők egy orosz katonai repülőteret támadtak meg szeptember 17-ére virradó éjjel a rosztovi területen, miközben a jaroszlavli olajfinomítónál is tűz ütött ki, miután dróntámadásról érkeztek jelentések – írja a Kyiv Independent.

Ukrán erők egy orosz katonai repülőteret támadtak meg/Fotó: AFP

Ukrán drónokat semmisítettek meg

Jurij Szljuszar, a rosztovi terület kormányzója a Telegramon azt állította, hogy az éjszaka folyamán drónokat semmisítettek meg a Millerovszkij és Kamenszkij járások felett, miközben az orosz erők visszaverték a térség elleni légitámadást. A kormányzó szerint a közlés időpontjáig nem érkezett jelentés halálos áldozatokról vagy egyéb károkról.

A rosztovi területen több orosz katonai repülési létesítmény is található, a régió pedig korábban is többször ukrán támadások célpontja volt.

Ukrajna augusztus végén már támadta a Millerovóban található katonai repülőteret. Az ukrán pilóta nélküli rendszerek erői akkor azt közölték, hogy több orosz radarrendszert megsemmisítettek, és a repülőtér infrastruktúrájában is károkat okoztak.

Tűz ütött ki a jaroszlavli olajfinomítónál

Eközben Telegram arról számolt be, hogy drónok jutottak be a jaroszlavli olajfinomító ipari területére. A később közzétett felvételeken egy nagyobb tűz látható a létesítménynél, amely a beszámolók szerint a robbanások után keletkezett.

A térség olajfinomítóit az elmúlt időszakban már több alkalommal is ukrán dróntámadások érték.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a legutóbbi támadásokról szóló jelentéseket.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen támad orosz

repülőtereket,

védelmi létesítményeket,

olajipari infrastruktúrát

és más, katonai szempontból fontos célpontokat.

Kijev célja ezzel az orosz hadsereg utánpótlási és hadviselési képességeinek gyengítése.

Az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások a nagy hatótávolságú ukrán hadműveletek egyik legjelentősebb gazdasági hatású elemévé váltak. A támadások hozzájárultak az üzemanyaghiány kialakulásához, és a nyár folyamán jelentősen visszavetették az oroszországi üzemanyag-termelést.