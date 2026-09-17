Zelenszkijt teljesen hidegen hagyja a küszöbön álló olajválság: az ukrán erők újra egy orosz olajfinomítót támadtak meg
Ukrán erők egy orosz katonai repülőteret támadtak meg szeptember 17-ére virradó éjjel a rosztovi területen, miközben a jaroszlavli olajfinomítónál is tűz ütött ki, miután dróntámadásról érkeztek jelentések – írja a Kyiv Independent.
Ukrán drónokat semmisítettek meg
Jurij Szljuszar, a rosztovi terület kormányzója a Telegramon azt állította, hogy az éjszaka folyamán drónokat semmisítettek meg a Millerovszkij és Kamenszkij járások felett, miközben az orosz erők visszaverték a térség elleni légitámadást. A kormányzó szerint a közlés időpontjáig nem érkezett jelentés halálos áldozatokról vagy egyéb károkról.
A rosztovi területen több orosz katonai repülési létesítmény is található, a régió pedig korábban is többször ukrán támadások célpontja volt.
Ukrajna augusztus végén már támadta a Millerovóban található katonai repülőteret. Az ukrán pilóta nélküli rendszerek erői akkor azt közölték, hogy több orosz radarrendszert megsemmisítettek, és a repülőtér infrastruktúrájában is károkat okoztak.
Tűz ütött ki a jaroszlavli olajfinomítónál
Eközben Telegram arról számolt be, hogy drónok jutottak be a jaroszlavli olajfinomító ipari területére. A később közzétett felvételeken egy nagyobb tűz látható a létesítménynél, amely a beszámolók szerint a robbanások után keletkezett.
A térség olajfinomítóit az elmúlt időszakban már több alkalommal is ukrán dróntámadások érték.
Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a legutóbbi támadásokról szóló jelentéseket.
Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen támad orosz
- repülőtereket,
- védelmi létesítményeket,
- olajipari infrastruktúrát
- és más, katonai szempontból fontos célpontokat.
Kijev célja ezzel az orosz hadsereg utánpótlási és hadviselési képességeinek gyengítése.
Az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások a nagy hatótávolságú ukrán hadműveletek egyik legjelentősebb gazdasági hatású elemévé váltak. A támadások hozzájárultak az üzemanyaghiány kialakulásához, és a nyár folyamán jelentősen visszavetették az oroszországi üzemanyag-termelést.