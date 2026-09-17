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ukrán dróntámadás
olajfinomító
orosz-ukrán háború

Zelenszkijt teljesen hidegen hagyja a küszöbön álló olajválság: az ukrán erők újra egy orosz olajfinomítót támadtak meg

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Újabb ukrán dróntámadásokról érkeztek hírek Oroszországból: a beszámolók szerint egy katonai repülőteret is találat érhetett a rosztovi területen. Közben a jaroszlavli olajfinomítónál robbanásokat követően tűz ütött ki, az ukrán támadások pontos körülményeit és a károk mértékét azonban egyelőre nem sikerült felmérni.
VG
2026.09.17, 07:19

Ukrán erők egy orosz katonai repülőteret támadtak meg szeptember 17-ére virradó éjjel a rosztovi területen, miközben a jaroszlavli olajfinomítónál is tűz ütött ki, miután dróntámadásról érkeztek jelentések – írja a Kyiv Independent.

Zelenszkij Putyin, ukrán-orosz
Ukrán erők egy orosz katonai repülőteret támadtak meg/Fotó: AFP

Ukrán drónokat semmisítettek meg

Jurij Szljuszar, a rosztovi terület kormányzója a Telegramon azt állította, hogy az éjszaka folyamán drónokat semmisítettek meg a Millerovszkij és Kamenszkij járások felett, miközben az orosz erők visszaverték a térség elleni légitámadást. A kormányzó szerint a közlés időpontjáig nem érkezett jelentés halálos áldozatokról vagy egyéb károkról.

A rosztovi területen több orosz katonai repülési létesítmény is található, a régió pedig korábban is többször ukrán támadások célpontja volt.

Ukrajna augusztus végén már támadta a Millerovóban található katonai repülőteret. Az ukrán pilóta nélküli rendszerek erői akkor azt közölték, hogy több orosz radarrendszert megsemmisítettek, és a repülőtér infrastruktúrájában is károkat okoztak.

Tűz ütött ki a jaroszlavli olajfinomítónál

Eközben Telegram arról számolt be, hogy drónok jutottak be a jaroszlavli olajfinomító ipari területére. A később közzétett felvételeken egy nagyobb tűz látható a létesítménynél, amely a beszámolók szerint a robbanások után keletkezett.

A térség olajfinomítóit az elmúlt időszakban már több alkalommal is ukrán dróntámadások érték.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a legutóbbi támadásokról szóló jelentéseket.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen támad orosz

  • repülőtereket, 
  • védelmi létesítményeket, 
  • olajipari infrastruktúrát 
  • és más, katonai szempontból fontos célpontokat. 

Kijev célja ezzel az orosz hadsereg utánpótlási és hadviselési képességeinek gyengítése.

Az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások a nagy hatótávolságú ukrán hadműveletek egyik legjelentősebb gazdasági hatású elemévé váltak. A támadások hozzájárultak az üzemanyaghiány kialakulásához, és a nyár folyamán jelentősen visszavetették az oroszországi üzemanyag-termelést.

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