Durva: Oroszország már a moldáv határt lövi

Maia Sandu moldovai elnök arra figyelmeztetett, hogy az orosz-ukrán háború frontvonala egyre nyugatabbra tolódik, miután az éjszaka folyamán orosz támadás érte a moldovai–ukrán határ térségét. Az incidensre egy nappal azt követően került sor, hogy egy vélhetően orosz drón behatolt Moldova légterébe.

Maia Sandu megkongatta a vészharangot a moldovai-ukrán határnál történt incidens után / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

„Elítéljük ezeket a támadásokat és ezt a brutális háborút. Gondolataink az áldozatokkal és Ukrajnával vannak. Moldova európai partnereivel együtt tovább erősíti légterének megfigyelését és védelmét, Ukrajna számára pedig további légvédelmi támogatást sürgetek” – mondta Maia Sandu.

Az éjszakai támadás miatt le kellett zárni a Kijevtől mintegy 500 kilométerre délre fekvő határátkelőhelyet – közölte az ukrán Állami Határőrszolgálat.

A The Guardian értesülései szerint két ember meghalt, három megsebesült, 16 embert pedig evakuálni kellett, miután csapás érte a Moldovával közös határon található sztarokozacsei határátkelőt.

Ukrán területen is sűrűsödnek az orosz támadások

Nemcsak a határ mentén dúltak a harcok. Négy ember megsérült, amikor egy orosz drón egy kijevi lakóépületbe csapódott. További támadásokról érkeztek jelentések Dnyipróból, Mikolajivból, Harkivból, Zaporizzsjából és Zsitomirból.

„Válaszra van szükség – Moszkva nem vághat neki úgy a télnek, abban a hitben, hogy következmények nélkül folytathatja a rakéta- és drónterrort. Az agressziót itt és most kell megállítani, mielőtt még tovább terjed” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök a korábbinál hatékonyabb szankciókat sürgetett Oroszországgal szemben, és Ukrajna támogatására szólított fel. Mint fogalmazott: „azok a partnerek, akik képesek segíteni, pontosan tudják, mire van szükség nap mint nap”.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint erőik csapást mértek egy, a Fekete-tengeren Odessza kikötője felé tartó, katonai felszerelést szállító ukrán teherhajóra, valamint Kijevben egy dróngyártó vállalathoz tartozó raktárra.