Volomidir Zelenszkij felszólította a külföldi kormányokat, totális légtérzárat akar elrendelni az orosz légtérre az ukrán drónok miatt

Ukrajna újabb súlyos figyelmeztetést küldött az Oroszország felett közlekedő légitársaságoknak. Volodimir Zelenszkij Telegram-bejegyzésében közölte az orosz légtér a dróntámadások miatt „de facto zárva lesz”. Az ukrán elnök figyelemzetette a Moszkvába, Szentpétervárra, illetve más orosz nagyvárosokba járatokat közlekedtető szereplőket, hogy számoljanak a növekvő biztonsági kockázattal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kialakult helyzetért Oroszországot tette felelőssé. / Fotó: Martin Bertrand / AFP

Kerekperec megmondták az ukránok: a légiközlekedés zavarásával az orosz lakosság számára is érzékelhetővé akarják tenni a háború hatásait

Az ukrán elnök bejegyzésben arról beszélt, bár az ukrán drónok nem veszélyeztetik a polgári repülést, ám az orosz légtérben zajló háborús műveletek egyre komolyabb kihívást jelentenek a légiközlekedés számára.

Zelenszkij Moszkvát azzal vádolta, elhallgatja, hogy az orosz égbolt egyre veszélyesebbé válik.

Az ukrán elnök a kialakult helyzetért Oroszországot tette felelőssé. Felidézte, hogy szeptember 1-jén orosz támadásokban 12 ember meghalt, további 21 pedig megsebesült Kijevben és a főváros környékén.

„Ez tisztán orosz terror a civilek ellen. Moszkva a teljes körű invázió kezdete óta törekszik Ukrajna közlekedési lehetőségeinek ellehetetlenítésére” – fogalmazott Zelenszkij, emlékeztetve, hogy az ukrán légtér jelenleg is zárva van a polgári repülés előtt a háború miatt.

Ugyanakkor Zelenszkij ezt követően arról beszélt, Kijev bizonyos körülmények között kész lenne korlátozni a dróncsapásokat, vagyis Ukrajna hajlandó lehet meghatározott időszakokra és útvonalakon szüneteltetni a dróntevékenységet, ha erre diplomáciai vagy tárgyalási célból nemzetközi partnerek kérik.

Az ukrán elnök példaként John Ratcliffe, a CIA igazgatójának augusztus 25-i moszkvai útját említette. Zelenszkij állítása szerint Ukrajna ekkor is biztosította, hogy az érintett időszakban és irányban biztonságosabb legyen az áthaladás.

Kijev a nagyköveteket is arra kérte, hogy tájékoztassák saját kormányaikat és az Oroszországba járó légitársaságokat a kialakult veszélyről, valamint az ukrán hatóságok a nemzetközi szervezetek számára is részletes információkat ígértek a kockázatokról.