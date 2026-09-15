Röhög Zelenszkij Trump tűzszüneti javaslatán: az éjszaka közepén megtámadott Ukrajna egy orosz olajfinomítót

Ukrán erők támadást intéztek az oroszországi Szamara megyében található Szizranyi Olajfinomító, valamint a déli Taganrogban egy Ozon-raktár ellen szeptember 15-ére virradó éjjel – számoltak be róla megfigyelőcsatornák és a helyi hatóságok, írja a Kyiv Independent.

Ukrán támadás ért egy orosz olajfinomítót/Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Több mint 40 ukrán drónt semmisítettek meg

Az ukrán dróntámadást követően a finomító több pontján is tűz ütött ki. Vjacseszlav Fedoriscsev, Szamara megye kormányzója később azt közölte, hogy a térség légterében több mint 40 ukrán drónt semmisítettek meg. Egy ipari létesítmény megrongálódott, több lakóépület ablakai pedig betörtek – tette hozzá.

Eközben az Oroszország déli részén található Taganrogban ukrán rakéták találtak el egy, a nagy orosz online kiskereskedő, az Ozon tulajdonában lévő raktárépületet – közölte Jurij Szljuszár, Rosztov megye kormányzója.

Két lakóépület ablakai betörtek, további három lakóházban pedig károk keletkeztek. A kormányzó szerint egy oktatási intézmény, egy gázvezeték, egy kereskedelmi épület, egy élelmiszerbolt, valamint egy mezőgazdasági vállalat raktárai is megsérültek.

A beszámolók részleteit a Kyiv Independent egyelőre nem tudta független forrásból ellenőrizni. Ukrajna rendszeresen támad Oroszország mélyén, illetve az oroszok által megszállt területeken található katonai infrastruktúrát, hogy csökkentse Moszkva képességét a háború folytatására.