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Röhög Zelenszkij Trump tűzszüneti javaslatán: az éjszaka közepén megtámadott Ukrajna egy orosz olajfinomítót

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Ukrán erők szeptember 15-re virradó éjjel oroszországi célpontokat támadtak. A Szamara megyei Szizranyi Olajfinomítót drónokkal, egy taganrogi Ozon-raktárt pedig rakétákkal vették célba. A támadások után több helyen tűz ütött ki, a helyi hatóságok szerint pedig több mint 40 ukrán drónt semmisítettek meg a térségben.
VG
2026.09.15, 07:50

Ukrán erők támadást intéztek az oroszországi Szamara megyében található Szizranyi Olajfinomító, valamint a déli Taganrogban egy Ozon-raktár ellen szeptember 15-ére virradó éjjel – számoltak be róla megfigyelőcsatornák és a helyi hatóságok, írja a Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökorosz-ukrán háboró, drónKijev, Ukrajna, Oroszország
Ukrán támadás ért egy orosz olajfinomítót/Fotó: Andrej Isakovic / AFP

Több mint 40 ukrán drónt semmisítettek meg

Az ukrán dróntámadást követően a finomító több pontján is tűz ütött ki. Vjacseszlav Fedoriscsev, Szamara megye kormányzója később azt közölte, hogy a térség légterében több mint 40 ukrán drónt semmisítettek meg. Egy ipari létesítmény megrongálódott, több lakóépület ablakai pedig betörtek – tette hozzá.

Eközben az Oroszország déli részén található Taganrogban ukrán rakéták találtak el egy, a nagy orosz online kiskereskedő, az Ozon tulajdonában lévő raktárépületet – közölte Jurij Szljuszár, Rosztov megye kormányzója.

Két lakóépület ablakai betörtek, további három lakóházban pedig károk keletkeztek. A kormányzó szerint egy oktatási intézmény, egy gázvezeték, egy kereskedelmi épület, egy élelmiszerbolt, valamint egy mezőgazdasági vállalat raktárai is megsérültek.

A beszámolók részleteit a Kyiv Independent egyelőre nem tudta független forrásból ellenőrizni. Ukrajna rendszeresen támad Oroszország mélyén, illetve az oroszok által megszállt területeken található katonai infrastruktúrát, hogy csökkentse Moszkva képességét a háború folytatására.

  • Szeptember 14-ére virradó éjjel az ukrán erők állítólag a Fekete-tenger partján fekvő oroszországi Szocsit is támadták. A város több pontján tüzek és robbanások történtek.
  • Ukrán erők szeptember 13-án késő este a megszállt Mariupol energetikai infrastruktúráját is támadták. Eközben az oroszországi Taganrog déli részén egy korábbi támadás után továbbra is tűz égett – számoltak be róla megfigyelőcsatornák.
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