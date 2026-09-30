Élő egyenes adásban borult ki Unger Anna: az NVVH elnökének nem tetszik, hogy a hivatalát ÁVH-nak nevezi a Fidesz – „A társadalmi bizalmat kérdőjelezi meg"

Unger Anna szerint méltatlan és tiszteletlen az ÁVH áldozataival szemben, hogy a Fidesz az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt az egykori államvédelmi szervezethez hasonlítja. Az NVVH elnöke szerint a hivatal alkotmányos megalapozottsággal és jogállami garanciákkal jött létre, miközben október elsején már 30-40 nyomozó is munkába áll – írta a Telex.

Élesen bírálta az NVVH-t ért ÁVH-s párhuzamot Unger Anna, aki szerint a Fidesz ezzel az egész igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalmat is gyengíti / Fotó: Polyák Attila / MW

Nem tartja elfogadhatónak Unger Anna, hogy a Fidesz az ÁVH-hoz hasonlítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH). A hivatal elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a párhuzam az ÁVH áldozataival szemben is tiszteletlen.

Van egy hivatal, ami a büntetőeljárási jogköreit három napja gyakorolhatja és amit kapásból a magyar történelem egyik legsötétebb időszakához hasonlítanak. Egy olyan intézményt, ami alkotmányos megalapozottsággal, jogállami garanciákkal, elég hosszas előzetes társadalmi egyeztetéssel jött létre. Van mögötte egy elég jelentős társadalmi felhatalmazás, ha a választási eredményeket nézzük. Az ÁVH nem ilyen volt

– mondta Unger.

Az NVVH vezetője szerint azért is tisztességtelen az összehasonlítás, mert a hivatal a magyar igazságszolgáltatási rendszer része. Úgy látja, a Fidesz ezzel a rendszer egyik részének törvényességébe vetett társadalmi bizalmat kérdőjelezi meg, és ezen keresztül az egész igazságszolgáltatási rendszer gyengítésére tesz kísérletet.

A Fidesz korábban „Tisza ÁVH”-nak nevezte az NVVH-t, és az Alkotmánybírósághoz is fordult a hivatal létrehozásáról szóló törvény miatt. A párt többek között azt kifogásolta, hogy az új szervezet széles nyomozati jogosítványokkal rendelkezik.

A műsorban szóba került az is, hogy a Fidesz esetleg listázná az NVVH dolgozóit. Unger Anna azt mondta, egyelőre úgy ítélték meg, hogy a fenyegetés nem olyan súlyú, ami miatt a hivatal nevében fenyegetést kellene tenniük. Hangsúlyozta ugyanakkor: „De ez nem azt jelenti, hogy mi nem fogjuk megvédeni a munkavállalókat”, és ha a fenyegetés súlyosbodik, lépni fognak.