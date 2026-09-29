Üzent Unger Anna Hankó Balázs letartóztatása után: az NVVH elnöke egyértelművé tette, nincs vége a hajtóvadászatnak, csak most keményíthet be igazán – „Ez még egy fapados hivatal"
Nem nulláról indulnak a nyomozások a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál (NVVH), mert a hivatalhoz kirendelt ügyészek korábbi munkahelyükön már dolgoztak az átvett ügyeken – mondta Unger Anna, az intézmény elnöke a 24.hu-nak, aki a hivatalt ért kritikákra reagált.
Üzent Unger Anna Hankó Balázs letartóztatása után: az NVVH elnöke egyértelművé tette, ez nem a vége a hajtóvadászatnak, csak most keményíthet be igazán – „Ez még egy fapados hivatal"
A hivatal hétfőn jelentette be, melyik az első négy ügy, amelyet magához von:
- az önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési korrupciógyanús ügyet;
- a Volánbusz-ügyet;
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal propaganda- és rendezvényköltéseit;
- valamint az Orbán Áronhoz köthető vízumügyeket.
Az első ügyek kiválasztása azonban kritikákat váltott ki, szakértők szerint ugyanis ezek kisebb jelentőségű ügyek, miközben az új hivatal létrehozásának egyik célja az lehet, hogy a túlterhelt ügyészségtől nagyobb és bonyolultabb ügyeket vegyen át.
Az NVVH elnöke szerint az intézményhez érkező ügyészek tapasztalatával sincs probléma. „Ügyészeink átlagos munkatapasztalata meghaladja a húsz évet, vagyis nem mondanám tapasztalatlannak őket” – mondta. Hozzátette: „És, mivel van előzetes ügyismeretük, ezért nem kell sokáig ismerkedniük az átvett ügyekkel”.
Unger Anna az NKA-ügyről: „Nincs okunk arra, hogy aggódjunk” – Orbán Viktor szerint Hankó Balázs őrizetbe vétele újkommunista tempó
Nem foglalkozik az NVVH az NKA-üggyel, ugyanis Unger Anna szerint nincs okuk kételkedni a nyomozást végző ügyészség és a NAV munkájában. Kedd délelőtt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közölte, hogy Hankó Balázst gyanúsítottként hallgatták ki.
Unger azt nem árulta el, pontosan hány ügyész dolgozik a hivatalnál, mert mint mondta, ez szenzitív, jogszabály által védett információ. Azt ugyanakkor közölte, hogy a hozzájuk kirendelt ügyészek többsége főügyészségi ügyész, és mindössze egy kerületi ügyész érkezik a csapatba.
"Ez egy fapados hivatal"
A hivatal azonban egyelőre korántsem működik teljes kapacitással.
Ez még egy fapados hivatal, ami mindenfajta előzmény nélkül létrejött, a nulláról kellett egy költségvetési szervet létrehozni, kezdve a Magyar Államkincstárral való számviteli összeköttetéssel vagy az újabb költözéssel. Van egy csomó dolog, ami technikailag vagy jogszabályilag előbbre való, mint például egy weboldal vagy egy e-mail-cím
– fogalmazott Unger. Az NVVH jelenleg egy, a Szuverenitásvédelmi Hivataltól „örökölt” kisebb gellérthegyi villában működik, amely azonban nem alkalmas egy ekkora hivatal befogadására. Átmenetileg az előállításokat is ebben az épületben végzik.
Felajánlották nekik a Kúria belvárosi épületét is, miután a Kúria a tervek szerint jövőre a Kossuth téri igazságügyi palotába költözik. Unger ezt azért utasította el, mert az épületben továbbra is a Legfőbb Ügyészség maradna. Szerinte egy független intézménynek „legyen meg a maga helye”. A teljes állomány október 1-jével áll fel. „Tapasztalt ügyészek, nagyon jó rendőrök és informatikusok jönnek” – mondta Unger Anna.
Tasnády Katalin tartóztatta le Seszták Miklóst
Bár alig állt fel a hivatal, azt nem lehet mondani, hogy sokáig tétlenkedett volna. Hétfőn tartóztatták le Hankó Balázs mellett Seszták Miklós ellenzéki országgyűlési képviselőket, utóbbi esetében pedig már az NVVH lépett fel. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal utasítására vették ma őrizetbe Seszták Miklós országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészségen – írta ki Magyar Péter hétfő este a Facebook-oldalára. Azaz a hivatal működésének ez volt az első akciója, amit az NVVH rendelt el.
A Telex tudósítása szerint az Ötpontban című műsornak, ami kedden jelenik meg, Unger Anna azt mondta: „Miközben az Országgyűlés a mentelmi jog felfüggesztéséről tárgyalt, közben ugye az érintett képviselő, Seszták Miklós bement a Központi Nyomozó Főügyészség épületébe, és ott találkozott Tasnádi Katalinnal, aki reggel bement az ügyészségre elvinni annak a három ügynek a saját hatáskörbe vonó határozatát, amelyet az NVVH átvesz."
Mivel ott termett a mi általunk már átvett ügy érintettje. Ha már ott volt, akkor Tasnádi Katalin megvárta, amíg megjelenik a Magyar Közlönyben a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat, és akkor őrizetbe vette Seszták Miklóst. Délután 2-kor megkezdte a kihallgatását, és szerdán lesz a letartóztatásnak a bírósági tárgyalása
– árulta el az NVVH elnöke.
Hankó Balázs esetében azonban még a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség intézkedett, őt hétfő este 5 órán keresztül hallgatták ki a nyomozók az NKA-ügyben.
Perceken belül bejelentheti Unger Anna, hogy mely ügyek vizsgálatát kezdi meg az NVVH
Ma jelenti be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy meéy ügyek vizsgálatával kezdi meg működését. Unger Anna, az NVVH vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy négy, más hatóságoktól átvett üggyel kezdik meg a munkát. Magyar Péter miniszterelnök ezzel összefüggésben Pécsen azt mondta: a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve.