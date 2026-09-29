Üzent Unger Anna Hankó Balázs letartóztatása után: az NVVH elnöke egyértelművé tette, nincs vége a hajtóvadászatnak, csak most keményíthet be igazán – „Ez még egy fapados hivatal"

Nem nulláról indulnak a nyomozások a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál (NVVH), mert a hivatalhoz kirendelt ügyészek korábbi munkahelyükön már dolgoztak az átvett ügyeken – mondta Unger Anna, az intézmény elnöke a 24.hu-nak, aki a hivatalt ért kritikákra reagált.

Az első ügyek miatt csalódottságot érzékelnek az elszámoltatáspárti ügyészek körében, Unger Anna szerint azonban az új hivatal nyomozásai nem a nulláról kezdődnek / Fotó: AFP

Üzent Unger Anna Hankó Balázs letartóztatása után: az NVVH elnöke egyértelművé tette, ez nem a vége a hajtóvadászatnak, csak most keményíthet be igazán – „Ez még egy fapados hivatal"

A hivatal hétfőn jelentette be, melyik az első négy ügy, amelyet magához von:

az önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési korrupciógyanús ügyet;

a Volánbusz-ügyet;

a Szuverenitásvédelmi Hivatal propaganda- és rendezvényköltéseit;

valamint az Orbán Áronhoz köthető vízumügyeket.

Az első ügyek kiválasztása azonban kritikákat váltott ki, szakértők szerint ugyanis ezek kisebb jelentőségű ügyek, miközben az új hivatal létrehozásának egyik célja az lehet, hogy a túlterhelt ügyészségtől nagyobb és bonyolultabb ügyeket vegyen át.

Az NVVH elnöke szerint az intézményhez érkező ügyészek tapasztalatával sincs probléma. „Ügyészeink átlagos munkatapasztalata meghaladja a húsz évet, vagyis nem mondanám tapasztalatlannak őket” – mondta. Hozzátette: „És, mivel van előzetes ügyismeretük, ezért nem kell sokáig ismerkedniük az átvett ügyekkel”.

Unger Anna az NKA-ügyről: „Nincs okunk arra, hogy aggódjunk” – Orbán Viktor szerint Hankó Balázs őrizetbe vétele újkommunista tempó Nem foglalkozik az NVVH az NKA-üggyel, ugyanis Unger Anna szerint nincs okuk kételkedni a nyomozást végző ügyészség és a NAV munkájában. Kedd délelőtt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közölte, hogy Hankó Balázst gyanúsítottként hallgatták ki.

Unger azt nem árulta el, pontosan hány ügyész dolgozik a hivatalnál, mert mint mondta, ez szenzitív, jogszabály által védett információ. Azt ugyanakkor közölte, hogy a hozzájuk kirendelt ügyészek többsége főügyészségi ügyész, és mindössze egy kerületi ügyész érkezik a csapatba.

"Ez egy fapados hivatal"

A hivatal azonban egyelőre korántsem működik teljes kapacitással.

Ez még egy fapados hivatal, ami mindenfajta előzmény nélkül létrejött, a nulláról kellett egy költségvetési szervet létrehozni, kezdve a Magyar Államkincstárral való számviteli összeköttetéssel vagy az újabb költözéssel. Van egy csomó dolog, ami technikailag vagy jogszabályilag előbbre való, mint például egy weboldal vagy egy e-mail-cím

– fogalmazott Unger. Az NVVH jelenleg egy, a Szuverenitásvédelmi Hivataltól „örökölt” kisebb gellérthegyi villában működik, amely azonban nem alkalmas egy ekkora hivatal befogadására. Átmenetileg az előállításokat is ebben az épületben végzik.