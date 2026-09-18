Vagyonvisszaszerzési hadjárat: nehezen, de elindult Unger Anna hivatala – szeptemberben kiderül, melyek lesznek az első ügyeik
Szeptember 28-án derül ki, melyik az a négy ügy, amelyet elsőként vesz magához más hatóságoktól a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). Unger Anna, az új hivatal vezetője a HVG Címlapsztori rendezvényén elmondta, hogy szerinte a szervezetnek nem pusztán a felelősök büntetőjogi felelősségre vonása, hanem az eltűnt közvagyon visszaszerzése is kiemelt feladata lesz.
Élesedik a munka a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál:
szeptember 28-án megnevezik azt a négy ügyet, amelyet elsőként vesznek át más hatóságoktól.
Unger, az NVVH elnöke szerint a közvélemény elsősorban azt várja, hogy a felelősök bíróság elé kerüljenek, a hivatal számára azonban legalább ennyire fontos lesz a vagyon tényleges visszaszerzése. Vagyis nemcsak az lesz a kérdés, hogy történt-e bűncselekmény, és ki felel érte, hanem az is, hogy hol van az eltűnt közpénz vagy állami vagyon, illetve miként lehet azt visszahozni.
Szerinte az NVVH munkája azért is hozhat új információkat, mert a hivatal olyan iratokhoz és adatokhoz férhet hozzá, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre a nyilvánosság számára. Emiatt szerinte olyan ügyek is előkerülhetnek, amelyeknek a létezéséről jelenleg senki sem tud.
Unger Anna: rendkívül bonyolult feladat előtt állunk
A hivatal arra is készül, hogy a korábbi rendszerhez kötődő emberek megpróbálhatnak bekerülni a szervezetbe. Unger ezt nem rendkívüli veszélyként, hanem olyan helyzetként kezeli, amellyel már a működés megtervezésekor számolni kellett. Az NVVH vezetése szerint a szervezetnek ezért olyan belső garanciákat kell kialakítania, amelyek megakadályozzák a befolyásolási kísérleteket.
A szeptember 28-i bejelentés így az első komoly próbatétele lehet az új hivatalnak: ekkor derül ki, mely ügyeket tartják elég jelentősnek ahhoz, hogy az NVVH közvetlenül foglalkozzon velük. A konkrét ügyekről addig nem árulnak el részleteket.
Unger a rendezvényen arról is beszélt, hogyan lehetne felgyorsítani az évekig húzódó bírósági eljárásokat, és mi történik akkor, ha a jövőben egy új kormány sem megfelelően gazdálkodik a visszaszerzett állami vagyonnal. A hivatal működését ugyanis nem egyetlen politikai ciklusra szánják: az állami vagyon védelmét akkor is feladatuknak tekintik, ha később más politikai erő kerül kormányra.
Itt a válasz: megszólalt Unger Anna Orbán Viktor interjúja után – az NVHH elnöke nekiment a volt kormányfőnek
Orbán Viktor az NVVH-t „ÁVH”-nak nevezte, és pénzügyi, valamint jogi felelősséget helyezett kilátásba a hivatal munkatársainak egy esetleges fideszes visszatérés után. Magyar Péter fenyegetésként értékelte a kijelentést, míg Unger Anna, az NVVH elnöke jelezte: jogi lépéseket tesznek, ha bárki megfélemlíti a dolgozókat vagy visszaél személyes adataikkal.