Deviza
EUR/HUF364,3 +0,36% USD/HUF317,26 +0,32% GBP/HUF424,81 +0,59% CHF/HUF385,95 +0,69% PLN/HUF83,51 +0,26% RON/HUF69,21 +0,35% CZK/HUF14,95 +0,19% EUR/HUF364,3 +0,36% USD/HUF317,26 +0,32% GBP/HUF424,81 +0,59% CHF/HUF385,95 +0,69% PLN/HUF83,51 +0,26% RON/HUF69,21 +0,35% CZK/HUF14,95 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX152 753,74 -0,92% MTELEKOM2 562 -1,16% MOL5 160 -1,53% OTP46 160 -1,54% RICHTER12 830 +0,39% OPUS298,5 +11,8% ANY6 490 +5,02% AUTOWALLIS125,5 0% WABERERS4 440 -0,89% BUMIX9 275,92 +0,79% CETOP4 982,42 -1,06% CETOP NTR3 219,8 -1,06% BUX152 753,74 -0,92% MTELEKOM2 562 -1,16% MOL5 160 -1,53% OTP46 160 -1,54% RICHTER12 830 +0,39% OPUS298,5 +11,8% ANY6 490 +5,02% AUTOWALLIS125,5 0% WABERERS4 440 -0,89% BUMIX9 275,92 +0,79% CETOP4 982,42 -1,06% CETOP NTR3 219,8 -1,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
korrupció
Tisza-kormány
Unger Anna

Vagyonvisszaszerzési hadjárat: nehezen, de elindult Unger Anna hivatala – szeptemberben kiderül, melyek lesznek az első ügyeik

Négy konkrét ügyben kezdi meg az érdemi munkát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a részleteket szeptember 28-án hozzák nyilvánosságra. Unger Anna szerint azonban nem az a legfontosabb kérdés, hogy hány ember kerül börtönbe, hanem az is, hogy mennyi közpénzt és állami vagyont sikerül visszaszerezni.
VG
2026.09.18., 19:12

Szeptember 28-án derül ki, melyik az a négy ügy, amelyet elsőként vesz magához más hatóságoktól a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). Unger Anna, az új hivatal vezetője a HVG Címlapsztori rendezvényén elmondta, hogy szerinte a szervezetnek nem pusztán a felelősök büntetőjogi felelősségre vonása, hanem az eltűnt közvagyon visszaszerzése is kiemelt feladata lesz.

Unger Anna Róza
Unger Anna szeptember 28-án jelenti be, melyik négy ügyet kérik át elsőként más hatóságoktól / Fotó: Polyák Attila / MW

Élesedik a munka a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál: 

szeptember 28-án megnevezik azt a négy ügyet, amelyet elsőként vesznek át más hatóságoktól.

Unger, az NVVH elnöke szerint a közvélemény elsősorban azt várja, hogy a felelősök bíróság elé kerüljenek, a hivatal számára azonban legalább ennyire fontos lesz a vagyon tényleges visszaszerzése. Vagyis nemcsak az lesz a kérdés, hogy történt-e bűncselekmény, és ki felel érte, hanem az is, hogy hol van az eltűnt közpénz vagy állami vagyon, illetve miként lehet azt visszahozni.

 Szerinte az NVVH munkája azért is hozhat új információkat, mert a hivatal olyan iratokhoz és adatokhoz férhet hozzá, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre a nyilvánosság számára. Emiatt szerinte olyan ügyek is előkerülhetnek, amelyeknek a létezéséről jelenleg senki sem tud.

Unger Anna: rendkívül bonyolult feladat előtt állunk

A hivatal arra is készül, hogy a korábbi rendszerhez kötődő emberek megpróbálhatnak bekerülni a szervezetbe. Unger ezt nem rendkívüli veszélyként, hanem olyan helyzetként kezeli, amellyel már a működés megtervezésekor számolni kellett. Az NVVH vezetése szerint a szervezetnek ezért olyan belső garanciákat kell kialakítania, amelyek megakadályozzák a befolyásolási kísérleteket.

A szeptember 28-i bejelentés így az első komoly próbatétele lehet az új hivatalnak: ekkor derül ki, mely ügyeket tartják elég jelentősnek ahhoz, hogy az NVVH közvetlenül foglalkozzon velük. A konkrét ügyekről addig nem árulnak el részleteket.

Unger a rendezvényen arról is beszélt, hogyan lehetne felgyorsítani az évekig húzódó bírósági eljárásokat, és mi történik akkor, ha a jövőben egy új kormány sem megfelelően gazdálkodik a visszaszerzett állami vagyonnal. A hivatal működését ugyanis nem egyetlen politikai ciklusra szánják: az állami vagyon védelmét akkor is feladatuknak tekintik, ha később más politikai erő kerül kormányra.

Itt a válasz: megszólalt Unger Anna Orbán Viktor interjúja után – az NVHH elnöke nekiment a volt kormányfőnek

Orbán Viktor az NVVH-t „ÁVH”-nak nevezte, és pénzügyi, valamint jogi felelősséget helyezett kilátásba a hivatal munkatársainak egy esetleges fideszes visszatérés után. Magyar Péter fenyegetésként értékelte a kijelentést, míg Unger Anna, az NVVH elnöke jelezte: jogi lépéseket tesznek, ha bárki megfélemlíti a dolgozókat vagy visszaél személyes adataikkal.

 

 

Országszerte

Országszerte
1436 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Tisza-kormány

Vagyonvisszaszerzési hadjárat: nehezen, de elindult Unger Anna hivatala – szeptemberben kiderül, melyek lesznek az első ügyeik

Négy konkrét ügyben kezdi meg az érdemi munkát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a részleteket szeptember 28-án hozzák nyilvánosságra.
2 perc
szociális dolgozó

Kezdődik: tüntettek a Tisza-kormány ellen a szociális dolgozók, magasabb bért követelnek – Magyar Péter is megjelent a demonstráción

A szociális ágazat bérei miatt vonultak utcára a dolgozók, akik szerint évtizedek óta várnak érdemi rendezésre.
8 perc
német gazdaság

Az utolsó előtti döfést kapta meg Merz: már csak egy gyors döntésben reménykedhet a vasárnapi választás előtt

A statisztikát nem is kell figyelni, elég az üzemanyagárakat, és ez a kancellár székébe kerülhet.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu