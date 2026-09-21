Orbán Anita most bajban van, Ukrajna egyetlen mondattal szétzúzta Magyarország védekezését: nem Kárpátalja jogaiért blokkoljuk Kijev uniós csatlakozását? Itt a pontos menetrend

Ukrajna szerint nincs napirenden külön kétoldalú „útiterv” vagy új közös feltétellista Magyarországgal az uniós csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitásához. Kijev ugyanakkor azt állítja, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatos vállalásokat már a meglévő mechanizmusokon keresztül kell értékelni, nem pedig új feltételként az EU-csatlakozási folyamat elé állítani.

Ukrajna nem akar külön megállapodást vagy új feltétellistát készíteni Magyarországgal az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásához / Fotó: AFP

Ukrajna szerint nincs napirenden külön kétoldalú „útiterv”, illetve új közös kritériumlista Magyarországgal az uniós csatlakozási tárgyalások újabb klasztereinek megnyitásához. Az ukrán külügy ezt a Shelter megkeresésére közölte, miközben Budapest továbbra sem támogatja a 2. és 3. tárgyalási klaszter megnyitását.

A kijevi tárca szerint azonban Ukrajna a már korábban elfogadott megállapodások és az ukrán kormány nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szóló intézkedési terve alapján teljesíti vállalásait.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az EU-csatlakozási folyamat alapjait jelentő 1. klaszter része, amelyet Ukrajna már megnyitott.

Kijev álláspontja szerint ezért a vállalások teljesítését az uniós tárgyalási folyamat megfelelő mechanizmusain belül kell értékelni, és nem lehet újabb feltételként szabni olyan klaszterek megnyitásához, amelyek tartalmilag nem kapcsolódnak a kisebbségi jogokhoz.

A magyar és az ukrán fél áprilisban indította újra a kisebbségi jogokról szóló párbeszédet. Május 20-án, május 27-én és június 1-jén szakértői egyeztetéseket is tartottak a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, ezek eredményeként pedig módosították az ukrán kormány vonatkozó intézkedési tervét.

Kijev: semmi sem állhat az uniós csatlakozás útjában

Az ukrán kabinet június 12-én hivatalosan is elfogadta a változtatásokat. A vállalások teljesítésére kétéves ütemtervet állapítottak meg: 2026 végéig elsősorban az oktatási területen terveznek intézkedéseket, a fennmaradó kérdéseket pedig 2027-ben rendeznék. Az oktatási minisztérium már előkészítette azt a törvénytervezetet is, amely a nemzeti kisebbségi nyelvek oktatásban való használatát szabályozná.