Lázadás Brüsszel ellen: 13 tagállam fogott össze, elegük van a jogszabály-özönből – egy évig jégre tennék az uniós törvényalkotást
Tizenhárom uniós tagállam, köztük Magyarország, az új jogszabályok helyett egy ideig a már hatályos szabályok végrehajtására és egyszerűsítésére helyezné a hangsúlyt. Az egyszerűsítés éveként emlegetett kezdeményezés szerint az uniós jogalkotást szigorúbb előzetes vizsgálatnak kellene megelőznie, az új szabályokat pedig ötévente kötelező hatásvizsgálatnak vetnék alá.
Egy évre visszafogná az új uniós jogszabályok megalkotását 13 tagállam, amelyek szerint előbb a már hatályos szabályokat kellene megfelelően végrehajtani és áttekinteni. Az Ausztria vezetésével létrejött kezdeményezést Ausztria, Csehország, Dánia, Észtország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Szlovákia támogatja.
A kezdeményezés egy végrehajtási és konszolidációs év kijelölését sürgeti, amely alatt nagyobb figyelem jutna a meglévő uniós jogszabályok hatásainak vizsgálatára és egyszerűsítésére.
Nem folytathatjuk újabb jogszabályi javaslatok beterjesztését, amikor a meglévő szabályokat sem hajtották még végre teljes mértékben
– nyilatkozta a Politicónak Claudia Bauer, Ausztria Európa-ügyi minisztere.
A részt vevő országok szerint az úgynevezett „egyszerűsítés éve” nem deregulációt jelentene. Ehelyett a meglévő rendeletek rendszerezését és hatékonyságuk átfogóbb vizsgálatát szolgálná, vagyis egyfajta „jogalkotási nagytakarítást” hajtanának végre.
A cél az lenne, hogy az uniós szabályozási környezet átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá váljon. A 13 tagállam emellett azt szeretné, hogy uniós szintű jogalkotás csak akkor történjen, ha az valódi hozzáadott értéket teremt, arányos és koherens, valamint elősegíti azt az üzleti környezetet, amelyben az európai vállalatok beruházhatnak, fejleszthetnek és növekedhetnek.
Az uniós tagállamoknak elege van a jogszabály-tengerből
A kezdeményezés szerint minden új szabályozási javaslatot szigorú előzetes vizsgálatnak kellene alávetni annak megállapítására, hogy valóban indokolt-e, és hozzájárul-e a gazdasági versenyképesség erősítéséhez.
Az elfogadott új jogszabályokat ezt követően ötévente kötelező hatásvizsgálatnak vetnék alá. Ennek segítségével azt mérnék fel, hogyan működnek a gyakorlatban, illetve milyen gazdasági hatásaik vannak.
A kezdeményezést az első bejelentésekor még csak 11 ország támogatta. Az átgondoltabb jogalkotásra vonatkozó javaslathoz azonban azóta Észtország és Lettország is csatlakozott, így már 13 tagállam sürgeti a szabályozás felülvizsgálatát.
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