Lázadás Brüsszel ellen: 13 tagállam fogott össze, elegük van a jogszabály-özönből – egy évig jégre tennék az uniós törvényalkotást

Tizenhárom uniós tagállam, köztük Magyarország, az új jogszabályok helyett egy ideig a már hatályos szabályok végrehajtására és egyszerűsítésére helyezné a hangsúlyt. Az egyszerűsítés éveként emlegetett kezdeményezés szerint az uniós jogalkotást szigorúbb előzetes vizsgálatnak kellene megelőznie, az új szabályokat pedig ötévente kötelező hatásvizsgálatnak vetnék alá.

Magyarország is csatlakozott ahhoz a 13 tagállamot tömörítő kezdeményezéshez, amely egy évre háttérbe szorítaná az új uniós jogszabályok megalkotását / Fotó: Anadolu via AFP

Egy évre visszafogná az új uniós jogszabályok megalkotását 13 tagállam, amelyek szerint előbb a már hatályos szabályokat kellene megfelelően végrehajtani és áttekinteni. Az Ausztria vezetésével létrejött kezdeményezést Ausztria, Csehország, Dánia, Észtország, Németország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Szlovénia és Szlovákia támogatja.

A kezdeményezés egy végrehajtási és konszolidációs év kijelölését sürgeti, amely alatt nagyobb figyelem jutna a meglévő uniós jogszabályok hatásainak vizsgálatára és egyszerűsítésére.

Nem folytathatjuk újabb jogszabályi javaslatok beterjesztését, amikor a meglévő szabályokat sem hajtották még végre teljes mértékben

– nyilatkozta a Politicónak Claudia Bauer, Ausztria Európa-ügyi minisztere.

A részt vevő országok szerint az úgynevezett „egyszerűsítés éve” nem deregulációt jelentene. Ehelyett a meglévő rendeletek rendszerezését és hatékonyságuk átfogóbb vizsgálatát szolgálná, vagyis egyfajta „jogalkotási nagytakarítást” hajtanának végre.

A cél az lenne, hogy az uniós szabályozási környezet átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá váljon. A 13 tagállam emellett azt szeretné, hogy uniós szintű jogalkotás csak akkor történjen, ha az valódi hozzáadott értéket teremt, arányos és koherens, valamint elősegíti azt az üzleti környezetet, amelyben az európai vállalatok beruházhatnak, fejleszthetnek és növekedhetnek.

Az uniós tagállamoknak elege van a jogszabály-tengerből

A kezdeményezés szerint minden új szabályozási javaslatot szigorú előzetes vizsgálatnak kellene alávetni annak megállapítására, hogy valóban indokolt-e, és hozzájárul-e a gazdasági versenyképesség erősítéséhez.