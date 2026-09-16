Amerika nélküli NATO-t jelentett be Ursula von der Leyen: Moszkva ellen készülünk – „Európa minden egyes négyzetméterét megvédi"

Évértékelő beszéde derekán a gazdasági kihívásokról hirtelen az Európát érő katonai fenyegetésekre tért át az Európai Bizottság elnöke kedden az Európai Parlamentben, és felvázolta egy olyan védelmi szövetség intézményi alapjainak a megteremtését, amelyekkel az unió felkészülhet egy Oroszország elleni háborúra. Az elnök világossá tette: sürgősnek tartja az intézményi átalakítást mert Európát máris támadás érte. „Európa területének minden egyes négyzetméterét meg fogja védeni" – tett elszánt ígéretet.

Ursula von der Leyen Vlagyimir Putyin ellen harcolna, Donald Trumpot pedig kihagyná Fotó: AFP

Ezzel indított:

Európa együttműködésbe vetett hitét mindig is a béke vezérelte. Ez létünk értelme. Ma azonban ezt a békét fenyegetés éri. Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja tovább dúl. És a saját területünkön is egyre nőnek a fenyegetések. Ezen a héten is láthattuk ezt Litvániában, Dániában és Lengyelországban. A lipcsei dróntámadási kísérlet pedig újabb bizonyíték erre.

Az elnök értelmezése szerint katonai célú eszközök felhasználásával végrehajtott támadás történt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre európai területen.

Ez nem csupán egyetlen tagállam elleni támadás volt, hanem egész Uniónk elleni támadás.

A fenyegetés – mondta – napról napra fokozódik, a hibrid fenyegetések egyre kevésbé „hibridek”, és egyre kevésbé pusztán fenyegetések: kibertámadások, szabotázs, gyújtogatások, drónbetörések. Ahogy pedig nő a fenyegetés szintje, úgy kell növekednie Európa felkészültségének is – mondta, leszögezve, hogy "ezt nem fogjuk megengedni".

Ezért a főképviselővel közösen egy új európai biztonsági stratégiát fogok javasolni

– jelentette be.

Az USA kimaradt a felsorolásból, illetve fenyegetésként jelent meg a beszédben

A következőkben az elnök részletezte, miként hoznák létre egy olyan katonai együttműködés alapjait, amelynek révén Európa az USA nélkül is megvédheti magát. Azt ugyan nem mondta ki, hogy a Donald Trump elnök vezette Egyesült Államokat kihagynák, de egy NATO-n kívüli működő rendszert vázolt.

Az együttműködők felsorolásából pedig egyszerűen kimaradt az USA – erről beszélt az elnök a plénum előtt a kanadai miniszterelnök, Mark Carney jelenlétében, akivel Donald Trump a nyár végén látványosan összerúgta a port.