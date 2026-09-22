Farkasszemet néz Riga és Párizs, foltozni sikerül csak a szankciós listát, összevesztek az orosz milliárdosokon

Aliser Uszmanov neve 2022 februárja óta szerepel az Európai Unió Oroszország elleni szankciós listáján. Most azonban éppen az ő ügye miatt került veszélybe az egész, mintegy 2600 személyt és szervezetet érintő szankciós rendszer meghosszabbítása.

Aliser Uszmanov - diplomáciai alkudozássá vált a szankciós lista / Fotó: AFP

A háttérben egy különös diplomáciai alku körvonalazódik. Franciaország azt szeretné, hogy az EU törölje Uszmanovot a szankciós listáról. Az uniós diplomaták szerint a francia álláspont összefügg két, Azerbajdzsánban bebörtönzött francia állampolgár ügyével. Az Euronews szerint Párizs és az üzbég hatóságok között olyan

háttérmegállapodás született, amelynek része lehet Uszmanov törlése, cserébe pedig Azerbajdzsán szabadon engedné és kegyelemben részesítené a két franciát.

Franciaország ezt a megállapodást hivatalosan nem erősítette meg.

A Reuters értesülései szerint Franciaországra Azerbajdzsán részéről nyomás nehezedett az ügyben. Baku ezt később tagadta. A francia külügyminisztérium mindenesetre 2024 szeptembere óta arra figyelmezteti állampolgárait, hogy Azerbajdzsánban fennáll

az őrizetbe vétel,

az önkényes fogva tartás és

a tisztességtelen eljárás kockázata.

A vita egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen precedenst teremtene egy ilyen megállapodás.

Ha egy uniós tagállam egy harmadik országgal folytatott kétoldalú tárgyalás keretében egy orosz üzletember szankciós státuszának megváltoztatásával ér el diplomáciai eredményt, az más tagállamok számára is hasonló ösztönzőket teremthet.

Miért éppen Uszmanov?

Uszmanov nem egyszerűen egy Oroszországban meggazdagodott üzletember. Az Európai Unió 2022-es indoklása szerint különösen szoros kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és az orosz gazdaság több stratégiai ágazatában vannak érdekeltségei. Az EU hivatalos szankciós határozata szerint Uszmanov az orosz „üzletember-tisztviselők” azon köréhez tartozik, amelynek pozíciója az elnök támogatásától függ. Brüsszel azt is állította, hogy Uszmanov üzleti és pénzügyi szempontból támogatta az ukrajnai háborúért és a Krím 2014-es annektálásáért felelős orosz döntéshozókat.

Az uniós indoklás külön kiemeli vasérc- és acélipari, média-, telekommunikációs és internetes érdekeltségeit.

Az EU 2024-ben is fenntartotta a vele szembeni korlátozásokat. A hivatalos uniós dokumentum szerint Uszmanovnak különösen szoros kapcsolatai vannak Putyinnal, és korábban olyan orosz üzleti és politikai ügyletekben is részt vett, amelyeket a Kreml stratégiai jelentőségűnek tekintett. Uszmanov vitatja ezeket az állításokat, és jogi úton is megtámadta a szankciókat; a vagyonbefagyasztást, a beutazási korlátozásokat és a szankciós listán való szereplés jogalapját is kifogásolta.