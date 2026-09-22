Farkasszemet néz Riga és Párizs, foltozni sikerül csak a szankciós listát, összevesztek az orosz milliárdosokon
Aliser Uszmanov neve 2022 februárja óta szerepel az Európai Unió Oroszország elleni szankciós listáján. Most azonban éppen az ő ügye miatt került veszélybe az egész, mintegy 2600 személyt és szervezetet érintő szankciós rendszer meghosszabbítása.
A háttérben egy különös diplomáciai alku körvonalazódik. Franciaország azt szeretné, hogy az EU törölje Uszmanovot a szankciós listáról. Az uniós diplomaták szerint a francia álláspont összefügg két, Azerbajdzsánban bebörtönzött francia állampolgár ügyével. Az Euronews szerint Párizs és az üzbég hatóságok között olyan
háttérmegállapodás született, amelynek része lehet Uszmanov törlése, cserébe pedig Azerbajdzsán szabadon engedné és kegyelemben részesítené a két franciát.
Franciaország ezt a megállapodást hivatalosan nem erősítette meg.
A Reuters értesülései szerint Franciaországra Azerbajdzsán részéről nyomás nehezedett az ügyben. Baku ezt később tagadta. A francia külügyminisztérium mindenesetre 2024 szeptembere óta arra figyelmezteti állampolgárait, hogy Azerbajdzsánban fennáll
- az őrizetbe vétel,
- az önkényes fogva tartás és
- a tisztességtelen eljárás kockázata.
A vita egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen precedenst teremtene egy ilyen megállapodás.
Ha egy uniós tagállam egy harmadik országgal folytatott kétoldalú tárgyalás keretében egy orosz üzletember szankciós státuszának megváltoztatásával ér el diplomáciai eredményt, az más tagállamok számára is hasonló ösztönzőket teremthet.
Miért éppen Uszmanov?
Uszmanov nem egyszerűen egy Oroszországban meggazdagodott üzletember. Az Európai Unió 2022-es indoklása szerint különösen szoros kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és az orosz gazdaság több stratégiai ágazatában vannak érdekeltségei. Az EU hivatalos szankciós határozata szerint Uszmanov az orosz „üzletember-tisztviselők” azon köréhez tartozik, amelynek pozíciója az elnök támogatásától függ. Brüsszel azt is állította, hogy Uszmanov üzleti és pénzügyi szempontból támogatta az ukrajnai háborúért és a Krím 2014-es annektálásáért felelős orosz döntéshozókat.
Az uniós indoklás külön kiemeli vasérc- és acélipari, média-, telekommunikációs és internetes érdekeltségeit.
Az EU 2024-ben is fenntartotta a vele szembeni korlátozásokat. A hivatalos uniós dokumentum szerint Uszmanovnak különösen szoros kapcsolatai vannak Putyinnal, és korábban olyan orosz üzleti és politikai ügyletekben is részt vett, amelyeket a Kreml stratégiai jelentőségűnek tekintett. Uszmanov vitatja ezeket az állításokat, és jogi úton is megtámadta a szankciókat; a vagyonbefagyasztást, a beutazási korlátozásokat és a szankciós listán való szereplés jogalapját is kifogásolta.
A 16,6 milliárd dolláros vagyon
A 73 éves Uszmanov az orosz posztszovjet üzleti elit egyik leggazdagabb tagja. Vagyonát mintegy 16,6 milliárd dollárra becsülik. Üzleti birodalmának fontos része a USM Holdings, amelyen keresztül fém- és bányászati, telekommunikációs és technológiai érdekeltségei voltak. Az amerikai pénzügyminisztérium 2022-es közleménye szintén a Putyinhoz közel álló üzletemberek között sorolta fel Uszmanovot, és az érdekeltségei között a fém- és bányászatot, a telekommunikációt és az informatikát emelte ki. Az üzletember a médiában is jelentős szereplő volt.
Az EU szankciós indoklása szerint az általa megszerzett orosz üzleti napilap, a Kommerszant szerkesztőségi szabadsága beszűkült, és a lap egyértelműen Kreml-barát irányba mozdult.
Miért most?
A probléma azért vált sürgetővé, mert az Oroszország elleni egyéni uniós szankciókat félévente egyhangúlag kell meghosszabbítani. Ha nincs mind a 27 tagállam támogatása, a rendszer nem újul meg.
- A szeptember 22-i határidő előtt Írország, az EU Tanácsának soros elnöke olyan kompromisszumot javasolt, amely egyszerre oldotta volna meg Uszmanov és Mihail Fridman ügyét.
- A terv szerint mindkét üzletembert törölték volna a listáról, cserébe viszont az egész szankciós rendszert példátlanul hosszú, 36 hónapos időszakra hosszabbították volna meg.
Lettország nemet mondott
Az utolsó pillanatban azonban Lettország blokkolta a megállapodást. Andris Kulbergs lett miniszterelnök szerint Riga támogatja a szankciók 36 hónapos meghosszabbítását, de nem fogadja el, hogy ennek feltétele Uszmanov és Fridman törlése legyen.
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Ukrajna is tiltakozik
Ukrajna egyértelműen ellenzi Uszmanov és Fridman törlését. Kijev szerint az orosz üzletemberek szankcióinak feloldása addig, amíg Oroszország háborút folytat Ukrajna ellen, gyengítené a szankciós politika hitelességét. Miközben az uniós diplomaták a kompromisszum részleteiről tárgyaltak, ukrán tisztviselők a közösségi médiában bírálták a javaslatot.
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn New Yorkban, az ENSZ-konferencia margóján hangsúlyozta, hogy a szankciók továbbra is az Oroszországgal szembeni európai politika egyik alapvető pillérét jelentik.
A szankciók egész rendszere került veszélybe
Az Uszmanov körül kialakult vita végül jóval nagyobb jelentőségűvé vált, mint egyetlen üzletember szankciós státusza.
- A kompromisszum hívei szerint a 36 hónapos meghosszabbítás stabilabbá és kiszámíthatóbbá tenné az Oroszországgal szembeni uniós szankciós rendszert.
- Az ellenzők attól tartanak, hogy egy ilyen alku precedenst teremthet, és az EU külpolitikájában a tagállami, illetve kétoldalú érdekek túl nagy szerephez juthatnak.
A vita ráadásul nem csak Uszmanovról szól. Mihail Fridman levételét szintén tartalmazta az ír kompromisszumos javaslat, így egyszerre több nemzeti érdek került bele az Oroszország elleni közös uniós szankciós politika vitájába.
A keddi tárgyalások tétje ezért kettős: sikerül-e meghosszabbítani az Oroszország elleni uniós szankciókat, és közben létrehozni egy olyan kompromisszumot, amelyet mind a 27 tagállam elfogad. Az idő azonban szorít: ha nincs egyhangú megállapodás, az uniós szankciós rendszer megújítása kerülhet veszélybe.