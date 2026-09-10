V4-csúcs, feszült pillanatok: Babis Magyar Péter mellett állva dicsérte az egekbe Orbán Viktort – "Megmentette Szlovákiát és Csehországot"
„Örülök, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek köszönhetően sikerült felújítani a visegrádi négyek működését” – mondta a cseh kormányfő újságíróknak a prágai repülőtéren, mielőtt elindult a szlovák fővárosba. A V4-ek kormányfői Pozsonyban több, az egész Európai Uniót érintő kérdésről egyeztetnek. Napirenden van az unió következő hétéves költségvetése, az európai és régiós versenyképesség, az energiaárak, valamint a migráció is. A találkozón Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel, valamint az uniós soros elnökségét betöltő Írország miniszterelnökével is tárgyalt. A magyar miniszterelnök szerint a visegrádi országok összehangolt fellépése erősítheti a térség érdekérvényesítését az uniós döntéshozatalban.
V4-csúcs: Babis Magyar Péter mellett állva dicsérte az egekbe Orbán Viktort
A migráció különösen fontos téma a magyar kormány számára, amely régóta a déli határkerítés fenntartását és az illegális bevándorlás elleni szigorú fellépést hangsúlyozza. Andrej Babiš cseh miniszterelnök a kérdés kapcsán megértőbb álláspontot képvisel Budapesttel szemben, és úgy véli, érthető, hogy Magyarország számára kiemelt kérdés a határvédelem.
Ugyanakkor arról is hosszabban beszélt Magyar Péter mellett állva, hogy a V4-es térség azért biztonságos, mert 2015 után Orbán viktor megépített egy kerítést és illegális migránsok ezreit űzte ki Budapestről és
megmentette Szlovákiát és Csehországot.
Emlékeztetett rá, hogy akkoriban mindenki azt mondta a bevándorlóknak, hogy jönnek, "kommen sie". Magyarország viszont az akkori fellépése miatt most abszurd módon fizeti a büntetést.
Emlékezetes: Magyar Péter úgy fogalmazott a találkozó utáni sajtótájékoztatón, hogy „nincs rendben, hogy napi egymillió eurót fizetünk a határvédelemért”. Magyar Péter szerint a V4-eknek tett vállalásaikat be is kell tartaniuk, és a négy ország közösen jó irányba halad. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy büszkék arra, hogy meg tudták védeni a határaikat, és bízik abban, hogy az európai szolidaritás is visszatér.
Teljesen mindegy, hogy milyen színű kormányok csinálták, Európa legbiztonságosabb térségében élünk" – fogalmazott. Azt is kijelentette, hogy nem "brüsszelezni" akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, "miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát."
"Ez nagyon nincs rendben. Ez nem egy jó üzenet". Egyben megköszönte a cseh miniszterelnök szolidaritását ebben az ügyben. Magyar Péter az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta: rengeteget változott a világ, és az a vélemény, amivel
- Magyarország,
- Szlovákia,
- Csehország
- és Lengyelország
az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Az Európai Unióban nem 10, hanem 19-20 tagállam mondja ugyanazt, hogy következetesen, szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében.
Nem csak a migráció a baj
A cseh miniszterelnök szerint az Európai Uniónak egyre súlyosabb problémákkal kell szembenéznie. Ezek között a migráció mellett
- az energiaárak,
- az ipar versenyképessége, és
- az ukrajnai háború következményei is meghatározók.
Babis élesen bírálta a Green Deal programot is. Szerinte a zöld megállapodás rontja az európai ipar versenyképességét, ezért annak megvalósítását azonnal le kellene állítani, a következő zöld programot pedig el kellene halasztani.
A cseh kormányfő szerint Európa számára komoly kockázatot jelent az ukrajnai háború, valamint a Hormuzi-szoros körüli konfliktus is. Úgy látja, a két háború egyre súlyosabb következményekkel jár az európai ipar, különösen az energiaipar számára.
Babis szerint Csehország számára jelenleg nem a zöld átállásnak kellene elsőbbséget élveznie, hanem többek között a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének és modernizációjának. Mint mondta, a régi uniós tagállamok ezt a fejlesztést korábban már végrehajtották, ezért náluk ma mások lehetnek a prioritások.
A cseh miniszterelnök közölte azt is, hogy Prága álláspontjáról már a hét elején levélben tájékoztatta visegrádi partnereit.