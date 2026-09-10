V4-csúcs, feszült pillanatok: Babis Magyar Péter mellett állva dicsérte az egekbe Orbán Viktort – "Megmentette Szlovákiát és Csehországot"

„Örülök, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek köszönhetően sikerült felújítani a visegrádi négyek működését” – mondta a cseh kormányfő újságíróknak a prágai repülőtéren, mielőtt elindult a szlovák fővárosba. A V4-ek kormányfői Pozsonyban több, az egész Európai Uniót érintő kérdésről egyeztetnek. Napirenden van az unió következő hétéves költségvetése, az európai és régiós versenyképesség, az energiaárak, valamint a migráció is. A találkozón Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel, valamint az uniós soros elnökségét betöltő Írország miniszterelnökével is tárgyalt. A magyar miniszterelnök szerint a visegrádi országok összehangolt fellépése erősítheti a térség érdekérvényesítését az uniós döntéshozatalban.

A cseh és a magyar miniszterelnök a V4-ek sajtótájékoztatóján

Fotó: ZUMAPRESS.com / ZUMA Press, Inc / Daniel Alfoldi

V4-csúcs: Babis Magyar Péter mellett állva dicsérte az egekbe Orbán Viktort

A migráció különösen fontos téma a magyar kormány számára, amely régóta a déli határkerítés fenntartását és az illegális bevándorlás elleni szigorú fellépést hangsúlyozza. Andrej Babiš cseh miniszterelnök a kérdés kapcsán megértőbb álláspontot képvisel Budapesttel szemben, és úgy véli, érthető, hogy Magyarország számára kiemelt kérdés a határvédelem.

Ugyanakkor arról is hosszabban beszélt Magyar Péter mellett állva, hogy a V4-es térség azért biztonságos, mert 2015 után Orbán viktor megépített egy kerítést és illegális migránsok ezreit űzte ki Budapestről és

megmentette Szlovákiát és Csehországot.

Emlékeztetett rá, hogy akkoriban mindenki azt mondta a bevándorlóknak, hogy jönnek, "kommen sie". Magyarország viszont az akkori fellépése miatt most abszurd módon fizeti a büntetést.

Emlékezetes: Magyar Péter úgy fogalmazott a találkozó utáni sajtótájékoztatón, hogy „nincs rendben, hogy napi egymillió eurót fizetünk a határvédelemért”. Magyar Péter szerint a V4-eknek tett vállalásaikat be is kell tartaniuk, és a négy ország közösen jó irányba halad. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy büszkék arra, hogy meg tudták védeni a határaikat, és bízik abban, hogy az európai szolidaritás is visszatér.