Súlyos baleset egy európai támaszponton: újabb F-16-os zuhant le, a pilóta épphogy csak megúszta – teljesen megsemmisült az amerikai vadászgép

Lezuhant kedden az amerikai légierő egyik F-16-os vadászgépe a németországi Spangdahlem amerikai katonai támaszponton. Az F-16-os teljesen megsemmisült, a pilóta azonban biztonságosan katapultált, és orvosi ellátásban részesül – írta az MTI.

Balesetet szenvedett az amerikai légierő egyik F-16-os vadászgépe a németországi Spangdahlemben / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Lezuhant kedden az Egyesült Államok légierejének egyik F-16-os vadászgépe a németországi Spangdahlem amerikai légibázison.

A balesetben a repülőgép teljesen megsemmisült, a pilóta azonban időben katapultált.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományban található légibázis tájékoztatása szerint a pilótát orvosi ellátásban részesítik. A baleset pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, így azt sem tudni, mi okozta a vadászgép lezuhanását.

A gép a légierő 52. vadászrepülő-századához tartozott. A baleset után kiégett roncsai szétszóródtak a támaszponton, a repülőgép pedig teljesen megsemmisült.

Spangdahlem az amerikai légierő egyik fontos európai bázisa. A támaszponton mintegy húsz F-16-osból álló vadászrepülő-század állomásozik, amely az amerikai légierő, illetve a NATO műveleteinek támogatásában is részt vesz. A század a légibázis egyik központi eleme.

Újabb amerikai vadászgép zuhant le

Az utóbbi időben nem ez volt az első baleset az amerikai légierő háza táján: szeptember 17-én egy másik F-16-os egy rutin kiképzési repülés közben zuhant le Michigan állam északi részén, Grand Traverse megyében. A pilóta akkor is időben katapultált, stabil állapotban kórházba szállították, a balesetben pedig a jelenlegi információk szerint civilek nem sérültek meg.

A lezuhanás után veszélyes vegyi anyag szivárgott ki a gépből, ezért a hatóságok egy mérföldes körzetben átmenetileg kiürítették a lakó- és üzleti ingatlanokat. A légiirányítás rádióforgalma alapján felmerült, hogy a vadászgép madárral ütközhetett, majd elveszíthette egyik hajtóművét, a baleset pontos okát azonban továbbra is vizsgálják.