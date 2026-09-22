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amerikai légierő
Németország
F-16 vadászgép
baleset

Súlyos baleset egy európai támaszponton: újabb F-16-os zuhant le, a pilóta épphogy csak megúszta – teljesen megsemmisült az amerikai vadászgép

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Balesetet szenvedett az amerikai légierő egyik F-16-osa a németországi Spangdahlemben. A vadászgép megsemmisült, a pilóta pedig katapultálással menekült meg.
VG
2026.09.22, 19:30

Lezuhant kedden az amerikai légierő egyik F-16-os vadászgépe a németországi Spangdahlem amerikai katonai támaszponton. Az F-16-os teljesen megsemmisült, a pilóta azonban biztonságosan katapultált, és orvosi ellátásban részesül – írta az MTI.

DENMARK. Crown Prince Christian is on board an F16 fighter jet vadászgép
Balesetet szenvedett az amerikai légierő egyik F-16-os vadászgépe a németországi Spangdahlemben / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Lezuhant kedden az Egyesült Államok légierejének egyik F-16-os vadászgépe a németországi Spangdahlem amerikai légibázison. 

A balesetben a repülőgép teljesen megsemmisült, a pilóta azonban időben katapultált.

A Rajna-vidék-Pfalz tartományban található légibázis tájékoztatása szerint a pilótát orvosi ellátásban részesítik. A baleset pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, így azt sem tudni, mi okozta a vadászgép lezuhanását.

A gép a légierő 52. vadászrepülő-századához tartozott. A baleset után kiégett roncsai szétszóródtak a támaszponton, a repülőgép pedig teljesen megsemmisült.

Spangdahlem az amerikai légierő egyik fontos európai bázisa. A támaszponton mintegy húsz F-16-osból álló vadászrepülő-század állomásozik, amely az amerikai légierő, illetve a NATO műveleteinek támogatásában is részt vesz. A század a légibázis egyik központi eleme.

Újabb amerikai vadászgép zuhant le

Az utóbbi időben nem ez volt az első baleset az amerikai légierő háza táján: szeptember 17-én egy másik F-16-os egy rutin kiképzési repülés közben zuhant le Michigan állam északi részén, Grand Traverse megyében. A pilóta akkor is időben katapultált, stabil állapotban kórházba szállították, a balesetben pedig a jelenlegi információk szerint civilek nem sérültek meg.

A lezuhanás után veszélyes vegyi anyag szivárgott ki a gépből, ezért a hatóságok egy mérföldes körzetben átmenetileg kiürítették a lakó- és üzleti ingatlanokat. A légiirányítás rádióforgalma alapján felmerült, hogy a vadászgép madárral ütközhetett, majd elveszíthette egyik hajtóművét, a baleset pontos okát azonban továbbra is vizsgálják.

Lezuhant és kigyulladt egy F16-os vadászgép, a pilóta katapultált – videó

Lezuhant az amerikai légierő egyik F–16-osa. A vadászgép egy rutin kiképzési repülés közben, lakott területen csapódott a földbe.

 

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