Súlyos baleset egy európai támaszponton: újabb F-16-os zuhant le, a pilóta épphogy csak megúszta – teljesen megsemmisült az amerikai vadászgép
Lezuhant kedden az amerikai légierő egyik F-16-os vadászgépe a németországi Spangdahlem amerikai katonai támaszponton. Az F-16-os teljesen megsemmisült, a pilóta azonban biztonságosan katapultált, és orvosi ellátásban részesül – írta az MTI.
Lezuhant kedden az Egyesült Államok légierejének egyik F-16-os vadászgépe a németországi Spangdahlem amerikai légibázison.
A balesetben a repülőgép teljesen megsemmisült, a pilóta azonban időben katapultált.
A Rajna-vidék-Pfalz tartományban található légibázis tájékoztatása szerint a pilótát orvosi ellátásban részesítik. A baleset pontos körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, így azt sem tudni, mi okozta a vadászgép lezuhanását.
A gép a légierő 52. vadászrepülő-századához tartozott. A baleset után kiégett roncsai szétszóródtak a támaszponton, a repülőgép pedig teljesen megsemmisült.
Spangdahlem az amerikai légierő egyik fontos európai bázisa. A támaszponton mintegy húsz F-16-osból álló vadászrepülő-század állomásozik, amely az amerikai légierő, illetve a NATO műveleteinek támogatásában is részt vesz. A század a légibázis egyik központi eleme.
Újabb amerikai vadászgép zuhant le
Az utóbbi időben nem ez volt az első baleset az amerikai légierő háza táján: szeptember 17-én egy másik F-16-os egy rutin kiképzési repülés közben zuhant le Michigan állam északi részén, Grand Traverse megyében. A pilóta akkor is időben katapultált, stabil állapotban kórházba szállították, a balesetben pedig a jelenlegi információk szerint civilek nem sérültek meg.
A lezuhanás után veszélyes vegyi anyag szivárgott ki a gépből, ezért a hatóságok egy mérföldes körzetben átmenetileg kiürítették a lakó- és üzleti ingatlanokat. A légiirányítás rádióforgalma alapján felmerült, hogy a vadászgép madárral ütközhetett, majd elveszíthette egyik hajtóművét, a baleset pontos okát azonban továbbra is vizsgálják.
Lezuhant és kigyulladt egy F16-os vadászgép, a pilóta katapultált – videó
Lezuhant az amerikai légierő egyik F–16-osa. A vadászgép egy rutin kiképzési repülés közben, lakott területen csapódott a földbe.