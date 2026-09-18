Lezuhant és kigyulladt egy F16-os vadászgép, a pilóta katapultált – videó

Lezuhant az amerikai légierő egyik F–16-os vadászgépe csütörtök délután Michigan állam északi részén. A pilóta még időben katapultált, állapota stabil, kórházba szállították – számolt be az NBC.

Lezuhant és kigyulladt egy F16-os vadászgép, a pilóta katapultált / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP (illusztráció)

A Texas katonai ügyekért felelős minisztériumának tájékoztatása szerint a Texas Nemzeti Gárda F–16-osa rutin kiképzési feladatot hajtott végre, amikor eddig tisztázatlan incidens történt. A repülőgép a Michigan állambeli Grand Traverse megyében, egy lakott területen csapódott a földbe.

A szemtanúk hangos robbanásról, fekete füstről és az égen feltűnő ejtőernyőről számoltak be. Egyikük azt mondta, hogy a gép szinte függőlegesen zuhant le, majd robbanás történt.

A balesetben a jelenlegi információk szerint civilek nem sérültek meg. A lezuhant repülőgépből azonban veszélyes vegyi anyag szivárgott ki, ezért a hatóságok átmenetileg kiürítették az egy mérföldes körzetben található lakó- és üzleti ingatlanokat. A kitelepítési rendelkezést még aznap este feloldották.

A légiirányítás rádióforgalmazásából arra lehet következtetni, hogy a vadászgép madárral ütközhetett, majd elveszíthette az egyik hajtóművét. A felvételen vészhelyzet bejelentése, valamint jelentős fekete füstről szóló közlés is hallható.

A kiképzési repülés a Nemzeti Gárda Alpenában működő harckészültségi kiképzőközpontjából indult. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy aagy sebességű elfogást gyakorolt a két magyar vadászgép, amikor a később lezuhant jármű pilótája sorra kapta a hibaüzeneteket, majd megszűntek a műszerek visszajelzései. A Gripent a társa vezette el a szolnoki repülőtérig, a pilóta pedig csak a földet érés után katapultált.