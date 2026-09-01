Deviza
EUR/HUF368,05 +0,77% USD/HUF317,46 +0,98% GBP/HUF429 +0,73% CHF/HUF391,08 +0,55% PLN/HUF84,87 +0,6% RON/HUF70,02 +0,8% CZK/HUF15,2 +0,52% EUR/HUF368,05 +0,77% USD/HUF317,46 +0,98% GBP/HUF429 +0,73% CHF/HUF391,08 +0,55% PLN/HUF84,87 +0,6% RON/HUF70,02 +0,8% CZK/HUF15,2 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 622,5 -0,36% MTELEKOM2 578 +1,9% MOL5 085 +0,59% OTP44 650 -1,3% RICHTER13 110 -0,15% OPUS320,5 +0,31% ANY6 540 -1,65% AUTOWALLIS129 -3,73% WABERERS4 500 0% BUMIX9 480,81 -0,62% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 215,7 +0,02% BUX148 622,5 -0,36% MTELEKOM2 578 +1,9% MOL5 085 +0,59% OTP44 650 -1,3% RICHTER13 110 -0,15% OPUS320,5 +0,31% ANY6 540 -1,65% AUTOWALLIS129 -3,73% WABERERS4 500 0% BUMIX9 480,81 -0,62% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 215,7 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vagyonelkobzás
Tisza-kormány
Büntető törvénykönyv
Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette: kitágítja a Tisza-kormány a vagyonelkobzás lehetőségét - bizonyított bűncselekmény sem kell majd hozzá

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új fegyvert vetne be a kormány a bűnszervezetek elleni fellépésben. A Tisza-kormány szélesítené a vagyonelkobzás körét, és bizonyos esetekben olyanoktól is elvehetik a vagyont, akik maguk nem vettek részt a bűncselekményben.
VG
2026.09.01, 20:01
Frissítve: 2026.09.01, 20:04

A kormány szélesítené a vagyonelkobzás lehetőségét a Büntető Törvénykönyv frissen benyújtott módosításával, így bizonyos esetekben attól is elkobozható lehet vagyon, aki maga nem követte el a bűncselekményt. A vagyonelkobzás kiterjesztése elsősorban a bűnszervezetekhez köthető, megmagyarázhatatlan módon megszerzett vagyonokat célozná, miközben uniós jogharmonizáció miatt az embercsempészekre vonatkozó szabályokon is változtatnának.

Magyar Péter vagyonelkobzás
Magyar Péter szigorítana a vagyonelkobzás szabályain, miközben az Európai Bizottság nyomására az embercsempészekre vonatkozó rendelkezéseket is módosítanák / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

A vagyonelkobzás szabályainak jelentős kiszélesítését tervezi a kormány a Büntető törvénykönyv frissen benyújtott módosításával. 

A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy bizonyos esetekben akkor is lehetőség nyílhat a vagyon elvonására, ha az érintett személy maga nem volt a bűncselekmény elkövetője, a vagyona azonban a gyanú szerint bűncselekményből származhat.

A változtatás elsősorban a bűnszervezetekhez köthető vagyonok esetében lehet fontos. A törvény indoklása szerint ilyen helyzet állhat elő például akkor, ha valaki egy bűnszervezet résztvevőjétől szerez vagyont. Ilyenkor nem feltétlenül bizonyítható kétséget kizáróan, hogy maga az adott vagyontárgy közvetlenül bűncselekményből származik.

A jogalkotó szerint ugyanakkor más körülmények együtt már megalapozhatják a vagyon eredetének vizsgálatát. Ilyen lehet a bűnszervezet tagjával fennálló kapcsolat, a tőle történő vagyonszerzés, valamint az ezekkel összefüggő, megmagyarázhatatlan és ismeretlen forrásból származó jelentős gazdagodás.

A javaslat indoklása szerint ezekben az esetekben megfordítható a bizonyítási teher: vagyis az érintettnek kellhet igazolnia, hogy a jelentős vagyongyarapodása jogszerű forrásból származik. A cél egyértelmű: ne lehessen egyszerűen kimenteni vagy elrejteni a bűnszervezetekhez kapcsolódó vagyont azzal, hogy az végül olyan személyhez kerül, aki közvetlenül nem vett részt a bűncselekményben.

Kibővítik a vagyonelkobzás rendszerét

A tervezett módosítás egy másik területen is szigorít. Elkobozhatóvá válhat az üzletszerűen elkövetett természetkárosítással szerzett vagyon is. Ezzel a jogalkotó nemcsak magát a jogellenes tevékenységet, hanem annak anyagi hasznát is célba venné.

A csomag ugyanakkor nem kizárólag a vagyonelkobzásról szól. Az igazságügyi miniszter kezdeményezte a büntetőeljárási törvény külföldi embercsempészekre vonatkozó egyes szabályainak hatályon kívül helyezését is.

Erre azért van szükség, mert az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított a tavaly elfogadott szabályozás miatt. A jelenlegi rendelkezések alapján az ügyészség felfüggesztheti az embercsempészet miatt indult eljárást, ha a gyanúsított vállalja, hogy a határozat közlésétől számított 72 órán belül elhagyja Magyarország területét.

A frissen benyújtott módosítások tehát két irányban is változást hoznának:

egyfelől az uniós joggal való összhang megteremtése miatt visszavágnának bizonyos, az embercsempészekre vonatkozó szabályokat;

másfelől jelentősen szélesítenék az állam lehetőségét a bűncselekményekből származó vagyon elvonására.

A javaslatra Magyar Péter is reagált. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán úgy értékelte:

Tágítjuk a vagyonelkobzás lehetőségét, 

majd azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően abból származott.

A módosítás így a büntetőjogi fellépés egyik fontos elemét helyezheti új alapokra: a hatóságoknak nemcsak azt kell vizsgálniuk, ki követte el a bűncselekményt, hanem azt is, hová került az abból származó vagyon.

Szétszedik a TISZA és Magyar Péter sikerkommunikációját a „hazahozott" uniós pénzekről a Facebookon, már Forsthoffer Ágnes is beszólt a miniszterelnöknek

Ismét elégedetlen kommentelők hada jelent meg a kormány honlapján. A felhasználók több, a kormányzati intézkedéseket bemutató bejegyzés alatt bírálták élesen a kabinetet. A hozzászólók egy része hiteltelennek tartja a kormány kommunikációját, mások Magyar Péter és a TISZA Párt teljesítetlen ígéreteit kérték számon. Kételyüket a "hazahozott uniós pénzek" kapcsán határozottan visszaigazolja, hogy az Európai Bizottság friss nyilatkozatában egyáltalán nem erősítette meg a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek hiánytalan teljesülését.

 

Országszerte

Országszerte
1404 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu