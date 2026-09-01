Magyar Péter bejelentette: kitágítja a Tisza-kormány a vagyonelkobzás lehetőségét - bizonyított bűncselekmény sem kell majd hozzá

A kormány szélesítené a vagyonelkobzás lehetőségét a Büntető Törvénykönyv frissen benyújtott módosításával, így bizonyos esetekben attól is elkobozható lehet vagyon, aki maga nem követte el a bűncselekményt. A vagyonelkobzás kiterjesztése elsősorban a bűnszervezetekhez köthető, megmagyarázhatatlan módon megszerzett vagyonokat célozná, miközben uniós jogharmonizáció miatt az embercsempészekre vonatkozó szabályokon is változtatnának.

Magyar Péter szigorítana a vagyonelkobzás szabályain, miközben az Európai Bizottság nyomására az embercsempészekre vonatkozó rendelkezéseket is módosítanák / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

A vagyonelkobzás szabályainak jelentős kiszélesítését tervezi a kormány a Büntető törvénykönyv frissen benyújtott módosításával.

A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy bizonyos esetekben akkor is lehetőség nyílhat a vagyon elvonására, ha az érintett személy maga nem volt a bűncselekmény elkövetője, a vagyona azonban a gyanú szerint bűncselekményből származhat.

A változtatás elsősorban a bűnszervezetekhez köthető vagyonok esetében lehet fontos. A törvény indoklása szerint ilyen helyzet állhat elő például akkor, ha valaki egy bűnszervezet résztvevőjétől szerez vagyont. Ilyenkor nem feltétlenül bizonyítható kétséget kizáróan, hogy maga az adott vagyontárgy közvetlenül bűncselekményből származik.

A jogalkotó szerint ugyanakkor más körülmények együtt már megalapozhatják a vagyon eredetének vizsgálatát. Ilyen lehet a bűnszervezet tagjával fennálló kapcsolat, a tőle történő vagyonszerzés, valamint az ezekkel összefüggő, megmagyarázhatatlan és ismeretlen forrásból származó jelentős gazdagodás.

A javaslat indoklása szerint ezekben az esetekben megfordítható a bizonyítási teher: vagyis az érintettnek kellhet igazolnia, hogy a jelentős vagyongyarapodása jogszerű forrásból származik. A cél egyértelmű: ne lehessen egyszerűen kimenteni vagy elrejteni a bűnszervezetekhez kapcsolódó vagyont azzal, hogy az végül olyan személyhez kerül, aki közvetlenül nem vett részt a bűncselekményben.

Kibővítik a vagyonelkobzás rendszerét

A tervezett módosítás egy másik területen is szigorít. Elkobozhatóvá válhat az üzletszerűen elkövetett természetkárosítással szerzett vagyon is. Ezzel a jogalkotó nemcsak magát a jogellenes tevékenységet, hanem annak anyagi hasznát is célba venné.