Egyszerre üzent Orbán Viktor és Elon Musk a németeknek az AfD történelmi választási győzelme után: rögtön óriási üzleti lehetőség került az asztalra – "Ez még csak a kezdet"

Az AfD fölényes sikert aratott a szász-anhalti tartományi választáson Németországban, a százalékpontok a prognózishoz képest pár tizedszázaléknyit változtak, a lényegi mandátumszámok azonban semmit sem, az urnazáráskori előrejelzés tűpontos volt: az AfD 39, a BSW 5 mandátummal bír, együtt tehát kormányképesek. A pártnak pedig nemzetközi szinten is akadtak támogatói: Elon Musk amerikai techvállalkozó gratulált a pártnak a győzelemhez, Donald Trump amerikai elnök pedig saját közösségi oldalán osztotta meg a választási eredményekről készült grafikát – írja a Welt.

Az AfD fölényes sikert aratott a szász-anhalti tartományi választáson/Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Választási diadal

A már régóta az AfD-vel rokonszenvező Musk az X-en reagált Alice Weidel pártelnök bejegyzésére, amelyben Weidel a párt szász-anhalti csúcsjelöltjét, Ulrich Siegmundot méltatta a választási diadal miatt. Musk röviden csak annyit írt: „Jól csináltátok!”

A gratulációra az AfD sem késett a válasszal: a párt egyenesen együttműködést ajánlott a milliárdos vállalkozónak. Musk az elmúlt években többször is nyíltan támogatta az AfD-t, és rendszeresen megszólal a jobboldali politikai szereplők mellett.

Trump egyelőre nem kommentálta az eredményt

Donald Trump ennél visszafogottabb volt. Az amerikai elnök eddig nem fűzött politikai értékelést a szász-anhalti választás eredményéhez, ugyanakkor Truth Social-fiókján megosztott egy, a 19:57-kor készült németországi előzetes eredményeket bemutató grafikát.

A bejegyzéshez Trump nem fűzött külön kommentárt: egyszerűen megosztotta az oszlopdiagramot, amely az AfD győzelmét mutatta.

A poszt ugyanakkor illeszkedik abba a kommunikációs mintába, amely Trump közösségi oldalát az utóbbi időszakban jellemzi. Az elnök gyakran nagy számban, rövid időn belül tesz közzé különböző témájú bejegyzéseket – a demokraták bírálatától saját politikai táborának mozgósításáig.

Egyre szorosabb kapcsolat Washingtonnal

Trump hivatalba lépése óta úgy tartják, hogy az AfD-nek minden korábbinál jobb kapcsolatai vannak az amerikai fővárossal, Washingtonnal. A párt társelnöke, Alice Weidel Trumpot példaképének nevezte, amikor a republikánus politikus ismét beköltözött a Fehér Házba, az AfD képviselői pedig Washingtonba utaztak Trump beiktatására. Musk eközben – amikor még Trump közeli tanácsadója volt – intenzíven népszerűsítette az AfD-t, és azóta is kiáll a jobboldali politikai véleményformálók mellett.