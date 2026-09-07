Választások: példátlan sorozat kezdődik Európában - jönnek az új arcok, a kontinens jobbra tolódik

Szász-Anhalttal kezdetét egy szokatlanul sűrű európai időszak; a választások sorozata egészen a jövő év végéig tarthat. A sort akár Olaszország is zárhatja 2027 decemberében, bár az olasz választásokat valószínűbb, hogy tavasszal rendezik meg. Országos választások esedékesek Svédországban, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Spanyolországban, Szlovákiában és Lengyelországban is.

Siegmund tarolt Szász-Anhaltban, a választások következő sorozata a jobboldal, a radikális jobb előretörését hozhazja / Fotó: AFP

A radikális jobboldal különösen a nagyobb országokban érhet el jelentős előretörést. Svédország várhatóan kivételt jelent majd: a szeptember 13-i választások előtt a szociáldemokraták vezetik a közvélemény-kutatásokat, és valószínűleg ők alakíthatják meg a következő kormányt, bár előnyük csökken.

Politikai földrengés

Szász-Anhalt mindössze 2,1 millió lakosú keletnémet tartomány. Választásának politikai jelentősége azonban messze meghaladja méretét, és hatásai jóval a tartományi főváros, Magdeburg határain túl is érezhetők lesznek.

Az AfD győzelme olyan erejű politikai földrengést idézhet elő, amely akár a népszerűtlen kancellár, Friedrich Merz bukásához is vezethet. Pártjában, a Kereszténydemokrata Unióban (CDU) már most is sokan ellene fordultak, miután a nyár elején rosszul sikerült kormányátalakítást hajtott végre. A Der Spiegel számára a voksolás előtt készített IPSOS-felmérés szerint

a németek mintegy 60 százaléka úgy gondolja, hogy Merznek le kellene mondania, ha az AfD győz.

Siegmund többséget szerzett, így az eredmény újra fellobbanthatja a CDU-n belül a megosztó és destabilizáló vitát az úgynevezett tűzfalról – arról a politikáról, amelynek értelmében a párt elzárkózik az AfD-től, és mindenfajta együttműködést elutasít vele.

Ellenáll-e a tűzfal?

Andreas Rödder történész, a CDU egyik prominens értelmiségi alakja szerint a tűzfal mára kontraproduktívvá vált. Arra kényszerítette a jobbközépet, hogy konfliktusokkal terhelt és népszerűtlen koalíciókat kössön a baloldallal, miközben konzervatív szavazók tömegeit ösztönözte arra, hogy a CDU-tól az AfD-hez pártoljanak át. Rödder amellett érvelt, hogy pártjának szigorú vörös vonalak mellett lehetővé kellene tennie az együttműködést az AfD-vel. Úgy véli azonban, hogy a CDU mára csapdába került, és akár ketté is szakadhat, ha feladja a tűzfalpolitikát.