Meghatározó politikai erőpróbák hétvégéje – háborús körülmények közt is megrendezik Oroszországban az országos választásokat, Németországban az AfD-től rettegnek a fősodratú pártok

Európa két nagy országában is választásokat tartanak a hétvégén. Oroszországban a Duma – azaz az orosz parlament alsóháza – képviselőit választják meg, Németországban pedig Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában járulnak az urnákhoz. Növeli az izgalmakat, hogy Oroszországban először vesz részt országos választáson a megszállt ukrán területek lakossága. Németországban pedig az AfD utóbbi időben tapasztalt előretörése miatt aggódhatnak a német fősodratú pártok: a rendszerkritikus tömörülés ugyanis két hete története legjobb eredményét hozta Szász-Anhaltban.

Németországban helyhatósági és tartományi, Oroszországban országos választásokat tartanak a hétvégén. / Fotó: EUObserver

Először vesz részt országos választáson a megszállt területek lakossága

Oroszországban pénteken kezdődött és vasárnapig tart a parlamenti választás. A Duma 450 képviselői helyéből 225-öt pártlistán, 225-öt egyéni választókerületekben osztanak ki. Ez az első országos parlamenti választás a 2022 februárjában Ukrajna ellen indított teljes körű orosz invázió óta.

Most először vesz részt országos orosz választáson az időközben annektált

Donyeck,

Luhanszk,

Zaporizzsja

és Herszon

lakossága. Az orosz Központi Választási Bizottság júniusban külön határozatban engedélyezte a voksolást a négy, hadiállapot alatt álló területen. Az Interfax ennek kapcsán azt írta, Ella Pamfilova, a választási bizottság elnöke közölte: a hadiállapot miatt különleges körülmények között rendezik meg a választást.

Speciális biztonsági szabályokat további nyolc régióban, köztük a Krímben, Szevasztopolban, valamint Belgorod, Kurszk és Rosztov térségében is alkalmaznak.

A határ menti és megszállt területeken külön szavazási rendszert alakítottak ki. Az Interfax szerint tíz régióban 177 úgynevezett extraterritoriális szavazóhelyet hoztak létre több mint 296 ezer választó számára. Ebből 66 az orosz terminológia szerint „Donbasszban és Novorosszija területén” működik, több mint 133 ezer választóval.

Két hete rekordot döntött az AfD, de mire számíthatnak Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában?

Németországban vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában tartanak választást. A két voksolás közvetlenül követi a szeptember 6-i szász-anhalti választást, ahol az AfD történetének legjobb tartományi eredményét érte el, és Mecklenburg–Elő-Pomerániában a rendszerkritikus párt ismét az első hely közelében áll.

A ZDF legfrissebb Politbarometer Extra felmérése szerint az SPD 37, az AfD 36 százalékos támogatottságot élvez. Az NDR szerint az SPD csak a kampány utolsó szakaszában előzte meg az AfD-t, szeptember elején még utóbbi vezetett.

A CDU ezzel szemben a parlamenti küszöb közelében áll; a ZDF 6 százalékot mért, az NDR szerint a párton belül már attól tartanak, hogy a CDU kieshet a schwerini tartományi parlamentből.