A Kreml várakozásait is felülmúlta Putyin pártja – urnazárás után jött a kellemetlen meglepetés az orosz ellenzéknek

A Kreml saját várakozásait is messze felülmúlva alkotmányozó többséget szerzett az Egységes Oroszország az Állami Dumában. A hivatalos választások eredményét uygyanakkor csalásgyanús jegyzőkönyvek, kizárt megfigyelők és az éjszaka jelentős változást hozó elektronikus voksok árnyékolják be.

Az oroszországi választásokon majdnem 57 százalékot szerzett Vlagyimir Putyin pártja, az Egységes Oroszország. / Fotó: Vitalij Ankov / RIA Novosti / Szputnyik / Profimedia

Az elektronikus voksolás volt a legvitatottabb mozzanata az oroszországi választásoknak

Az állami VCIOM egy héttel a választás előtt 37,4, a FOM 33 százalékos támogatottságot mért az Egységes Oroszországnak. Az urnazáráskor közölt exit pollok is csupán 49,4, illetve 52,8 százalékot jeleztek. Néhány órával később azonban a választási bizottság számlálója már csaknem 58 százalékot mutatott.

A közvélemény-kutatások mind abba az irányba mutattak, hogy a háború koptatta a kormánypártot, ezekre cáfolt rá végül a hivatalos eredmény, mely szerint újabb nyolc százalékpontot hozott az Egységes Oroszország Pártnak a 2021-es választáshoz képest.

A Kreml a nyáron még lefelé módosította saját becsléseit, majd a kampány hajrájában ismét emelte azokat. A kihirdetett arány végül a legderűlátóbb belső várakozást is több mint hét százalékponttal meghaladta. A részvételi arány 56,66 százalék volt, szemben a 2021-es 51,72 százalékkal.

A Kommunista Párt 13,84 százalékot kapott, öt százalékponttal kevesebbet, mint öt évvel korábban. Az LDPR 8,9, az Új Emberek 7,94 százalékon állt. Az Igazságos Oroszország támogatottsága 4,95 százalékra csúszott, így kieshet a parlamentből. Ebben az esetben ötről négyre csökkenne a Dumában képviselt pártok száma.

Gennagyij Zjuganov nem fogadja el a hivatalos adatokat, ugyanis kommunista pártelnök azt állítja, hogy a közzétett számok nem tükrözik a pártok valós támogatottságát, Voronyezsben pedig törvénytelenül eltávolították pártja valamennyi megfigyelőjét. A kommunisták ezért saját jegyzőkönyveiket vetik össze a választási bizottság adataival.

Zjuganov hasonló vádakat fogalmazott meg 2021-ben is, tömeges tiltakozásra azonban akkor sem szólított fel. A Kommunista Párt a rendszeren belüli ellenzék része: panaszt emelhet, haragudhat, akár az asztalra is csaphat, feltéve, hogy az asztal a helyén marad.