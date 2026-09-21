A Kreml várakozásait is felülmúlta Putyin pártja – urnazárás után jött a kellemetlen meglepetés az orosz ellenzéknek
A Kreml saját várakozásait is messze felülmúlva alkotmányozó többséget szerzett az Egységes Oroszország az Állami Dumában. A hivatalos választások eredményét uygyanakkor csalásgyanús jegyzőkönyvek, kizárt megfigyelők és az éjszaka jelentős változást hozó elektronikus voksok árnyékolják be.
Az elektronikus voksolás volt a legvitatottabb mozzanata az oroszországi választásoknak
Az állami VCIOM egy héttel a választás előtt 37,4, a FOM 33 százalékos támogatottságot mért az Egységes Oroszországnak. Az urnazáráskor közölt exit pollok is csupán 49,4, illetve 52,8 százalékot jeleztek. Néhány órával később azonban a választási bizottság számlálója már csaknem 58 százalékot mutatott.
A közvélemény-kutatások mind abba az irányba mutattak, hogy a háború koptatta a kormánypártot, ezekre cáfolt rá végül a hivatalos eredmény, mely szerint újabb nyolc százalékpontot hozott az Egységes Oroszország Pártnak a 2021-es választáshoz képest.
A Kreml a nyáron még lefelé módosította saját becsléseit, majd a kampány hajrájában ismét emelte azokat. A kihirdetett arány végül a legderűlátóbb belső várakozást is több mint hét százalékponttal meghaladta. A részvételi arány 56,66 százalék volt, szemben a 2021-es 51,72 százalékkal.
A Kommunista Párt 13,84 százalékot kapott, öt százalékponttal kevesebbet, mint öt évvel korábban. Az LDPR 8,9, az Új Emberek 7,94 százalékon állt. Az Igazságos Oroszország támogatottsága 4,95 százalékra csúszott, így kieshet a parlamentből. Ebben az esetben ötről négyre csökkenne a Dumában képviselt pártok száma.
Gennagyij Zjuganov nem fogadja el a hivatalos adatokat, ugyanis kommunista pártelnök azt állítja, hogy a közzétett számok nem tükrözik a pártok valós támogatottságát, Voronyezsben pedig törvénytelenül eltávolították pártja valamennyi megfigyelőjét. A kommunisták ezért saját jegyzőkönyveiket vetik össze a választási bizottság adataival.
Zjuganov hasonló vádakat fogalmazott meg 2021-ben is, tömeges tiltakozásra azonban akkor sem szólított fel. A Kommunista Párt a rendszeren belüli ellenzék része: panaszt emelhet, haragudhat, akár az asztalra is csaphat, feltéve, hogy az asztal a helyén marad.
Két szomszédos szavazókör, két Oroszország
A Meduza két, ugyanabban a moszkvai iskolában működő szavazókör jegyzőkönyvével érzékeltette az eredmények közötti különbségeket.
A 857-es szavazókörben, ahol megfigyelők is jelen voltak, az Egységes Oroszország jelöltje 90 voksot kapott. A kommunista indulóra 125-en, a Zöldek jelöltjére 102-en szavaztak.
A közvetlenül mellette működő 871-es körben, ahová egy újságíró beszámolója szerint nem engedték be a megfigyelőt, a kormánypárti jelölt már 675 szavazatot szerzett. Kommunista vetélytársára 24, a zöld jelöltre nyolc voks jutott.
A Vybory 2026 – Nablyudajem vmeste! megfigyelőplatform szeptember 20-án estig több mint 900 panaszt rögzített. Ezek mintegy harmada arról szólt, hogy a megfigyelőket nem engedték be a szavazóhelyiségekbe, eltávolították vagy őrizetbe vették őket. Az orosz főügyészség szerint nem történt súlyos törvénysértés.
Az elektronikus voksok beérkezése után jelentősen módoslutak a szavazatarányok
Most először az orosz választók jelentős része elektronikusan is leadhatta szavazatát. A rendszert Moszkvában és további 32 régióban használták, így a 111 millió választásra jogosultból 48,4 millió ember számára tették elérhetővé.
Az elektronikus szavazást 2021-ben még csak 17 régióban alkalmazták. Moszkvában akkor a kommunista jelöltek előnyét az éjszaka hozzáadott online voksok fordították meg. A bírálók szerint a rendszer ellenőrizhetetlenné teszi a számlálást, és végleg eltünteti a szabad választás látszatát is.
Ella Pamfilova, a központi választási bizottság elnöke azt közölte, hogy az elektronikus rendszert „masszív és intenzív” ukrán kibertámadás érte, de a voksolás nem szakadt meg. Hasonló állítást tett a moszkvai választási bizottság és a digitális fejlesztési minisztérium. Vlagyimir Putyin szintén ukrán beavatkozásról beszélt, ám az orosz hatóságok nem mutattak be nyilvánosan ellenőrizhető bizonyítékot.
Választás a megszállt ukrán területeken
Először vett részt orosz országos választáson a megszállt ukrán területek lakossága. Szavazást tartottak
- Donyeck,
- Luhanszk,
- Zaporizzsja
- és Herszon
orosz ellenőrzés alatt álló részein. Moszkva a moldovai kormány tiltakozása ellenére a Dnyeszteren túli szakadár területen is nyitott szavazóhelyiségeket.
A Kreml a voksolással azt is bizonyítani kívánta, hogy háború idején is lehet választást rendezni.
Moszkva ezzel rendszeresen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legitimitását támadja, akinek eredeti hivatali ideje tavaly lejárt. Ugyanakkor az ukrán alkotmány hadiállapot alatt nem teszi lehetővé választások megtartását.
Oroszországban közben attól tartanak, hogy a voksolás után újabb mozgósítás kezdődhet. Az Agentstvo szerint az elektronikusan szavazó férfiak közül többen rövidesen értesítést kaptak a Goszuszlugi állami portálon arról, hogy felvették őket a katonai nyilvántartásba. A Jabloko arról számolt be, hogy két választási megfigyelőjének katonai behívót adtak át.