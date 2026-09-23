Nagyon súlyos kérdéseket kapott Varga Mihály a Pénzügyminisztérium történelmi felújításáról, inkább nyilvánosságra hozta az összes választ: "Nincs titok"

Varga Mihály nyilvánosan válaszolt a 444.hu újságírójának kérdéseire a Szentháromság téri egykori Pénzügyminisztérium felújításáról és berendezéséről. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a beruházást a jóváhagyott költségvetési keretből hajtották végre, a többmilliós bútorokról pedig nem ő döntött.

Nyilvánosan tisztázta Varga Mihály, hogy milyen szerepe volt a Szentháromság tér 6. szám alatti épület felújításában és berendezésében / Fotó: Hans Lucas via AFP

Varga Mihály nyilvánosan reagált Windisch Judit, a 444.hu újságírójának kérdéseire, amelyek az egykori Pénzügyminisztérium Szentháromság tér 6. szám alatti épületének felújítását és berendezését érintették. Az MNB elnöke szerint azért nem a szerkesztőségnek küldte el válaszait, mert korábbi tapasztalatai alapján fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy az ilyen megkeresésekből mit és milyen formában publikálnak. Varga Mihály hangsúlyozta:

Nincs titok, nincs takargatnivaló.

Az épület rekonstrukciójáról még 2015-ben döntött az akkori kormány, Varga Mihály pedig elmondása szerint két évnyi előkészítés után, 2017-től lett a munkálatokért felelős miniszter. A Fellner Sándor tervei alapján készült, a második világháborúban megsérült műemléképületet ezt követően újították fel. Varga szerint a rekonstrukció építészeti díjat is nyert, nemzetközi lapok is méltatták, az Állami Számvevőszék pedig a megvalósult költségeket pozitív példaként említette.

Varga Mihály minden kérdésre válaszolt

A beruházás körüli egyik kérdés a többmilliós bútorokra vonatkozott. Varga Mihály azt közölte, hogy a kormány és az Országgyűlés által jóváhagyott költségvetési keret alakulását és betartását nyomon követte, a napi szintű kivitelezési munkákat és beszerzéseket azonban a PM-Tér6 Nonprofit Kft. végezte. A bútorokról a társaság szervezésében műemlékesek és belsőépítészek döntöttek.

Arra a kérdésre, hogy nem tartja-e pazarlónak a drága ingóságokat, Varga röviden azt válaszolta: „A drága ingóságok beszerzését általában indokolatlannak tartom.” Hozzátette, hogy egyetlen olyan tétel sem volt, amelyet vele történt egyeztetés után szereztek volna be.

A 3,29 millió forintos ágyra vonatkozó kérdésre szintén egyértelmű választ adott. Varga Mihály közölte:

soha nem költözött az épületbe, a bútorok beszerzéséről pedig nem ő, hanem a kivitelezést végző PM-Tér6 Nonprofit Kft. döntött.

A Garage Ingatlanfejlesztő kapcsán felmerült összeférhetetlenségre is reagált. Varga szerint nem vett részt a közbeszerzés eldöntésében, ráadásul a beruházás első két évében még nem is tartozott a Pénzügyminisztériumhoz. Pontatlannak nevezte azt az állítást is, hogy a PM-Tér6 közvetlenül a Garage-zsal szerződött: közlése szerint a társaság a WHB vezette nyertes konzorciummal kötött egy szerződést. A kivitelezésen összesen 275 cég dolgozott, így Varga szerint nem zárható ki, hogy a mintegy 500 fős egyetemi évfolyamának más tagjai is munkát kaptak.