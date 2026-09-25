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Varga Judit, Schadl György, Rogán Antal és felesége is a listán – több tucat fontos szereplőnek kell beszámolnia a vizsgálóbizottság előtt a végrehajtási rendszerről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Összesen 65 embertől kérne nyilatkozatot a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Végrehajtással foglalkozó vezetők, korábbi igazságügyi miniszterek és a Schadl-Völner-ügy szereplői is szerepelnek a javasolt névsorban.
VG
2026.09.25, 11:40
Frissítve: 2026.09.25, 11:51

A végrehajtók pénzügyeit és kinevezéseit is górcső alá veszi a parlamenti vizsgálóbizottság. A testület azt akarja feltárni, milyen rendszerszintű hiányosságok járulhattak hozzá az adósságspirálok kialakulásához és az adósok kiszolgáltatottságához.

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Végrehajtással foglalkozó vezetők, korábbi igazságügyi miniszterek és a Schadl–Völner-ügy szereplői is szerepelnek a javasolt névsorban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

 A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság feladata az, hogy feltárja a végrehajtási rendszer rendszerszintű hibáit, állapítsa meg az intézményi felelősséget, és tegyen javaslatot egy állami, nonprofit, átláthatóbb és emberségesebb modellre. A nyilvánosságra hozott munkaterv szerint a a vizsgálat tárgyát négy munkablokkban foglalták össze: 

  • Az adósok helyzete – díjak, adósságspirál, jogvédelem. A bizottság azt vizsgálja, hogy a végrehajtási díjak és jutalékok mennyiben ösztönzik a gyors, nagy összegű behajtást az egyezség és a fokozatosság helyett. Elemzi a kis összegű tartozások aránytalan költségeit, a lakóingatlan-árverések garanciáit, valamint a panaszok és jogorvoslatok működését. A devizahitelezést csak a végrehajtási rendszerre gyakorolt hatása szempontjából vizsgálja.
  • A végrehajtói rendszer – kinevezés, összeférhetetlenség, díjazás. A vizsgálat arra irányul, milyen rendszerhibák tették lehetővé a visszaéléseket, és ezeket orvosolták-e a 2021 utáni változtatások. Áttekintik a végrehajtók kinevezésének, pályáztatásának és pontozásának gyakorlatát, valamint az irodák bevételi, tulajdonosi viszonyait és piaci koncentrációját. A Schadl-Völner-ügyet a rendszer gyengeségeit jelző példaként kezelik.
  • A felügyeleti rendszer – MBVK, SZTFH, Igazságügyi Minisztérium. A bizottság azt vizsgálja, hogy a 2015-ös átszervezés valóban erősítette-e az ellenőrzést, illetve milyen következménye volt annak, hogy 2021-ben a felügyelet az Igazságügyi Minisztériumtól az SZTFH-hoz került. Feltárják az esetleges felügyeleti mulasztásokat, valamint az MBVK gazdálkodásának és belső döntéshozatalának átláthatóságát és jogszerűségét.
  • A jövő modellje – jogalkotási reform. Az első három blokk megállapításaira építve a bizottság egy olcsóbb, nonprofit és adósközpontúbb végrehajtási rendszer lehetőségeit vizsgálja. Összeveti az állami és a magánvégrehajtói modelleket, és javaslatokat dolgoz ki a díjrendszer átalakítására, a jutalékalapú ösztönzők mérséklésére, valamint az egyezséget előtérbe helyező eljárásra.

Nagyon sok ember meghallgatnak szóban és írásban

A munkaterv első melléklete szerint összesen 65 személy nyilatkoztatására tesz javaslatot: 30 embert szóban hallgatnának meg, 35-től írásbeli választ kérnének.

A parlamenti vizsgálóbizottságot Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője vezeti,

a testület a jelenlegi végrehajtási rendszer kialakulását az 1990-es évekig visszamenően vizsgálná.

  • Írásbeli nyilatkozatot kérnének Vastagh Pál volt igazságügyi minisztertől 
  • és Dávid Ibolya volt igazságügyi minisztertől. 
  • Szóbeli meghallgatás szerepel a javaslatban Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter, 
  • Draskovics Tibor volt igazságügyi és rendészeti miniszter, 
  • Navracsics Tibor volt közigazgatási és igazságügyi miniszter, 
  • Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, 
  • Varga Judit volt igazságügyi miniszter 
  • és Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter esetében.

A végrehajtói szervezet vezetői közül 

  • szóbeli meghallgatásra javasolják Krejniker Miklóst, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara korábbi elnökét, 
  • valamint Lupkovics Beátát, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét. 
  • A felügyeleti lánc vizsgálata miatt a listán szerepel Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának korábbi elnöke, 
  • és Nagy László, a hatóság elnöke is.

A melléklet külön fejezetet szentel a Schadl-ügynek. Ebben 

  • szóbeli nyilatkozattételre javasolják Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnökét, 
  • Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt, 
  • valamint Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi vezetőjét. 
  • A felsorolásban szerepel Rogán Barbara, Rogán Antal felesége 
  • és Nagy Ádám, Rogán Antal kabinetfőnöke is: előbbitől írásbeli, utóbbitól szóbeli nyilatkozatot kérnének.

A munkaterv külön szabályt ír elő azoknál, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban: meghallgatásuk előtt a bizottságnak tisztáznia kell, mely kérdések nem érintik az eljárás érdemét, és összeegyeztethető-e a meghallgatás az esetleges eljárási korlátozásokkal.

A parlamenti bizottság a végrehajtási díjakat, az ingatlanárveréseket, a végrehajtók kinevezését és a felügyelet működését vizsgálja. Év végéig jelentést és javaslatot készítene egy olcsóbb, állami végrehajtási rendszerre.

Már rég eldőlt a végrehajtók sorsa

Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy felgyorsítaná a végrehajtási rendszer átalakítását, ezért a szükséges jogszabályok mielőbbi előkészítésére utasította Görög Márta igazságügyi minisztert.

A végrehajtási reform nem most került először napirendre. A kormány már május 18-án bejelentette, hogy megszüntetné a jelenlegi, magánirodákra és profitszerzésre épülő modellt. Az akkori kormányhatározat szerint 

  • a végrehajtásnak a jövőben a bíróságok szervezetrendszerén belül, 
  • haszonszerzési céloktól mentesen kellene működnie. 

A kabinet nonprofit alapú, szigorúbb állami és bírói ellenőrzés alatt álló rendszert ígért. Az igazságügyi minisztériumnak eredetileg június közepéig kellett volna előkészítenie a szükséges törvénymódosításokat. 

A szeptemberi miniszterelnöki utasításból azonban arra lehet következtetni, hogy az előkészítés nem a tervezett ütemben haladt.

A kormány korábbi tervei között szerepelt az is, hogy az új szabályozás életbe lépéséig felfüggesztik a kilakoltatások végrehajtását. Ezzel párhuzamosan a felszámolási eljárásokat ismét érdemi bírósági ellenőrzés alá helyeznék, a közjegyzői rendszert pedig olcsóbbá és átláthatóbbá tennék. 

A kormány eddig nem közölte, hogy pontosan mikor szűnne meg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, és milyen szervezet venné át a feladatait. Az sem ismert, hogy mi történne a jelenleg működő végrehajtói irodákkal, alkalmazottaikkal és folyamatban lévő ügyeikkel. 

Tisztázásra vár az is, hogy a végrehajtók kapnának-e kártalanítást az irodák vagy a kinevezések megszüntetéséért, illetve miként biztosítanák az átmenetet az állami vagy bírósági rendszerbe. A Világgazdaság megkereste a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökségét, hogy kommentálják a miniszterelnök csütörtöki bejelentését.

parlamenti vizsgálóbizottság
Varga Judit
végrehajtás
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