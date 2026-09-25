Varga Judit, Schadl György, Rogán Antal és felesége is a listán – több tucat fontos szereplőnek kell beszámolnia a vizsgálóbizottság előtt a végrehajtási rendszerről
A végrehajtók pénzügyeit és kinevezéseit is górcső alá veszi a parlamenti vizsgálóbizottság. A testület azt akarja feltárni, milyen rendszerszintű hiányosságok járulhattak hozzá az adósságspirálok kialakulásához és az adósok kiszolgáltatottságához.
A Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság feladata az, hogy feltárja a végrehajtási rendszer rendszerszintű hibáit, állapítsa meg az intézményi felelősséget, és tegyen javaslatot egy állami, nonprofit, átláthatóbb és emberségesebb modellre. A nyilvánosságra hozott munkaterv szerint a a vizsgálat tárgyát négy munkablokkban foglalták össze:
- Az adósok helyzete – díjak, adósságspirál, jogvédelem. A bizottság azt vizsgálja, hogy a végrehajtási díjak és jutalékok mennyiben ösztönzik a gyors, nagy összegű behajtást az egyezség és a fokozatosság helyett. Elemzi a kis összegű tartozások aránytalan költségeit, a lakóingatlan-árverések garanciáit, valamint a panaszok és jogorvoslatok működését. A devizahitelezést csak a végrehajtási rendszerre gyakorolt hatása szempontjából vizsgálja.
- A végrehajtói rendszer – kinevezés, összeférhetetlenség, díjazás. A vizsgálat arra irányul, milyen rendszerhibák tették lehetővé a visszaéléseket, és ezeket orvosolták-e a 2021 utáni változtatások. Áttekintik a végrehajtók kinevezésének, pályáztatásának és pontozásának gyakorlatát, valamint az irodák bevételi, tulajdonosi viszonyait és piaci koncentrációját. A Schadl-Völner-ügyet a rendszer gyengeségeit jelző példaként kezelik.
- A felügyeleti rendszer – MBVK, SZTFH, Igazságügyi Minisztérium. A bizottság azt vizsgálja, hogy a 2015-ös átszervezés valóban erősítette-e az ellenőrzést, illetve milyen következménye volt annak, hogy 2021-ben a felügyelet az Igazságügyi Minisztériumtól az SZTFH-hoz került. Feltárják az esetleges felügyeleti mulasztásokat, valamint az MBVK gazdálkodásának és belső döntéshozatalának átláthatóságát és jogszerűségét.
- A jövő modellje – jogalkotási reform. Az első három blokk megállapításaira építve a bizottság egy olcsóbb, nonprofit és adósközpontúbb végrehajtási rendszer lehetőségeit vizsgálja. Összeveti az állami és a magánvégrehajtói modelleket, és javaslatokat dolgoz ki a díjrendszer átalakítására, a jutalékalapú ösztönzők mérséklésére, valamint az egyezséget előtérbe helyező eljárásra.
Nagyon sok ember meghallgatnak szóban és írásban
A munkaterv első melléklete szerint összesen 65 személy nyilatkoztatására tesz javaslatot: 30 embert szóban hallgatnának meg, 35-től írásbeli választ kérnének.
A parlamenti vizsgálóbizottságot Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője vezeti,
a testület a jelenlegi végrehajtási rendszer kialakulását az 1990-es évekig visszamenően vizsgálná.
- Írásbeli nyilatkozatot kérnének Vastagh Pál volt igazságügyi minisztertől
- és Dávid Ibolya volt igazságügyi minisztertől.
- Szóbeli meghallgatás szerepel a javaslatban Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter,
- Draskovics Tibor volt igazságügyi és rendészeti miniszter,
- Navracsics Tibor volt közigazgatási és igazságügyi miniszter,
- Trócsányi László volt igazságügyi miniszter,
- Varga Judit volt igazságügyi miniszter
- és Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter esetében.
A végrehajtói szervezet vezetői közül
- szóbeli meghallgatásra javasolják Krejniker Miklóst, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara korábbi elnökét,
- valamint Lupkovics Beátát, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét.
- A felügyeleti lánc vizsgálata miatt a listán szerepel Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának korábbi elnöke,
- és Nagy László, a hatóság elnöke is.
A melléklet külön fejezetet szentel a Schadl-ügynek. Ebben
- szóbeli nyilatkozattételre javasolják Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korábbi elnökét,
- Völner Pál volt igazságügyi államtitkárt,
- valamint Rogán Antalt, a miniszterelnöki kabinetiroda korábbi vezetőjét.
- A felsorolásban szerepel Rogán Barbara, Rogán Antal felesége
- és Nagy Ádám, Rogán Antal kabinetfőnöke is: előbbitől írásbeli, utóbbitól szóbeli nyilatkozatot kérnének.
A munkaterv külön szabályt ír elő azoknál, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban: meghallgatásuk előtt a bizottságnak tisztáznia kell, mely kérdések nem érintik az eljárás érdemét, és összeegyeztethető-e a meghallgatás az esetleges eljárási korlátozásokkal.
A parlamenti bizottság a végrehajtási díjakat, az ingatlanárveréseket, a végrehajtók kinevezését és a felügyelet működését vizsgálja. Év végéig jelentést és javaslatot készítene egy olcsóbb, állami végrehajtási rendszerre.
Már rég eldőlt a végrehajtók sorsa
Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy felgyorsítaná a végrehajtási rendszer átalakítását, ezért a szükséges jogszabályok mielőbbi előkészítésére utasította Görög Márta igazságügyi minisztert.
A végrehajtási reform nem most került először napirendre. A kormány már május 18-án bejelentette, hogy megszüntetné a jelenlegi, magánirodákra és profitszerzésre épülő modellt. Az akkori kormányhatározat szerint
- a végrehajtásnak a jövőben a bíróságok szervezetrendszerén belül,
- haszonszerzési céloktól mentesen kellene működnie.
A kabinet nonprofit alapú, szigorúbb állami és bírói ellenőrzés alatt álló rendszert ígért. Az igazságügyi minisztériumnak eredetileg június közepéig kellett volna előkészítenie a szükséges törvénymódosításokat.
A szeptemberi miniszterelnöki utasításból azonban arra lehet következtetni, hogy az előkészítés nem a tervezett ütemben haladt.
A kormány korábbi tervei között szerepelt az is, hogy az új szabályozás életbe lépéséig felfüggesztik a kilakoltatások végrehajtását. Ezzel párhuzamosan a felszámolási eljárásokat ismét érdemi bírósági ellenőrzés alá helyeznék, a közjegyzői rendszert pedig olcsóbbá és átláthatóbbá tennék.
A kormány eddig nem közölte, hogy pontosan mikor szűnne meg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, és milyen szervezet venné át a feladatait. Az sem ismert, hogy mi történne a jelenleg működő végrehajtói irodákkal, alkalmazottaikkal és folyamatban lévő ügyeikkel.
Tisztázásra vár az is, hogy a végrehajtók kapnának-e kártalanítást az irodák vagy a kinevezések megszüntetéséért, illetve miként biztosítanák az átmenetet az állami vagy bírósági rendszerbe. A Világgazdaság megkereste a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökségét, hogy kommentálják a miniszterelnök csütörtöki bejelentését.