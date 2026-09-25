Varga Judit, Schadl György, Rogán Antal és felesége is a listán – több tucat fontos szereplőnek kell beszámolnia a vizsgálóbizottság előtt a végrehajtási rendszerről

A parlamenti bizottság a végrehajtási díjakat, az ingatlanárveréseket, a végrehajtók kinevezését és a felügyelet működését vizsgálja. Év végéig jelentést és javaslatot készítene egy olcsóbb, állami végrehajtási rendszerre.

Már rég eldőlt a végrehajtók sorsa

Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy felgyorsítaná a végrehajtási rendszer átalakítását, ezért a szükséges jogszabályok mielőbbi előkészítésére utasította Görög Márta igazságügyi minisztert.

A végrehajtási reform nem most került először napirendre. A kormány már május 18-án bejelentette, hogy megszüntetné a jelenlegi, magánirodákra és profitszerzésre épülő modellt. Az akkori kormányhatározat szerint

a végrehajtásnak a jövőben a bíróságok szervezetrendszerén belül,

haszonszerzési céloktól mentesen kellene működnie.

A kabinet nonprofit alapú, szigorúbb állami és bírói ellenőrzés alatt álló rendszert ígért. Az igazságügyi minisztériumnak eredetileg június közepéig kellett volna előkészítenie a szükséges törvénymódosításokat.

A szeptemberi miniszterelnöki utasításból azonban arra lehet következtetni, hogy az előkészítés nem a tervezett ütemben haladt.

A kormány korábbi tervei között szerepelt az is, hogy az új szabályozás életbe lépéséig felfüggesztik a kilakoltatások végrehajtását. Ezzel párhuzamosan a felszámolási eljárásokat ismét érdemi bírósági ellenőrzés alá helyeznék, a közjegyzői rendszert pedig olcsóbbá és átláthatóbbá tennék.

A kormány eddig nem közölte, hogy pontosan mikor szűnne meg a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, és milyen szervezet venné át a feladatait. Az sem ismert, hogy mi történne a jelenleg működő végrehajtói irodákkal, alkalmazottaikkal és folyamatban lévő ügyeikkel.

Tisztázásra vár az is, hogy a végrehajtók kapnának-e kártalanítást az irodák vagy a kinevezések megszüntetéséért, illetve miként biztosítanák az átmenetet az állami vagy bírósági rendszerbe. A Világgazdaság megkereste a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara elnökségét, hogy kommentálják a miniszterelnök csütörtöki bejelentését.