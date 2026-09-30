„Nyílt pályázatot írunk ki az Országos Közlekedési Központ vezérigazgatói posztjára!” – írta a Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid új vezetőt keres, aki az utasok oldalára áll a MÁV-val és a Volánnal szemben is / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Az Országos Közlekedési Központot (OKK) idén nyáron alapították, a közlekedési és beruházási miniszter a posztjában közölte, hogy annak az útnak az első lépése, amellyel hasonló léptékű változást hozhatunk az országos közösségi közlekedésbe, mint amit a BKK létrehozása jelentett a főváros közlekedésében.

Vitézy azt is írta, hogy a cél valójában ugyanaz: az utasok igényeit valóban értő és kiszolgálni akaró, modern közszolgáltatás-szervező szolgáltatóközpontot létrehozni.

A politikus szerint az OKK létrejöttével lesz egy szereplő, amely

csak és kizárólag az utasok érdekeit képviseli – akár a szolgáltatást végző cégekkel szemben is –,

és a teljes rendszert irányítani és szervezni tudja, függetlenül attól, hogy a MÁV, a GYSEV vagy éppen a Volán szolgáltatásairól van szó.

„Most nyílt pályázaton keressük a vezetőt, aki a szervezeti és intézményi szemlélet átalakításának hosszú útján képes végigvinni a szervezetet. Aki képes lerakni egy teljesen új szervezeti működés alapjait, és sikerre vinni azt az intézményi kultúraváltást, amely ahhoz kell, hogy a hazai közösségi közlekedés végre átlépjen a XX. századból a XXI.-be” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy elérhető a minisztérium oldalán az OKK vezérigazgatói posztjára kiírt álláspályázat, amelyre bárki jelentkezhet, aki megfelel a szándékosan nem túl szűkre szabott feltételeknek.

Korábban a miniszter kijelentette, hogy a BKK is több szolgáltató bevonásával biztosítja a közszolgáltatást, úgy erre készen kell állnia a most létrejövő országos közlekedésszervezőnek is.

„2033-tól ugyanis az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Ez is hasonlóan fog működni ahhoz, mint amit most látunk Budapesten, ahol a kék buszok egy jelentős része mögött piaci szolgáltatók állnak, de az utasok ebből semmit nem vesznek észre, hiszen az ár és a menetrend meghatározása továbbra is kizárólagos állami döntés marad” – írta nyáron a közlekedési és beruházási miniszter.