Itt a vége, csomagolhatnak az oroszok? Elszólta magát az új magyar atomerőmű megépítéséről a Tisza-kormány, nem akárki mondta ki az ítéletet – „A soha el nem készülő Paks II."

A beruházási és közlekedési miniszter élesen visszavágott Orbán Viktornak a Hír TV-ben elhangzott szavaira. A volt kormányfő arról beszélt, hogy Vitézy Dávid a német lobbi embere.

Vitézy Dávid „soha el nem készülő paksi beruházást" lát maga előtt /Fotó: AFP / AFP

Vitézy szerint azért kapta ezt a minősítést, mert nem engedte, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltsége az eddigi szolgáltatónál 105 milliárd forinttal drágábban üzemeltesse az M6-os autópályát.

„Még ha ez a volt miniszterelnöknek rosszul is esik, nem attól lesz valami magyar érdek, hogy háromszorosan túlárazva Mészárost gazdagítja” – írta Vitézy.

A miniszter arra is reagált, hogy Orbán szerint Lázár János megszigorította a vasúti beszerzések közbeszerzési szabályait, amelyeket most Vitézy enyhítene a fejlesztések érdekében. Vitézy úgy értelmezte a kijelentést, hogy Orbán a vasútfejlesztést német lobbiérdeknek tekinti. Szerinte ez „szánalmasan erőltetett magyarázat” arra, hogy az elmúlt években miért hagyták leromlani a MÁV állapotát, és miért mondtak vissza minden járműbeszerzést.

Vitézy Dávid felidézte a Budapest–Belgrád vasútvonal fejlesztését, a budapesti metrókocsik oroszországi felújítását és a Paks II. beruházást is.

„És persze különösen pikáns a kritika épp attól, aki az európai uniós források hazahozatala helyett a kínaiaknak játszotta ki a Budapest-Belgrád fejlesztést, és ezzel évtizedekre eladósította az országot,

illetve aki az oroszoknak játszotta ki méregdrágán és rossz minőségben a metrókocsik felújítását, majd a soha el nem készülő Paks II-t is”

– fogalmazott Vitézy Dávid.

Élénken foglalkoztatja az orosz közvéleményt is, hogy mi lesz a Paksi Atomerőmű bővítésének sorsa. Egy orosz lap hétfő délelőtt azt írta, hogy a 2026-os költségvetés módosítása alapján 206,6 milliárd forintot különített el a Tisza-kormány Paks II.-re.

A döntés az oroszokat azért is lephette meg, mert Magyar Péter az utóbbi időben egymásnak ellentmondó nyilatkozatot tett a beruházás sorsáról. Alekszandr Uvarov, az AtomInfo-Centr igazgatója a magyar miniszterelnök viselkedése „a keleti bazárok alkudozására emlékeztet”.

A kormányfő korábban úgy fogalmazott, hogy a Paks II. teljes körű átvilágítása zajlik, és szerinte a költségek már az eredeti összeg duplájára rúghatnak. „Ha tartották volna a szerződést, akkor 2024-ben már működnie kellett volna Paks II.-nek” – fogalmazott, sőt, azt is mondta, hogy

ezer milliárd forintért csak két nagy gödör van kiásva.

A kormányfő szerint a beruházás eredeti határidejei már biztosan nem teljesülnek. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem minden késedelemért a Roszatom felelős, de bizonyos, hogy a vállalatnak is van felelőssége.