Akkora ajándékot kaphat az EU-tól a választási győzelem mellé Putyin, hogy még a szava is eláll – dagad a botrány, lekerülhet a szankciós listáról az orosz elnök

Újra sikertelen volt az európai uniós tagállamok nagyköveteinek egyeztetése hétfőn délelőtt a háromezer orosz vállalatot és magánszemélyt büntető szankciók listájának meghosszabbításáról. A múlt kedden fél év helyett ideiglenesen, egy héttel hosszabbították meg az először 2014-ben elfogadott listát, mert Franciaország és Szlovákia ellenkezésébe ütköztek. Ha holnapra sem születzik egyezség, olyan személyek ellen szűnnek meg a szankciók, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök.

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A hétfő délelőtti egyeztetés befuccsolását az ukrán Evropejszka Pravda jelentette. Az Oroszországgal háborúzó ukrának természetszerűleg szoros figyelemmel követik a szankciók sorsát.

Az uniós tagállamok állandó képviselőinek bizottsága (Coreper) szeptember 21-én, hétfő reggel nem tudott megállapodni az Ukrajna területi integritásának megsértése miatt Oroszországgal szemben elrendelt egyéni uniós szankciók meghosszabbításáról – jelenti a lap. A forrás: több uniós diplomata.

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Az EU-nak még meg kell állapodnia a Putyin, Lavrov és Janukovics elleni szankciók meghosszabbításáról – írják.

A jelenlegi szankciós rendszer, amelynek keretében az EU 2014-ben kezdte el összeállítani a listát, azokra a természetes és jogi személyekre terjed ki, akik vagy amelyek felelősek az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető cselekményekért – fogalmaz az ukrán lap. A listán 2022 óta szerepel Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője, Oroszország legfelső vezetésének tagjai és vezető oligarchák, valamint Viktor Janukovics volt ukrán elnök is.

A múlt héten elhatározott ideiglenes hosszabbításról és okairól a Világgazdaság is beszámolt:

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2026.09.15. Bot került az uniós küllők közé, mindjárt kettő is: Robert Fico mellé Emmanuel Macron. A szankciós lista oroszok ellen ma lejár, és nem tudták meghosszabbítani egy évvel, ahogy szerették volna, mert a szlovákok és a franciák is ugyanazt tették, amit korábban Orbán Viktor – ráadásul ugyanarról a két szankcionált személyről van szó.

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A Pravda arról nem számol be, a hétfői egyeztetésen pontosan mi történt, de ők is azt feltételezik, hogy az egy héttel ezelőtti szembeállás folytatódott.