Büntetni akarják Vlagyimir Putyint, szavaztak a svájciak, és nem állnak le
A semlegesség értelmezéséről szavaztak vasárnap a svájciak, valójában arról: tovább kövessék-e az Európai Unió szankciós szigorát az Ukrajna ellen háborúzó Oroszországgal szemben. A svájci népszavazás egyértelmű választ adott arról, hogy értelmezik a semlegességet: nem jelent békességet mindenkivel.
A voksolók elutasították azt a kezdeményezést, amely szigorúbb semlegességi szabályokat rögzített volna az alkotmányban. Az eredmény: a kormány továbbra is rugalmasan értelmezheti a semlegesség elvét, és fenntarthatja az Oroszországgal szembeni szankciókat.
A kezdeményező a jobboldali, nemzeti-konzervatív és erősen bevándorlásellenes Svájci Néppárt (SVP) köre volt. Akik ellenezték a "semlegesebb semlegességet":
- a kormány,
- a parlament
- és az SVP kivételével valamennyi jelentős párt, miközben Christoph Blocher milliárdos, az SVP korábbi vezetője mintegy 3,9 millió frankot, azaz 4,7 millió dollárt költött a kampány támogatására.
A kezdeményezést a vasárnapi végleges kormányzati adatok szerint valamivel kevesebb mint 30 százalék támogatta, míg több mint 70 százalék ellene szavazott – jelentette a Bloomberg.
Ez még a közvélemény-kutatások által jelzettnél is egyértelműbb elutasítás volt. Ignazio Cassis külügyminiszter közölte: a svájci kormány kitart a semlegességi doktrína eddigi, rugalmas értelmezése mellett.
Ez az eredmény nem a semlegesség elleni szavazás
– emelte ki újságírók előtt Bernben. „Svájc tegnap semleges volt, ma is semleges, és a jövőben is az marad” – tette hozzá.
A javaslat Svájc semlegességét „örök és fegyveres” jellegűként rögzítette volna – emlékeztet a Bloomberg. Megtiltotta volna az országnak a katonai szövetségekhez való csatlakozást, és kizárta volna olyan szankciók bevezetését, amelyeket az ENSZ nem hagyott jóvá.
Vlagyimir Putyin és Oroszország megbüntetése még semlegesség, vagy nem?
A néppártiak azért érezték szükségét a változtatásnak, mert Svájc Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után gyakorlatilag átvette az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit. A kezdeményezés támogatóinak értelmezése szerint ez már önmagában sértette a semlegességet. Ezt az álláspontot Moszkva is osztotta, és arra biztatta a svájci választókat, hogy támogassák a javaslatot.
Cassis vasárnap azt mondta, Svájc azért döntött az uniós szankciók átvétele mellett, mert Ukrajna sorsa egy olyan kis ország érdekeit is közvetlenül érinti, mint Svájc.
„Egy olyan világra vagyunk utalva, amelyben tiszteletben tartják a szabályokat” – mondta.
Ez volt egyébként a második, SVP által támogatott kezdeményezés, amelyet idén a választók elutasítottak. Júniusban leszavazták azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálta volna Svájc népességét. Az ország közvetlen demokratikus rendszerében az állampolgárokat évente akár négyszer is az urnákhoz hívhatják.
Egy külön, szintén vasárnapi népszavazáson a választók elutasították azt a tervet is, amely több élelmiszer belföldi előállítását célozta. A javaslat, amely közvetetten csökkentette volna a hazai hústermelést, kevesebb mint 28 százalékos támogatást kapott – írta a hírügynökség.