Büntetni akarják Vlagyimir Putyint, szavaztak a svájciak, és nem állnak le

A semlegesség értelmezéséről szavaztak vasárnap a svájciak, valójában arról: tovább kövessék-e az Európai Unió szankciós szigorát az Ukrajna ellen háborúzó Oroszországgal szemben. A svájci népszavazás egyértelmű választ adott arról, hogy értelmezik a semlegességet: nem jelent békességet mindenkivel.

Vlagyimir Putyin és Oroszország szankcionálása nem jelenti a semlegesség végét – erről döntöttek népszavazással a svájciak Fotó: Anadolu via AFP

A voksolók elutasították azt a kezdeményezést, amely szigorúbb semlegességi szabályokat rögzített volna az alkotmányban. Az eredmény: a kormány továbbra is rugalmasan értelmezheti a semlegesség elvét, és fenntarthatja az Oroszországgal szembeni szankciókat.

A kezdeményező a jobboldali, nemzeti-konzervatív és erősen bevándorlásellenes Svájci Néppárt (SVP) köre volt. Akik ellenezték a "semlegesebb semlegességet":

a kormány,

a parlament

és az SVP kivételével valamennyi jelentős párt, miközben Christoph Blocher milliárdos, az SVP korábbi vezetője mintegy 3,9 millió frankot, azaz 4,7 millió dollárt költött a kampány támogatására.

A kezdeményezést a vasárnapi végleges kormányzati adatok szerint valamivel kevesebb mint 30 százalék támogatta, míg több mint 70 százalék ellene szavazott – jelentette a Bloomberg.

Ez még a közvélemény-kutatások által jelzettnél is egyértelműbb elutasítás volt. Ignazio Cassis külügyminiszter közölte: a svájci kormány kitart a semlegességi doktrína eddigi, rugalmas értelmezése mellett.

Ez az eredmény nem a semlegesség elleni szavazás

– emelte ki újságírók előtt Bernben. „Svájc tegnap semleges volt, ma is semleges, és a jövőben is az marad” – tette hozzá.

A javaslat Svájc semlegességét „örök és fegyveres” jellegűként rögzítette volna – emlékeztet a Bloomberg. Megtiltotta volna az országnak a katonai szövetségekhez való csatlakozást, és kizárta volna olyan szankciók bevezetését, amelyeket az ENSZ nem hagyott jóvá.

Vlagyimir Putyin és Oroszország megbüntetése még semlegesség, vagy nem?

A néppártiak azért érezték szükségét a változtatásnak, mert Svájc Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után gyakorlatilag átvette az Európai Unió Oroszország elleni szankcióit. A kezdeményezés támogatóinak értelmezése szerint ez már önmagában sértette a semlegességet. Ezt az álláspontot Moszkva is osztotta, és arra biztatta a svájci választókat, hogy támogassák a javaslatot.