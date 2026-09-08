Tesztüzem a fővárosban: több buszjáraton már bankkártyával is lehet fizetni a vonaljegyért

A fejlesztéssel kapcsolatban a BKK azt közölte, hogy hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákba regisztrált, virtuális bankkártyákkal is lehetséges a vonaljegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket – hívta fel a figyelmet a BKK.

A BKK egyes járatain tesztüzemként elindítja a bankkártyás vonaljegyvásárlást (illusztráció)

Fotó: Adrian Gelencser / Shutterstock

Bankkártyával lehet fizetni a vonaljegyért

Jelezték, a szolgáltatásfejlesztést – a tapasztalatok és a visszajelzések függvényében – a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik:

várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés.

2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség.

Mint megírtuk, tavasszal egy hasonló fejlesztést már bemutatott a főváros: áprilistól kiterjesztette a Budapest Pay&GO bankkártyás fizetési rendszer pilotját a BKK. A közlekedési vállalat bejelentette, hogy a korábbi tervek szerint a szolgáltatás ezentúl a főváros valamennyi metróvonalán elérhetővé válik.