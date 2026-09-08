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bankkártya
vonaljegy
BKK
fejlesztés

Tesztüzem a fővárosban: több buszjáraton már bankkártyával is lehet fizetni a vonaljegyért

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Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért: a szolgáltatás keddtől egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel. Közleményük szerint a tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú, helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőknél lévő, hordozható POS (bankkártya)-terminálokon is lehet fizetni.
VG - MTI
2026.09.08, 13:22

A fejlesztéssel kapcsolatban a BKK azt közölte, hogy hagyományos kártyákon kívül digitális tárcákba regisztrált, virtuális bankkártyákkal is lehetséges a vonaljegyvásárlás. A fizetést követően az utasnak a megvásárolt papírjegyet ugyanúgy érvényesítenie kell, mint a készpénzzel vásárolt jegyeket – hívta fel a figyelmet a BKK.

Bus,Line,105,In,Budapest,,Hungary,-,2023.10.11., vonaljegy
A BKK egyes járatain tesztüzemként elindítja a bankkártyás vonaljegyvásárlást (illusztráció)
Fotó: Adrian Gelencser / Shutterstock

Bankkártyával lehet fizetni a vonaljegyért

Jelezték, a szolgáltatásfejlesztést – a tapasztalatok és a visszajelzések függvényében – a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik: 

várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés.

2027 első negyedévében pedig a 16-os, a 16A, a 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség.

Mint megírtuk, tavasszal egy hasonló fejlesztést már bemutatott a főváros: áprilistól kiterjesztette a Budapest Pay&GO bankkártyás fizetési rendszer pilotját a BKK. A közlekedési vállalat bejelentette, hogy a korábbi tervek szerint a szolgáltatás ezentúl a főváros valamennyi metróvonalán elérhetővé válik.

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