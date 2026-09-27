Ekkora földindulás Orbán Viktor távozása óta nem volt, még ma hatalmas változás jön a régiónkban, kulcsszereplő mond le

Várhatóan még ma, azaz vasárnap lemond tisztségéről egy régóta előkészített manőver részeként a hatalmas politikai nyomás alatt álló Alekszandar Vucsics szerb államfő, aki ezt követően miniszterelnökként folytatná politikai pályáját a nyugat-balkáni országban.

Alekszandar Vucsics szerb államfő /Fotó: Igor Pavicevic

Orbán Viktor közeli szövetségese keveri a kártyát

A lemondásra tekintettel a terv szerint közeli szövetségese, Ana Brnabics parlamenti elnök és korábbi kormányfő veszi át az államfői feladatokat átmeneti időre.

A szerb szavazó polgárok az október 25-re kitűzött előrehozott választáson járulhatnak az urnákhoz, amitől azt remélik, hogy lezárhatja a csaknem két éve tartó kormányellenes tüntetések időszakát.

A tiltakozások kezdetben inkább csak kellemetlenséget jelentettek Vucsicsnak, ám mára már politikai fenyegetéssé váltak.

Az őrségváltás lebonyolítása természetesen hazánk számára sem érdektelen, és nemcsak azért, mert egy szomszédos országról van szó, hanem arra is tekintettel hogy számtalan közös projekt fűzi össze a két országot az utóbbi időben.

Gondoljunk

Nem csoda, hogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök rendkívül jó viszonyt alakított ki Vucsicsékkal.

Vucsics magabiztos, de kockázatos a terv

Visszatérve az előrehozott választásra a Bloomberg szerint Vucsics biztos benne, hogy pártja, a Szerb Haladó Párt fog győzni, és ezzel meghosszabbítja 2012 óta fennálló hatalmi dominanciáját, bár a közvélemény-kutatások vegyes képet mutatnak.

A stratégia mindenesetre Vlagyimir Putyin orosz elnök korábbi húzását idézi, aki 2008 és 2012 között négy évig volt miniszterelnök, hogy megkerülje az elnöki mandátumkorlátozást, miközben ténylegesen továbbra is a hatalom középpontjában maradt.

Vucsics amúgy szombaton beszélt is Putyinnal, és tájékoztatta az orosz vezetőt a választási előkészületekről – közölte a Kreml. Az orosz fél szerint mindketten hangsúlyozták, hogy meg kell akadályozni a külső beavatkozást a választási folyamatba.

A Szerb Haladó Párt egyik legerősebb politikai ellenfele előreláthatóan amúgy a Diáklista mozgalom lesz, mely azt ígéri, hogy felszámolja az elnök teljes ellenőrzését az állami intézmények – köztük az igazságszolgáltatás és a média – felett, miközben megfizethető lakhatást és hozzáférhető egészségügyi ellátást biztosítana.

A diákok vezette mozgalom azokból a tömegtüntetésekből nőtt ki, amelyek 2024-ben kezdődtek, miután a frissen felújított újvidéki vasútállomáson leszakadt egy előtető, 16 ember életét kioltva. A tragédia országos felháborodást váltott ki, sokan a korrupciót tették felelőssé a közbeszerzéssel kapcsolatban, miközben a kormányzó elit hozzá nem értését is bírálták.