Újabb tőzsdei cég került a kormány célkeresztjébe: a Waberer's MFB-s finanszírozása miatt tett feljelentést Kapitány István

Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gynújával fejelentést tett Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter ismeretlen tettes ellen a Waberer's Nyrt. korábbi, Magyar Fejlesztési Bank (MFB) általi finanszírozásának ügyében – jelentette be hétfőn Facebook-oldalán a tárcavezető.

Kapitány István feljelentést tett a Waberer's MFB-s finanszírozásának ügyében / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A gazdasági és energetikai minisztériumnál zajló átvilágítás során az álami tulajdonú Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) a Waberer's 2022-es és 2026-os finanszírozásával kapcsolatban olyan körüményekre derült fény, amelyek miatt a minisztérium hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen bümtetőfeljelentést tesz – hangsúlyozta a közösségi oldalra hétfő délután feltöltött videójában a miniszter.

Az állami tulajdonú MFB 2022-ben 11 millió értékben jegyzett a pesti tőzsdén jegyzett fuvarozó társaság kibocsátott kötvényeiből, majd 2026-ban további 100 millió euró értékben vásárolt be a Waberer's vállalati kötvényeiből.

A két ügylet során összesen 77 milliárd forint értékben jegyzett le Waberer's-kötvényeket.

A második ügylet során a minisztérium gyanúja szerint ráadásul az MFB saját költség alatt biztosított finanszírozást.

Az MFB az így keletkező veszteségeit az állam, a költségvetés által finanszírozott kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül – lényegében az adófizetők pénzéből – kompenzálta.

A 2022-es tranzakció idején már megjelent a Waberers's tulajdonosi körében a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST csoport, amely 2023-ban tovább növelte részesedését.

A 2026-os finanszírozáskor pedig már a társaság irányítási jogokat is Tiborcz István gyakorolta a logisztikai vállalat felett.

A jelenlegi adatok alapján megállapítható, hogy a konstrukció a teljes futamidő alatt akár 10 milliárd forint költségvetési terhet jelenthet, melyet végső soron a magyar embereknek kellene megfizetnie

– nyomatékosította Kapitány István, aki szerint a hatóságok feladata megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény, pontosan mekkora vagyoni hátrány keletkezett, és kit terhel ezért büntetőjogi felelősség.