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Waberer's Nyrt.
feljelentés
Kapitány István
tőzsde
MFB

Újabb tőzsdei cég került a kormány célkeresztjébe: a Waberer's MFB-s finanszírozása miatt tett feljelentést Kapitány István

A gazdasági miniszter szerint hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja is felmerül a Magyar Fejlesztési Bank fuvarozó társaságnak nyújtott finanszírozása kapcsán. A Waberer's-ügy miatt 10 milliárdos többletköltség hárulhat a költségvetésre.
K. T.
2026.09.07., 12:57

Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gynújával fejelentést tett Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter ismeretlen tettes ellen a Waberer's Nyrt. korábbi, Magyar Fejlesztési Bank (MFB) általi finanszírozásának ügyében – jelentette be hétfőn Facebook-oldalán a tárcavezető.

Waberer's, MFB, Kapitány István
Kapitány István feljelentést tett a Waberer's MFB-s finanszírozásának ügyében / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A gazdasági és energetikai minisztériumnál zajló átvilágítás során az álami tulajdonú Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) a Waberer's 2022-es és 2026-os finanszírozásával kapcsolatban olyan körüményekre derült fény, amelyek miatt a minisztérium hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen bümtetőfeljelentést tesz – hangsúlyozta a közösségi oldalra hétfő délután feltöltött videójában a miniszter.

Az állami tulajdonú MFB 2022-ben 11 millió értékben jegyzett a pesti tőzsdén jegyzett fuvarozó társaság kibocsátott kötvényeiből, majd 2026-ban további 100 millió euró értékben vásárolt be a Waberer's vállalati kötvényeiből.

A két ügylet során összesen 77 milliárd forint értékben jegyzett le Waberer's-kötvényeket.

A második ügylet során a minisztérium gyanúja szerint ráadásul az MFB saját költség alatt biztosított finanszírozást.

Az MFB az így keletkező veszteségeit az állam, a költségvetés által finanszírozott kamatkiegyenlítési rendszeren keresztül – lényegében az adófizetők pénzéből – kompenzálta.

A 2022-es tranzakció idején már megjelent a Waberers's tulajdonosi körében a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST csoport, amely 2023-ban tovább növelte részesedését

A 2026-os finanszírozáskor pedig már a társaság irányítási jogokat is Tiborcz István gyakorolta a logisztikai vállalat felett.

A jelenlegi adatok alapján megállapítható, hogy a konstrukció a teljes futamidő alatt akár 10 milliárd forint költségvetési terhet jelenthet, melyet végső soron a magyar embereknek kellene megfizetnie

 – nyomatékosította Kapitány István, aki szerint a hatóságok feladata megállapítani, hogy történt-e bűncselekmény, pontosan mekkora vagyoni hátrány keletkezett, és kit terhel ezért büntetőjogi felelősség.

 WABERERS részvény
WABERERS részvény13:19:32
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Forgalom: 25 584 800 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Waberer's részvényei 0,7 százalékot ereszkedtek hétfő kora délutánig a Budapesti Értéktőzsdén. Az év eleje óta 16 százalékot ereszkedett a kurzus.

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