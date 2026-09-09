Fordulat: megijedhetett Németország az AfD győzelme után, a miniszter már bírálja Zelenszkijt

Az orosz külügyminiszter már „egy valódi háború kezdetéről” beszél Németországgal kapcsolatban. Vajon csupán orosz propagandáról van szó, vagy Moszkva valóban a NATO-val szembeni eszkalációra készül? A BILD-nek adott interjúban Johann Wadephul, a CDU politikusa és Németország külügyminisztere egyértelműen fogalmazott: keményen bírálta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot, üdvözölte annak lehetőségét, hogy a katonakorú ukrán férfiak egy része elhagyja Németországot, és egyúttal nagyobb felelősségvállalást vár Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől.

Johann Wadephul, a CDU politikusa/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Wadephul: Lavrov is tudja, hogy Oroszország állt a lipcsei támadás mögött

Johann Wadephul határozottan visszautasította Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentéseit, és azzal vádolta, hogy hazudik. Lavrov Németország Moszkvával szembeni diplomáciai lépéseire reagálva beszélt arról, hogy a lipcsei/halle-i repülőtér ellen megkísérelt dróntámadások miatt tett német intézkedések „egy valódi háború kezdetét” jelentik.

A német szövetségi kormány Oroszországot teszi felelőssé a támadási kísérletekért, és többek között bezárta az orosz bonni főkonzulátust. A Kreml továbbra is tagadja, hogy köze lenne az incidenshez.

Wadephul a Ronzheimer című műsorban kijelentette:

„Pontosan tudjuk, és természetesen Szergej Lavrov is tudja, hogy Oroszország követte el ezt Lipcsében, és hogy mi erre reagáltunk, illetve reagálnunk kellett. Ezt ő is tudja, és ez mindenki számára egyértelmű.”

„Az orosz kétségbeesés jele”

Wadephul szerint az sem lehet véletlen, hogy Lavrov éppen a szász-anhalti választás napján tette meg háborús retorikájú kijelentését.

„Lehetséges, hogy ezzel is az volt a célja, hogy további bizonytalanságot keltsen” – fogalmazott a német külügyminiszter. Szerinte Németországnak számolnia kell azzal, hogy az orosz kormány „minden rendelkezésére álló eszközzel megpróbál hatást gyakorolni a társadalmunkra”.

„De nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni”

– hangsúlyozta.

Wadephul Lavrov verbális eszkalációját „az orosz kétségbeesés bizonyos fokú kifejeződésének” nevezte. Szerinte Oroszország „ebben a háborúban messze nem olyan sikeres, mint amilyen szeretett volna lenni”. „A háborúnak néhány napon belül véget kellett volna érnie – most pedig már az ötödik évben járunk” – mondta.