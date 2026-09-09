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AfD
bundestag
Alice Weidel
Friedrich Merz

Durva szópárbaj a német parlamentben: egymás torkának esett Merz és Weidel Oroszország miatt

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Éles szóváltás alakult ki a német parlamentben Friedrich Merz kancellár és az AfD társelnöke, Alice Weidel között. Weidel a hétvégi szász-anhalti választás eredményére hivatkozva a kormánykoalíció végét sürgette, miközben bírálta annak migrációs, energia- és Oroszország-politikáját. Merz szerint az AfD „romboló erő”, Weidel remigrációs elképzeléseit pedig etnikai tisztogatásként bélyegezte meg.
VG
2026.09.09, 14:09

Németországban az AfD társelnöke, Alice Weidel a Bundestagban arról beszélt, hogy a hétvégén tartott szász-anhalti tartományi választás eredménye azt mutatja: „az emberek végre politikai változást akarnak”. Szerinte ennek fényében a kormánykoalíciónak „véget kell vetnie a működésének” – írja a Guardian.

Alice Weidel
Az AfD társelnöke, Alice Weidel/Fotó: APA-Images via AFP

Weidel bírálta a német kormányt

Weidel élesen bírálta a kormány eddigi teljesítményét a migráció, az Oroszországgal szembeni „háborús propaganda”, valamint az energiapolitika terén is. Egyúttal a Nord Stream gázvezetéken keresztüli szállítások újraindítását sürgette.

„Nem sikerült megérteniük azt az üzenetet, amelyet a szász-anhalti választók küldtek önöknek múlt vasárnap. De ez már aligha számít, mert az önök ideje amúgy is lejárt” – mondta Merz kancellárnak.

Merz Weidel kijelentéseire reagálva azt mondta: az AfD politikusa „romboló erő volt, és az is marad”. Hangsúlyozta, hogy Németország „továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, mert Ukrajna a mi szabadságunkat is védi.”

„Önök nyíltan mutatják be azt a már-már groteszk fordulatot, amelyben felcserélik, ki az áldozat és ki az elkövető”

 – mondta beszédében Merz, amelyet az AfD képviselői többször is félbeszakítottak.

Merz emellett élesen bírálta Weidel úgynevezett „remigrációs” javaslatait is. Szerinte ezek a származáson és bőrszínen alapuló „etnikai tisztogatásra tett kísérletet” jelentenének, és azt eredményeznék, hogy Németország „többé nem lenne működőképes”, hiszen minden hatodik szakképzett munkavállaló bevándorlói háttérrel rendelkezik.

„Egyetlen idősotthon sem maradna nyitva, egyetlen kórház sem működhetne tovább Németországban, és egyetlen étterem sem tudná folytatni a működését. Ez lenne az önök bevándorláspolitikájának következménye” – mondta.

Merz ugyanakkor hangsúlyozta: kormánya továbbra is szigorítani fogja az illegális, illetve szabálytalan bevándorlással szembeni fellépést.

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