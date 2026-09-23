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közlekedés
Wizz Air
incidens

Fenyegető telefonhívás keltett riadalmat a Liszt Ferenc Repülőtéren – órákig kellett a földön vesztegelnie a Wizz Air járatának

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A Budapest-Bilbao járat már a futópálya felé tartott, amikor hatósági figyelmeztetés miatt le kellett parkolnia. A Wizz Air repülőgépét egy telefonbetyár gyerek miatt kellett földön tartani.
VG
2026.09.23, 11:30
Frissítve: 2026.09.23, 11:32

Egy betelefonáló gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata – számolt be róla a rendőrség tájékoztatása alapján a Telex. A lap megkeresésére azt írták, hogy szeptember 22-én délután telefonon érkezett bejelentés az egyik Budapestről induló repülőgép elleni fenyegetésről.

Wizz Air
A Wizz Air egyik repülőgépét egy telefonbetyár gyerek miatt kellett földön tartani / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az érintett gépet még felszállás előtt visszafordították, majd az utasok leszállását követően átvizsgálták azt. Az eddigi információk alapján úgy tűnik, egy telefonbetyár gyerek állhatott a háttérben.

„A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) nyomozói haladéktalanul megkezdték az elkövető felkutatását és a széleskörű adatgyűjtés eredményeképpen beazonosították a gyermekkorú telefonálót. Az RRI közveszéllyel fenyegetés miatt rendelt el nyomozást, a rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit” – derült ki a hatóságok válaszából.

Valami fura dolog történt a Wizz Air gépen: az utolsó pillanatban megszakította felszállását a Budapest-Bilbao járat a „hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt”

A „hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt” nem szállhatott fel a Wizz Air Budapestről Bilbaóba induló járata kedd délután − közölte akkor az Airportal.hu.

A W6 2413-as számú járatot teljesítő, HA-LZT lajstromjelű Airbus A321Neo 16:30-kor hagyta el az állóhelyet, majd ezt követően a termináloktól távolabb fekvő 2-es (13L/31R) futópálya felé indult, mielőtt a B5 jelű várakozóöblébe gurult volna. Ezzel párhuzamosan a 2-es futópályát lezárták, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma a másik pályán zajlott. A Wizz Air közölte a portállal, hogy járatának a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt meg kellett szakítania útját a futópálya felé.

A légiforgalmi irányítás szakemberei és az illetékes hatóságok jelenleg vizsgálnak egy olyan eseményről szóló jelentést, amely a Wizz Air Budapest és Bilbao közötti járatát érintette a felszállás előtt.

A Budapest Airport tájékoztatást adott arról is, hogy az utasokat pedig a repülőtéren kiszállították, majd ezt követően a tranzitban várakoztak. Az érintett járat este 8 óra körül a levegőbe emelkedett, a repülőtér pedig az incidens ellenére zavartalanul üzemelt.

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