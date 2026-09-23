Fenyegető telefonhívás keltett riadalmat a Liszt Ferenc Repülőtéren – órákig kellett a földön vesztegelnie a Wizz Air járatának
Egy betelefonáló gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata – számolt be róla a rendőrség tájékoztatása alapján a Telex. A lap megkeresésére azt írták, hogy szeptember 22-én délután telefonon érkezett bejelentés az egyik Budapestről induló repülőgép elleni fenyegetésről.
Az érintett gépet még felszállás előtt visszafordították, majd az utasok leszállását követően átvizsgálták azt. Az eddigi információk alapján úgy tűnik, egy telefonbetyár gyerek állhatott a háttérben.
„A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) nyomozói haladéktalanul megkezdték az elkövető felkutatását és a széleskörű adatgyűjtés eredményeképpen beazonosították a gyermekkorú telefonálót. Az RRI közveszéllyel fenyegetés miatt rendelt el nyomozást, a rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit” – derült ki a hatóságok válaszából.
Valami fura dolog történt a Wizz Air gépen: az utolsó pillanatban megszakította felszállását a Budapest-Bilbao járat a „hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt”
A „hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt” nem szállhatott fel a Wizz Air Budapestről Bilbaóba induló járata kedd délután − közölte akkor az Airportal.hu.
A W6 2413-as számú járatot teljesítő, HA-LZT lajstromjelű Airbus A321Neo 16:30-kor hagyta el az állóhelyet, majd ezt követően a termináloktól távolabb fekvő 2-es (13L/31R) futópálya felé indult, mielőtt a B5 jelű várakozóöblébe gurult volna. Ezzel párhuzamosan a 2-es futópályát lezárták, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma a másik pályán zajlott. A Wizz Air közölte a portállal, hogy járatának a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt meg kellett szakítania útját a futópálya felé.
A légiforgalmi irányítás szakemberei és az illetékes hatóságok jelenleg vizsgálnak egy olyan eseményről szóló jelentést, amely a Wizz Air Budapest és Bilbao közötti járatát érintette a felszállás előtt.
A Budapest Airport tájékoztatást adott arról is, hogy az utasokat pedig a repülőtéren kiszállították, majd ezt követően a tranzitban várakoztak. Az érintett járat este 8 óra körül a levegőbe emelkedett, a repülőtér pedig az incidens ellenére zavartalanul üzemelt.