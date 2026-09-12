Újra asztalra csapja az orosz vagyont Németország, Ukrajnának pénz kell és Orbán Viktor már nem vétóz

Németország vezetésével több uniós tagállam ismét megnyitná a befagyasztott orosz állami vagyon körüli vitát. Berlin egy új, Ukrajnának szánt hitelt támogat, amelynek pénzügyi hátterét az Európában zárolt mintegy 210 milliárd eurónyi orosz eszköz adná. A konstrukció egyúttal lehetőséget teremtene arra, hogy az EU lefaragjon a következő hosszú távú költségvetésben Kijevnek elkülöníteni tervezett 100 milliárd euróból.

Belgium maradt az egyetlen hangos ellenzője a zárolt orosz vagyon felhasználásának. / Fotó: Pixabay

A zárolt orosz vagyon felhasználása még mindig kedvezőbb megoldás, mint az uniós költségvetés további megnyírbálása – mondják a javaslat támogatói

A tervet ismerő négy uniós diplomata és tisztviselő a Politiconak nyilatkozva kifejtette, a kezdeményezés illeszkedik Berlin törekvéséhez, amely a következő többéves uniós költségvetés kiadásainak csökkentését célozza. Az új hitel legalább részben kiválthatná azt a 100 milliárd eurót, amelyet Brüsszel jelenleg Ukrajna támogatására tervez beállítani. Ráadásul, mint mondták: Németország nincs egyedül az elképzeléssel.

Svédország,

Lengyelország,

Hollandia

és Spanyolország

szintén azt szorgalmazza, hogy a befagyasztott orosz eszközöket vonják be egy újabb ukrán hitel finanszírozásába. A javaslat legnagyobb ellenzője ugyankkor továbbra is Belgium, aminek különös súlyt ad, hogy az Európában zárolt orosz jegybanki vagyon döntő részét a belgiumi székhelyű Euroclear kezeli. A belga kormány attól tart, hogy egy orosz jogi ellenlépés következményei elsősorban Belgiumot terhelnék.

A terv lényegében választás elé állítja Belgiumot: Ukrajna támogatását az uniós költségvetésből finanszírozzák, ami kevesebb pénzt hagyhat a gazdáknak és a régióknak, vagy az orosz eszközök felhasználásával több milliárd eurónyi költségvetési forrást szabadítanak fel.

Az új kezdeményezés támogatói szerint az orosz vagyon bevonása kedvezőbb megoldás lenne annál, mint ha az EU más területeken kényszerülne kiadáscsökkentésre.

Több százmilliárd eurót fagyasztott be a Nyugat

Oroszország 2022. februári inváziója után a G7-országok, az Európai Unió és más nyugati szövetségesek mintegy 260–300 milliárd euró értékű orosz jegybanki eszközt zároltak. Ebből nagyjából 190–210 milliárd euró Európában található, jelentős részét a belga Euroclear kezeli.