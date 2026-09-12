Zelenszkij felpörgött, találkozna Putyinnal: Nem számít mit mondok neki, de beszélnünk kell

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész közvetlen, kétoldalú találkozót tartani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban, amennyiben az orosz vezető részt vesz a decemberi G20-csúcstalálkozón. Zelenszkij megerősítette: ha Putyin is jelen lesz a találkozón, ő is elutazik Miamiba – írja a Kyivpost.

Zelenszkij kész leülni Putyinnal/Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Zelenszkij kézzelfogható eredményeket akar

„Igen, természetesen. El kell mennünk. Találkoznunk kell, beszélnünk kell, és döntéseket kell hoznunk” – mondta az ukrán elnök. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy esetleges személyes találkozón nem a politikai üzeneteknek vagy a szimbolikus gesztusoknak kellene a középpontban állniuk, hanem a kézzelfogható diplomáciai eredményeknek.

„Nem a szavakról van szó. Hogy én mit mondok neki, vagy ő mit akar nekem mondani, az nem számít. Az eredmények számítanak”

– fogalmazott.

Ha létrejönne a találkozó, az 2019 decembere óta az első személyes egyeztetés lenne Zelenszkij és Putyin között. A két vezető akkor Párizsban találkozott a francia és a német államfő részvételével, a normandiai négyek tárgyalási formátumában.

Zelenszkij Patriot-rakétákat kér a télre

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy Ukrajnának jelentős mennyiségű Patriot elfogórakétára lenne szüksége a közelgő téli hónapokban.

Zelenszkij szerint Oroszország jelenleg havonta mintegy 140 ballisztikus rakétát gyárt. A NATO által alkalmazott számítás alapján egy-egy ilyen rakéta megsemmisítéséhez átlagosan két elfogórakétára van szükség, ami havi 280 rakétát jelentene.

Az ukrán elnök szerint ekkora mennyiséget lehetetlen beszerezni, már havi 100 elfogórakéta biztosítása is komoly kihívást jelent Kijev számára.

„Azt szeretném, ha ezekre a nehéz hónapokra, különösen a hideg hónapokra 100-120 elfogórakétánk lenne. Majd meglátjuk, hány hónapig tart a tél, vagyis ezek a hideg hónapok: egy, kettő, három. Nem tudjuk. Ez valóban hatalmas kihívás”

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán vezető szerint a rakéták érkezhetnek az Egyesült Államok tartalékaiból vagy az amerikai gyártásból, emellett Európa is segítséget nyújthat egy külön támogatási csomag keretében. Zelenszkij azt is elmondta, hogy a Közel-Kelet több országával is egyeztetnek.