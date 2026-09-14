Csak most derült ki: nagyon várta Ferihegyen Zelenszkijt Magyar Péter, de az ukrán elnök gépe nem érkezett meg – a brit király meghiúsította a történelmi magyar-ukrán csúcstalálkozót
Eddig nem ismert részletek derültek ki a magyar–ukrán viszon alakulásáról, köztük egy félresikerült Zelenszkij-Magyar Péter csúcstalálkozóról.
A két ország jelenlegi viszonya zavaros, legalábbis a nyilvánosság előtt nem egyértelmű, hogy az új magyar kormány, hogyan viszonyul az ukrán vezetéshez. Magyar Péterék, miután leváltotta Orbán Viktor rendszerét, kezdetben több baráti gesztust is gyakoroltak Zelenszkijék felé,
- így péládul feloldották a magyar vétót a 90 milliárd eurós hadikölcsön elől,
- hozzájárultak két uniós csatlakozási klaszter megnyitásához,
- az ukrán aranykonvoj ügyét pedig egyértelműen a korábbi fideszes korményzat ellen fordították.
Június elején pedig a miniszterelnök áttörést jelentette be a kárpátaljai kisebbségi jogok érvényesítése terén, amelyre elmondása szerint az ukrán kormány vállalást tett.
Azóta viszont újra inkább kiéleződtek az ellentétek, amelynek egyik legszemetszúróbb példája, hogy Magyarország sorozatban harmadik alkalommal blokkolta Ukrajna előtt, hogy újabb két tárgyalási klasztert nyithason meg az EU-hoz való csatlakozás útján.
Mint kiderült, a június elején bejelentett áttörés korántsem az volt és az ukrán bürökrácia nem, vagy alig tett lépéseket az azóta eltelt bő három hónapban a magyar kisebbségi jogok védelméért. A Tisza-kormány a nyilatkozatok szerint erre hivatkozva tart ismét ellent Zelenszkijéknek.
Csak most derült ki: nagyon várta Ferihegyen Zelenszkijt Magyar Péter
Ám feltűnő az is, hogy bár rengeteg ígéret szólt róla, a két vezető nem találkozott egymással, pedig Magyar Péter és a Tisza párt lassan fél éve nyerte meg az április 12-i országgyűlési választásokat. Pedig a magyar miniszterelnök még a június eleji NATO-csúcson is arról beszélt, hogy Zelenszkijjel kétoldalú tárgyalásokra kerítenek sort.
Nos, ez elmaradt, ám most kiderült, nagyon is betervezték a programot, annak már a pontos napja is megvolt. A Valaszonline.hu írt arról egy névelen, de Orbán Anita közvetlen környezetében dolgozó forrásra hivatkozva, hogy sokat lendíthetett volna a kétoldalú kapcsolatokon egy Magyar–Zelenszkij-találkozó, amelynek már
meg is volt a helye és az ideje: az ukrán elnök június 9-én érkezett volna Budapestre.
Zelenszkij előtte az Egyesült Királyságban tárgyalt, ahonnan másnap Tallinnba repült, és a tervek szerint leszállt volna Ferihegyen. Csakhogy közben egy brit királyi találkozó is bekerült a programba, ami emiatt annyit csúszott, hogy mégsem nem fért bele a magyar-ukrán történelmi csúcstalálkozó lebonyolítása.
III. Károly miatt mindent a nulláról kellett kezdeni. Ha az ukránok erőből kommunikálnak, mi sem tudunk másképp reagálni – kommentálta a kialakult helyzetet most az informátor. A budapesti találkozó tervét ukrán források is megerősítették, ám azt, hogy végül elmaradt, kevésbé drámaian keretezték.
Az, hogy június elején valóban tervben lehetett Magyar Péter és az ukrán elnök között tárgyalás, magyar sajtóértesülések is alátámasztják. A Magyar Hang írt arról június 5-én, hogy "Volodimir Zelenszkij hamarosan Budapestre jöhet." Ez lehetett frissen kiszivárogtatott június 9-i vizit.
Az is láthatóvá vált, hogy mi is a valóság a Magyar Péter által átörésnek nevezett, ugyanakkor a gyakorlatban lényegében patthelyzetbe merevedett magyar-ukrán megállapodással a kárpátaljai kisebbség jogairól.
A Válaszonline rámutatott, hogy a tényleges szöveget a nyilvánosság azóta sem ismerheti, ám az biztos, hogy bizonyos pontjainak teljesítéséhez elég,
ha a kijevi parlament csak 2027-ben módosítja a vonatkozó jogszabályokat.
Így aztán a magyar kormány hiába várja el a módosításokat, hiszen megegyeztek róluk, az ukránok joggal mondhatják, hogy van még rá elég idejük. Erre lehetett reakció Magyar Péteréktől, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan – őt ezért számtalanszor kérték számon – a vétó eszközével próbálják jobb belátásra bírni Zelenszkijéket.