Csak most derült ki: nagyon várta Ferihegyen Zelenszkijt Magyar Péter, de az ukrán elnök gépe nem érkezett meg – a brit király meghiúsította a történelmi magyar-ukrán csúcstalálkozót

Eddig nem ismert részletek derültek ki a magyar–ukrán viszon alakulásáról, köztük egy félresikerült Zelenszkij-Magyar Péter csúcstalálkozóról.

Csak most derült ki: nagyon várta Ferihegyen Zelenszkijt Magyar Péter, de az ukrán elnök gépe nem érkezett meg / Fotó: AFP

A két ország jelenlegi viszonya zavaros, legalábbis a nyilvánosság előtt nem egyértelmű, hogy az új magyar kormány, hogyan viszonyul az ukrán vezetéshez. Magyar Péterék, miután leváltotta Orbán Viktor rendszerét, kezdetben több baráti gesztust is gyakoroltak Zelenszkijék felé,

így péládul feloldották a magyar vétót a 90 milliárd eurós hadikölcsön elől,

hozzájárultak két uniós csatlakozási klaszter megnyitásához,

az ukrán aranykonvoj ügyét pedig egyértelműen a korábbi fideszes korményzat ellen fordították.

Június elején pedig a miniszterelnök áttörést jelentette be a kárpátaljai kisebbségi jogok érvényesítése terén, amelyre elmondása szerint az ukrán kormány vállalást tett.

Azóta viszont újra inkább kiéleződtek az ellentétek, amelynek egyik legszemetszúróbb példája, hogy Magyarország sorozatban harmadik alkalommal blokkolta Ukrajna előtt, hogy újabb két tárgyalási klasztert nyithason meg az EU-hoz való csatlakozás útján.

Mint kiderült, a június elején bejelentett áttörés korántsem az volt és az ukrán bürökrácia nem, vagy alig tett lépéseket az azóta eltelt bő három hónapban a magyar kisebbségi jogok védelméért. A Tisza-kormány a nyilatkozatok szerint erre hivatkozva tart ismét ellent Zelenszkijéknek.

Csak most derült ki: nagyon várta Ferihegyen Zelenszkijt Magyar Péter

Ám feltűnő az is, hogy bár rengeteg ígéret szólt róla, a két vezető nem találkozott egymással, pedig Magyar Péter és a Tisza párt lassan fél éve nyerte meg az április 12-i országgyűlési választásokat. Pedig a magyar miniszterelnök még a június eleji NATO-csúcson is arról beszélt, hogy Zelenszkijjel kétoldalú tárgyalásokra kerítenek sort.

Nos, ez elmaradt, ám most kiderült, nagyon is betervezték a programot, annak már a pontos napja is megvolt. A Valaszonline.hu írt arról egy névelen, de Orbán Anita közvetlen környezetében dolgozó forrásra hivatkozva, hogy sokat lendíthetett volna a kétoldalú kapcsolatokon egy Magyar–Zelenszkij-találkozó, amelynek már

meg is volt a helye és az ideje: az ukrán elnök június 9-én érkezett volna Budapestre.

Zelenszkij előtte az Egyesült Királyságban tárgyalt, ahonnan másnap Tallinnba repült, és a tervek szerint leszállt volna Ferihegyen. Csakhogy közben egy brit királyi találkozó is bekerült a programba, ami emiatt annyit csúszott, hogy mégsem nem fért bele a magyar-ukrán történelmi csúcstalálkozó lebonyolítása.