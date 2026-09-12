Putyin gyorsan lehűtötte Zelenszkijt a személyes találkozóval kapcsolatban: "van már egy érvényes meghívása Moszkvába"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ha valóban találkozni akar Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ellátogathat Moszkvába; a meghívás továbbra is érvényes - közölte Dmitrij Peskov, az orosz elnök sajtótitkára.

Zelenszkij és Putyin: az oroszok villámgyorsan tisztázták, hogy a személyes találkozó csak Moszkvában lehetséges / Fotó: AFP

Ha valóban találkozni akar Putyinnal, az orosz elnök már közölte: elrepülhet Moszkvába

– mondta a Kreml szóvivője Zelenszkij azon kijelentésére reagálva, miszerint a G20-csúcstalálkozó alkalmából Miamiban szeretne találkozni Putyinnal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kész közvetlen, kétoldalú találkozót tartani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban, amennyiben az orosz vezető részt vesz a decemberi G20-csúcstalálkozón. Zelenszkij megerősítette: ha Putyin is jelen lesz a találkozón, ő is elutazik Miamiba – írja a Kyivpost.

Zelenszkij kézzelfogható eredményeket akar

„Igen, természetesen. El kell mennünk. Találkoznunk kell, beszélnünk kell, és döntéseket kell hoznunk” – mondta az ukrán elnök. Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy esetleges személyes találkozón nem a politikai üzeneteknek vagy a szimbolikus gesztusoknak kellene a középpontban állniuk, hanem a kézzelfogható diplomáciai eredményeknek.

„Nem a szavakról van szó. Hogy én mit mondok neki, vagy ő mit akar nekem mondani, az nem számít. Az eredmények számítanak”

– fogalmazott.

Ha létrejönne a találkozó, az 2019 decembere óta az első személyes egyeztetés lenne Zelenszkij és Putyin között. A két vezető akkor Párizsban találkozott a francia és a német államfő részvételével, a normandiai négyek tárgyalási formátumában.

Zelenszkij az ellene megkísérelt merénylet után biztos nem megy Moszkvába

Elemzők szerint azonban kizárt, hogy Zelenszkij Moszkvába menne. A héten, egy Shahed típusú, feltételezhetően Oroszországhoz köthető drón közelítette meg Volodimir Zelenszkij repülőgépét szerda délután, amikor a politikus V. Harald király temetésére tartott. Az incidens tényét Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök, valamint a moldáv védelmi minisztérium is megerősítette.

Az ukrán elnök repülőgépe szerda délután Moldovából szállt fel, majd nem sokkal később megközelítette egy Shehed típusú drón. A pilóta nélküli eszköz helyi idő szerint nagyjából 16 óra 20 perckor lépett be az ország légterébe, a hadsereg pedig egészen addig követte a pályáját, amíg 16 óra 37 perckor átrepült Romániába.

Az incidens miatt légtérzárat rendeltek el, valamint több NATO-vadászgép is a levegőbe emelkedett.

Az eset röviddel azután történt, hogy az Egyesült Államok delegációja Kijevben és Moszkvában járt a béketárgyalások előmozdítása érdekében. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezek a megbeszélések nem hoztak áttörést.