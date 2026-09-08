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Volodimir Zelenszkij
Donald Trump
Vlagyimir Putyin

Putyinnal és Zelenszkijjel is tárgyaltak Trump emberei – most kiderült, mire jutottak

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„Tisztességes” javaslatok születtek az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásáról folytatott amerikai egyeztetéseken – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint Kijev és Washington megállapodott arról, hogy először ezeket az ötleteket dolgozzák ki, miközben a békemegállapodás kulcskérdéseiben továbbra is jelentős a nézetkülönbség Moszkva és Kijev között.
VG
2026.09.08, 14:46

Az amerikai béketárgyalók, Steve Witkoff és Jared Kushner több „tisztességes és érdemi” javaslatot is felvetettek az Oroszországgal vívott háború lezárásának lehetőségeiről – mondta kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, írja a Reuters.

Zelenszkij
Zelenszkij szerint az amerikai követek "tisztességes ötleteket" mutattak be a béketárgyalásokhoz/Fotó: Oliver Bunic

Zelenszkij hamarosan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel

Witkoff és Kushner a hétvégén Oroszországba és Ukrajnába is ellátogatott, ahol több órán át tárgyaltak Zelenszkijjel, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az egyeztetések azonban ezúttal sem hoztak áttörést a háború lezárásának kérdésében. A konfliktus immár ötödik éve tart.

Zelenszkij egy újságírókkal folytatott WhatsApp-beszélgetésben elmondta: tervei szerint szeptember későbbi részében találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fontos témája várhatóan egy, a téli időszakra szóló légvédelmi támogatási csomag lesz.

„Ami azt a békecsomagot illeti, amelyről Kushner beszélt, valamint az új ötleteket: elmondhatom, hogy valóban volt néhány nagyon tisztességes és értékes javaslat” 

– fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij további részleteket nem árult el. Mint mondta, Kijev abban állapodott meg az amerikai megbízottakkal, hogy elsőként ezeknek a javaslatoknak a kidolgozásán kezdenek dolgozni.

Továbbra is nagy a távolság Moszkva és Kijev között

Oroszország és Ukrajna továbbra is jelentősen eltérő állásponton van arról, milyen feltételekkel lehetne véget vetni a háborúnak. Az egyik legfontosabb vitás kérdés a kelet-ukrajnai Donbasz régióban található, még ukrán ellenőrzés alatt álló területek sorsa. Moszkva ezeket a területeket sajátjának tekinti, ám az orosz hadseregnek több évnyi heves harc után sem sikerült teljes egészében elfoglalnia őket.

A háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések hónapok óta megtorpantak. Zelenszkij ugyanakkor köszönetet mondott az Egyesült Államoknak azért, hogy megpróbálja újra lendületbe hozni a tárgyalásokat.

Az ukrán elnök szerint a közeljövőben ukrán, amerikai és európai képviselők találkoznak, hogy előkészítsék a következő háromoldalú egyeztetést.

A következő találkozónak Törökország, az Egyesült Arab Emírségek, Svájc vagy valamely más ország adhat otthont. Zelenszkij szerint a megbeszéléseken egyebek mellett a gabonaszállítások és az energetikai infrastruktúra helyzete is napirendre kerülhet.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a kompromisszumra. Szerinte emellett folytatni kell a hadifogolycserékről szóló tárgyalásokat is, és fel kell gyorsítani, illetve bővíteni kell a fogolycseréket.

„Nem csupán tárgyalnunk kell, hanem konkrét eredményeket is el kell érnünk” – jelentette ki Zelenszkij.

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