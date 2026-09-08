Putyinnal és Zelenszkijjel is tárgyaltak Trump emberei – most kiderült, mire jutottak
Az amerikai béketárgyalók, Steve Witkoff és Jared Kushner több „tisztességes és érdemi” javaslatot is felvetettek az Oroszországgal vívott háború lezárásának lehetőségeiről – mondta kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, írja a Reuters.
Zelenszkij hamarosan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel
Witkoff és Kushner a hétvégén Oroszországba és Ukrajnába is ellátogatott, ahol több órán át tárgyaltak Zelenszkijjel, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az egyeztetések azonban ezúttal sem hoztak áttörést a háború lezárásának kérdésében. A konfliktus immár ötödik éve tart.
Zelenszkij egy újságírókkal folytatott WhatsApp-beszélgetésben elmondta: tervei szerint szeptember későbbi részében találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fontos témája várhatóan egy, a téli időszakra szóló légvédelmi támogatási csomag lesz.
„Ami azt a békecsomagot illeti, amelyről Kushner beszélt, valamint az új ötleteket: elmondhatom, hogy valóban volt néhány nagyon tisztességes és értékes javaslat”
– fogalmazott az ukrán elnök.
Zelenszkij további részleteket nem árult el. Mint mondta, Kijev abban állapodott meg az amerikai megbízottakkal, hogy elsőként ezeknek a javaslatoknak a kidolgozásán kezdenek dolgozni.
Továbbra is nagy a távolság Moszkva és Kijev között
Oroszország és Ukrajna továbbra is jelentősen eltérő állásponton van arról, milyen feltételekkel lehetne véget vetni a háborúnak. Az egyik legfontosabb vitás kérdés a kelet-ukrajnai Donbasz régióban található, még ukrán ellenőrzés alatt álló területek sorsa. Moszkva ezeket a területeket sajátjának tekinti, ám az orosz hadseregnek több évnyi heves harc után sem sikerült teljes egészében elfoglalnia őket.
A háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések hónapok óta megtorpantak. Zelenszkij ugyanakkor köszönetet mondott az Egyesült Államoknak azért, hogy megpróbálja újra lendületbe hozni a tárgyalásokat.
Az ukrán elnök szerint a közeljövőben ukrán, amerikai és európai képviselők találkoznak, hogy előkészítsék a következő háromoldalú egyeztetést.
A következő találkozónak Törökország, az Egyesült Arab Emírségek, Svájc vagy valamely más ország adhat otthont. Zelenszkij szerint a megbeszéléseken egyebek mellett a gabonaszállítások és az energetikai infrastruktúra helyzete is napirendre kerülhet.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a kompromisszumra. Szerinte emellett folytatni kell a hadifogolycserékről szóló tárgyalásokat is, és fel kell gyorsítani, illetve bővíteni kell a fogolycseréket.
„Nem csupán tárgyalnunk kell, hanem konkrét eredményeket is el kell érnünk” – jelentette ki Zelenszkij.