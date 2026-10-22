Sorra mondják vissza Magyar Péter október 23-i meghívását a külföldi miniszterelnökök, ők biztosan nem jönnek Budapestre ünnepelni – Ursula von der Leyen a legnagyobb név

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett többnyire házelnökök, miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és államtitkárok fogadták el Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségre, de érkezik államfő is. A miniszterelnök több tucat állami vezetőt hívott meg korábban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. A Telex megkereste az európai országok nagykövetségeit, külügyminisztériumait, illetve elnöki és miniszterelnöki hivatalaikat, ki várható az ünnepségen.

A miniszterelnök több tucat állami vezetőt hívott meg korábban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára/Fotó: AFP

Magyar Péter a múlt héten még arról beszélt, hogy az 1956-os megemlékezésre mindenkit meghívtak

„Nagyon reméljük, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, október 23-án, amikor ide várjuk majd a világ vezetőit, akkor akár az amerikai külügyminiszter, akár az alelnök, akár az elnök el tud ide látogatni” – mondta Magyar Péter még a választás másnapján, április 13-án tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján egy, az amerikai-magyar kapcsolatokra vonatkozó kérdésre.

Magyar Péter a Tisza választási győzelme után neki telefonon gratuláló politikusokat is egymás után invitálta Magyarországra. Így tett például Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel is. Miniszterelnökként első nemzetközi útjai a lengyelekhez, az osztrákokhoz, a németekhez és a franciákhoz vezettek, Magyar őket is meghívta Budapestre.

Magyar Péter a múlt héten még arról beszélt, hogy az orosz elnököt leszámítva mindenkit meghívtak, legalábbis „az európai vezetőket biztosan. Nem tudom fejből, hogy 100 vagy 150 politikust hívtunk meg.” Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnököt is meghívta, aki a múlt héten arról beszélt: nem lenne ellenére, hogy Budapestre utazzon, de a magyar kormányfő azt mondta, nem gondolja, hogy Zelenszkij is eljön.

Bár Magyar Péter meghívta, mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett október 23-i állami ünnepségen Emmanuel Macron francia elnök. Emmanuel Macron távolmaradása a francia belpolitikai események ismeretében nem számít meglepőnek. Ugyanis súlyos politikai és társadalmi válság bontakozik ki Franciaországban, miután a hétvégi országos tüntetések több városban erőszakos zavargásokba torkolltak.