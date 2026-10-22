Sorra mondják vissza Magyar Péter október 23-i meghívását a külföldi miniszterelnökök, ők biztosan nem jönnek Budapestre ünnepelni – Ursula von der Leyen a legnagyobb név
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett többnyire házelnökök, miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és államtitkárok fogadták el Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségre, de érkezik államfő is. A miniszterelnök több tucat állami vezetőt hívott meg korábban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. A Telex megkereste az európai országok nagykövetségeit, külügyminisztériumait, illetve elnöki és miniszterelnöki hivatalaikat, ki várható az ünnepségen.
Magyar Péter a múlt héten még arról beszélt, hogy az 1956-os megemlékezésre mindenkit meghívtak
„Nagyon reméljük, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, október 23-án, amikor ide várjuk majd a világ vezetőit, akkor akár az amerikai külügyminiszter, akár az alelnök, akár az elnök el tud ide látogatni” – mondta Magyar Péter még a választás másnapján, április 13-án tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján egy, az amerikai-magyar kapcsolatokra vonatkozó kérdésre.
Magyar Péter a Tisza választási győzelme után neki telefonon gratuláló politikusokat is egymás után invitálta Magyarországra. Így tett például Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel is. Miniszterelnökként első nemzetközi útjai a lengyelekhez, az osztrákokhoz, a németekhez és a franciákhoz vezettek, Magyar őket is meghívta Budapestre.
Magyar Péter a múlt héten még arról beszélt, hogy az orosz elnököt leszámítva mindenkit meghívtak, legalábbis „az európai vezetőket biztosan. Nem tudom fejből, hogy 100 vagy 150 politikust hívtunk meg.” Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnököt is meghívta, aki a múlt héten arról beszélt: nem lenne ellenére, hogy Budapestre utazzon, de a magyar kormányfő azt mondta, nem gondolja, hogy Zelenszkij is eljön.
Bár Magyar Péter meghívta, mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett október 23-i állami ünnepségen Emmanuel Macron francia elnök. Emmanuel Macron távolmaradása a francia belpolitikai események ismeretében nem számít meglepőnek. Ugyanis súlyos politikai és társadalmi válság bontakozik ki Franciaországban, miután a hétvégi országos tüntetések több városban erőszakos zavargásokba torkolltak.
Jön viszont pénteken az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. Ezt hétfőn a testület vezető szóvivője jelentette be. Paula Pinho közölte: a bizottsági elnök beszédet is mond majd.
Így néz ki a vendégek listája
- Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett érkezik az Európai Tanács elnöke, António Costa is, olvasható a hivatalos programjában.
- A Moldovai Köztársaság elnöke, Maia Sandu részt vesz az október 23-i megemlékezéseken, közölte országa nagykövetsége a Telex kérdésére.
- A Szerb Köztársaságból a nagykövetség tájékoztatása szerint a miniszterelnök, Đuro Macut érkezik majd a 70. évfordulóra.
- Norvégia képviseletében Jens Stoltenberg korábbi NATO-főtitkár jön majd, aki jelenleg pénzügyminiszter az országában.
- Forsthoffer Ágnes házelnök meghívta a cseh szenátus elnökét, Miloš Vystrčil-t, Csehországból ő vesz részt az eseményen.
- „Két hivatalos német delegációt várunk”, közölte a budapesti német nagykövetség. Az elsőt Steffen Bilger szövetségi közlekedési miniszter vezeti majd, aki a kancellár, Friedrich Merz képviseletében utazik Budapestre. A másodikat Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere vezeti majd.
- Ausztriából Christine Schwarz-Fuchs, a Szövetségi Tanács elnöke és Alexander Schallenberg volt kancellár és külügyminiszter utazik Budapestre, válaszolta Christian Stöcker kancellár sajtóosztálya. Alexander van der Bellen elnök is megkapta a meghívást Baka Andrástól egy múlt heti, szlovéniai találkozón, azonban hivatala tájékoztatása alapján egyéb elfoglaltságok miatt ő sem tud eljönni, „a szövetségi elnök azonban már nagyon várja következő magyarországi látogatását”.
- Az észt kormányt Liisa Pakosta igazságügyi és digitális ügyekért felelős miniszter képviseli majd a forradalom 70. évfordulóján. Kristen Michal miniszterelnök megkapta a meghívást, nagyra értékeli az együttműködést Magyar Péterrel, de nem tud részt venni az ünnepségen.
- Írországot Thomas Byrne európai ügyekért felelős államtitkár képviseli majd, ő vesz részt a miniszterelnök és a kormány nevében az eseményeken. Micheál Martin miniszterelnök meghívást kapott, de belföldi kötelezettségei miatt nem tud részt venni, írták kérdésünkre.
- A belga kormányt a budapesti megemlékezéseken Vincent Van Peteghem, Belgium miniszterelnök-helyettese képviseli, míg a belga király, Fülöp üzenetet intézett a köztársasági elnökhöz, Baka Andráshoz a forradalom évfordulójával kapcsolatban – tájékoztatott a belga nagykövetség és a kormányfő hivatala.
- Olaszországból Giorgia Meloni miniszterelnök személyesen nem tud részt venni a budapesti eseményen, ő Guido Crosetto védelmi minisztert bízta meg azzal, hogy országát képviselje. A nagykövetség szerint a miniszter részvétele tükrözi a két ország közti kiváló kapcsolatot, valamint a magyar nép iránt 1956-ban tanúsított olasz szolidaritást.
- Szlovéniából a nagykövetség tájékoztatása szerint Zoran Stevanović, a Szlovén Köztársaság Országgyűlésének elnöke jön Budapestre.
- Svájcot a szövetségi parlament felsőházának (Ständerat) elnöke, Stefan Engler képviseli majd.
- Hollandia kormányzati kommunikációs osztálya azt írta, hogy részükről várhatóan egy államtitkár lesz majd jelen, egyéb képviselet nem lesz a rendezvényen.
- A finn nagykövetség azt írta, hogy a finn köztársasági elnök és a miniszterelnök a meghívást megkapták, ám egyéb, korábban egyeztetett kötelezettségeik miatt azt nem tudták elfogadni. Arról nincs tudomásuk, hogy bárki más képviselné az országot.
- A litván és a lett miniszterelnökök korábban leegyeztetett elfoglaltságaik miatt szintén nem tudnak Budapestre utazni.