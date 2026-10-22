Botrányos kijelentések 1956-ról: az oroszok után megszólalt az Egyesült Államok, félreérthetetlen üzenet érkezett a Szabadság térről – „kegyetlenül leverték a forradalmat, de a magyarok szabadság iránti elkötelezettségét nem tudták megtörni!"

Az 1956-os magyar forradalom a 20. századi kommunistaellenes ellenállás egyik legbátrabb és legnagyobb történelmi jelentőségű tette volt – közölte az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Világgazdaság megkeresésére.

Az amerikai nagykövetség hangsúlyozta, hogy bár a Szovjetunió kegyetlenül leverte az 1956-os forradalmat, a magyarok szabadság iránti elkötelezettségét nem tudta megtörni. / Fotó: Fortepan

„1956 tanulságai hét évtized elteltével is érvényesek”

A nyilatkozat szerint a magyar nép 1956. október 23-án a szovjetek által rákényszerített zsarnokság ellen kelt fel. Diákok, munkások és hétköznapi emberek vonultak Budapest utcáira, hogy szabadságot, önrendelkezést és a totalitárius uralom felszámolását követeljék. A nagykövetség hangsúlyozta, hogy bár a Szovjetunió kegyetlenül leverte a forradalmat, a magyarok szabadság iránti elkötelezettségét nem tudta megtörni.

Az amerikai diplomáciai képviselet szerint az 1956-os szabadságharcosok a világ előtt leplezték le a szovjet kommunizmus valódi természetét.

Helytállásuk Közép- és Kelet-Európa más, elnyomás alatt élő nemzeteinek is példát mutatott – emelték ki, hozzátéve: a magyar forradalom olyan mozgalmakat inspirált, amelyek több mint három évtizeddel később hozzájárultak a kommunista rendszerek bukásához a térségben. Az amerikai nagykövetség külön kiemelte

Magyarország

és az Egyesült Államok

jelenlegi szövetségesi kapcsolatát. „Ma az Egyesült Államok és Magyarország szövetségesként áll egymás mellett. A 70. évfordulón tisztelettel adózunk azok előtt, akik áldozatot hoztak, és felidézzük, amiért harcoltak: egy független, szabad és szuverén Magyarországért” – fogalmazott a diplomáciai képviselet.

Washington szerint 1956 tanulságai hét évtized elteltével is érvényesek. A magyar szabadságharcosok példája továbbra is ösztönzést jelent azok számára, akik fontosnak tartják a szabadságot, a szuverenitást és a nemzetek önrendelkezési jogát.

„Az Egyesült Államok elismeri bátorságukat, és tisztelettel adózik a jövő nemzedékére hagyományozott szabadság öröksége előtt” – zárul a Világgazdaságnak küldött amerikai nyilatkozat.

Az oroszok szerint nyugati titkosszolgálatok is szerepet játszhattak a forradalom kirobbantásában

Mindez éles ellentétben áll azzal, amit egyes orosz történészek vallanak az '56-os forradalomról és szabadságharcról. Ahogyan arról lapunk is beszámolt: az 1956-os magyar forradalomról tartottak orosz történészek kerekasztal-beszélgetést Moszkvában, ahol botrányos kijelentések hangzottak el. A rendezvény résztvevői az események egy, a Magyarországon és Európában széles körben elfogadottól merőben eltérő értelmezését vázolták fel 1956-tal kapcsolatban.

Az a gondolat és tézis, miszerint ez spontán népfelkelés volt a szovjet elnyomás ellen, ma már nem állja ki a tudományos kritikát

– hangsúlyozta Mihail Mjagkov, az RVIO tudományos igazgatója, megnyitva az „Az 1956-os magyarországi események: a hidegháború korszakának színes forradalma” című kerekasztal-beszélgetést.