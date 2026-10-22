Az 1956 őszén Magyarországon történt események nem spontán népfelkelés, hanem a nyugati titkosszolgálatok által gondosan előkészített nagyszabású művelet eredményei voltak – jelentették ki orosz történészek hétfőn, az Orosz Hadtörténeti Társaság (RVIO) székházában tartott kerekasztal-beszélgetésen írja a Ria.ru.

1956-ról folyt a beszélgetés Oroszországban/Fotó: AFP

1956-ról tartottak kerekasztal-beszélgetést

Október 23-án lesz 70 éve annak, hogy kezdetét vették a magyarországi események. 1956-ban ezen a napon a magyarországi fővárosban, Budapesten tartott tüntetés fegyveres felkeléssé alakult, és kezdetét vette a kommunisták, a szovjet katonák, valamint egyszerű, véletlenül arra járó emberek elleni kegyetlen megtorlássorozat.

„Az a gondolat és tézis, miszerint ez spontán népfelkelés volt a szovjet elnyomás ellen, ma már nem állja ki a tudományos kritikát” – hangsúlyozta Mihail Mjagkov, az RVIO tudományos igazgatója, megnyitva az „Az 1956-os magyarországi események: a hidegháború korszakának színes forradalma” című kerekasztal-beszélgetést.

Mjagkov szerint „nagyrészt elhallgatták vagy jelentéktelenítették a Nyugat különleges szolgálatainak szerepét, amelyek részt vettek ezekben az eseményekben”. A különböző jelszavak alatt zajló tüntetések 1956. október 23-án kezdődtek Budapesten, de Mjagkov szerint gyakorlatilag azonnal megkezdődött a laktanyák és fegyverraktárak elfoglalása is.

„És ez a mozgalom a népi tüntetésből azonnal nyílt lázadássá változott, amikor különleges szolgálatok munkatársait, rendvédelmi szervek dolgozóit, állami tisztviselőket öltek meg. Az, hogy mindez látványosan, a tereken és a központi utcákon zajlott, természetesen nem maradhatott megdöbbentő hatás nélkül” – tette hozzá.

A nyugati titkosszolgálatok narratívája

A nyugati titkosszolgálatok az 1940-es évek végétől, illetve az 1950-es évek elejétől kezdve célzottan készítették elő a magyarországi lázadást, konkrét irányelvek alapján – hangsúlyozta Mjagkov.

Emlékeztetett arra, hogy az 1990-es években feloldották az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának (NSC) dokumentumaira vonatkozó titkosítást. Ezek egyértelműen jelezték, hogy a NATO-nak és Washingtonnak érdekében állt a magyarországi helyzet destabilizálása. „Ez nemcsak propagandát jelentett, hanem konkrét pénzügyi támogatást és közvetlen segítséget is a fegyveres lázadáshoz” – mondta Mjagkov.