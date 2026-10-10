Brutális összegek mennek el adóra minden tankolásnál: ennyi a benzin és a gázolaj jövedéki adója Magyarországon – nem véletlenül elégedetlenek a fuvarozók Vitéz Dávid bejelentésével
Óriási gondokat okoznak a gazdasági szereplőknek a megemelkedett üzemanyagárak, minden ország más és más eszközzel próbálja tompítani a rájuk nehezedő nyomást. Pénteken jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy év végig 25 forint támogatást kapnak a fuvarozók. Az érintettek azonban nem véletlenül elégedetlenek: Magyarországon jelenleg literenként közel 140 forint jövedéki adó terheli a 95-ös benzint, a gázolajnál pedig meghaladja a 128 forintot, azaz több ezer forintot forintot fizetünk minden egyes tankolásnál az állam zsebébe. Összességében pedig akár a 40 százalékot el is elérheti teljes elvonás, tehát bőven lenne tere az államnak, hogy mérsékelje a terheket.
A magyarországi üzemanyagárak továbbra is komoly terhet jelentenek az autósoknak és a vállalkozásoknak. A 95-ös benzin literenkénti átlagára a legutóbb közölt adatok szerint 642 forint, míg a gázolajé 709 forint volt. A magyar kormány újabb segítséget jelentett be a fuvarozóknak, akik az év végéig literenként 25 forintos jövedékiadó-visszatérítésre lehetnek jogosultak. Közben több európai ország is az üzemanyagok adóterheinek mérséklésével próbálja enyhíteni a drágulás következményeit.
A Holtankoljak.hu október 9-i adatai alapján egy átlagos, 50 literes tank megtöltése benzinnel 32 100 forintba, gázolajjal pedig 35 450 forintba kerül.
Az üzemanyagok árának jelentős részét különböző adók teszik ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint a szabványos 95-ös benzin jövedéki adója jelenleg literenként 139,55 forint, míg a meghatározott szabványnak megfelelő gázolajé 128,28 forint.
Mindez azt jelenti, hogy egy 50 literes tankolásnál ez benzinnél 6977,50 forint, gázolajnál pedig 6414 forint jövedéki adót fizetünk. Ehhez hozzáadódik a 27 százalékos általános forgalmi adó, amelynek alapjába a jövedéki adó is beletartozik.
A jelenlegi átlagárakkal számolva a benzin literenkénti áfatartalma mintegy 136,5 forint, a gázolajé pedig közel 150,7 forint. A két adónem együttesen így mindkét üzemanyag árából körülbelül 276–279 forintot tesz ki.
A magyar kormány már csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját
Az előző kormány márciusban döntött a benzin és a gázolaj jövedéki adójának mérsékléséről. A 95-ös benzin esetében a korábbi 158,80 forintos literenkénti adómértéket 139,55 forintra, a gázolajnál pedig 148,76 forintról 128,28 forintra csökkentették.
Ez benzinnél 19,25 forintos, gázolajnál 20,48 forintos adómérséklést jelentett literenként.
A kabinet az intézkedést a nemzetközi energiapiaci válság hatásaival indokolta. A magyar kormány ezért az általános adócsökkentés mellett célzott támogatási intézkedésekkel is igyekszik mérsékelni a magas üzemanyagárak következményeit. Október 9-én már a Tisza-kormány újabb támogatási intézkedést jelentett be a közúti fuvarozók számára. Erre amiatt is szükség volt, mivel a korábban bejelentett 5000 forintos dízeltámogatásból a vállalkozások szinte teljes egészében kimaradtak.
A fuvarozói érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések eredményeként a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok üzembentartói 2026. december 31-ig literenként 25 forintot igényelhetnek vissza a gázolaj jövedéki adójából.
Ez azonban úgy tűnik nem győzte meg a fuvarozókat, akik elégedetlenségüknek adtak hangot a támogatás kapcsán. Pedig a kormány becslése szerint az intézkedéscsomag teljes értéke 6,3 milliárd forint, amelyből mintegy 4,3 milliárd forint juthat közvetlenül a közúti személy- és áruszállítókhoz.
Erre nem számított Vitézy Dávid: azonnal válaszoltak a Tisza-kormánynak a kamionosok a dízeltámogatásra – „Végtelenül csalódottak vagyunk, nem azt kértük”
A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) a Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésük szerint csalódottan fogadta a kormány október 9-én bejelentett intézkedéscsomagját. A szervezet szerint a literenkénti 25 forintos jövedékiadó-könnyítés ugyan segítséget jelent, de nem elegendő az ágazatot sújtó költségproblémák kezelésére.
„Végtelenül csalódottak vagyunk. Üdvözöljük, hogy a Kormány végre érdemben meghallgatja a fuvarozók hangját, az irány jó, de a ma bejelentett intézkedés nem oldja meg az alapproblémát. Álláspontunk szerint gazdasági válság elején van az országunk. Olyan intézkedésekre van szüksége a gazdaságunknak, mely valóban beindítaná azt, ösztönözné a beruházásokat, élénkítené a keresletet” – írták a fuvarozók.
Az Európai Unió meghatározza, meddig csökkenthető az adó
Az üzemanyagok jövedéki adóztatását az Európai Unióban a 2003/96/EK irányelv szabályozza. Ez nem egységes adómértéket határoz meg, hanem kötelező minimumszinteket, amelyeknél a tagállamok főszabály szerint nem alkalmazhatnak alacsonyabb adót.
Az ólommentes benzin esetében az uniós minimum 359 euró ezer literenként, vagyis 35,9 eurócent literenként. A közúti gázolajnál a minimum 330 euró ezer literenként, ami 33 eurócentnek felel meg literenként.
A tagállamok ennél magasabb adómértékeket szabadon alkalmazhatnak, a minimum alá történő csökkentéshez azonban külön jogalapra vagy uniós felhatalmazásra van szükség.
Mikor kérhet egy ország mentességet Brüsszeltől?
Az uniós szabályozás különleges körülmények között lehetővé teszi az általános minimumadó-szabályoktól való eltérést. A 2003/96/EK irányelv 19. cikke alapján egy tagállam különleges szakpolitikai indokokra hivatkozva kérheti, hogy az uniós minimumszintnél alacsonyabb jövedéki adót alkalmazhasson.
Az eljárás során a tagállam az Európai Bizottsághoz fordul, amely megvizsgálja a kérelmet. A mentességet a Bizottság javaslatára az Európai Unió Tanácsa egyhangú döntéssel engedélyezheti.
Az engedély időben korlátozott, legfeljebb hat évre szólhat, és szükség esetén meghosszabbítható. A döntés során figyelembe veszik a belső piac működését, a versenyfeltételeket, az energiapiaci helyzetet és a környezetvédelmi szempontokat is. Vagyis az uniós minimum alatti adóztatás nem eleve kizárt, de külön eljáráshoz és valamennyi tagállam egyetértéséhez kötött.
Svédország és Horvátország is élt az adócsökkentés lehetőségével
A nemzetközi példák azt mutatják, hogy az Európai Unió különleges körülmények között valóban engedélyezhet az általános minimumoknál alacsonyabb adókat. Svédország 2026 júniusában kapott tanácsi felhatalmazást arra, hogy július 1. és november 30. között a benzin és a gázolaj jövedéki adóját az uniós minimum alá csökkentse. Az engedély literenként legfeljebb 2,4 svéd koronás eltérést tesz lehetővé.
Horvátország júliusban kapott hasonló engedélyt. A horvát kormány a gázolaj esetében legfeljebb 22,5 eurócenttel, az ólommentes benzinnél pedig 21,95 eurócenttel térhet el lefelé az uniós minimumtól. A felhatalmazás 2027. január 31-ig érvényes.
Spanyolország szintén különleges adócsökkentési lehetőséget kezdeményezett a magas energiaárak miatt.
Ezek a példák azt mutatják, hogy a tagállamok az uniós szabályok között is kereshetnek lehetőséget az autósok és a vállalkozások terheinek mérséklésére. A külön engedélyek azonban nem jelentenek automatikus, minden országra kiterjedő felmentést.
A Patrióták megfeleznék az uniós jövedékiadó-minimumot
A magas üzemanyagárak miatt az Európai Parlamentben is új kezdeményezés született. A Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoport magyar kezdeményezésre azt javasolta, hogy az Európai Unió 50 százalékkal csökkentse a benzinre és a gázolajra vonatkozó kötelező jövedékiadó-minimumokat. A frakció Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett levélben kezdeményezte a szabályozás módosítását.
Gyürk András fideszes európai parlamenti képviselő szerint az európai emberek és vállalkozások tartósan magas energiaárakkal szembesülnek, ezért a tagállamoknak nagyobb mozgásteret kell biztosítani az adócsökkentésekhez.
A politikus állítása szerint a javaslat elfogadása Magyarországon akár literenként 100 forintos üzemanyagár-csökkentés lehetőségét is megteremthetné.
Ez azonban politikai becslés, nem garantált árcsökkenés. A tényleges hatás attól függene, hogy az uniós szabályok módosítása után a magyar kormány milyen adómértéket vezetne be, és az adócsökkentés mekkora része jelenne meg a benzinkutak áraiban.
A kezdeményezés egyelőre nem elfogadott jogszabály, hanem az Európai Bizottságnak címzett politikai javaslat.
Mennyivel lehetne olcsóbb a tankolás egy újabb adócsökkentéssel?
A jövedéki adó csökkentése közvetlenül befolyásolhatja az üzemanyagok fogyasztói árát. Magyarországon ráadásul a jövedéki adó az áfa alapjába is beletartozik. Ez azt jelenti, hogy egy literenkénti 10 forintos jövedékiadó-csökkentés teljes áthárítás mellett elméletileg 12,70 forinttal mérsékelhetné a benzinkutakon fizetendő árat.
Egy 50 literes tankolásnál ez 635 forintos megtakarítást jelentene. Húszforintos adócsökkentés esetén a számított előny már 1270 forint lenne.
A nagyobb adómérséklés ugyanakkor jelentős költségvetési bevételkieséssel járna, és a fosszilis üzemanyagok fogyasztására is hatással lehetne. Az általános adócsökkentés ráadásul nemcsak a leginkább rászorulókat támogatná, hanem minden üzemanyag-vásárlót.
A kérdés ezért továbbra is az, hogy a kormányok általános adócsökkentéssel, célzott támogatásokkal vagy a kettő kombinációjával próbálják enyhíteni a magas üzemanyagárak hatásait. Magyarországon a márciusi adócsökkentés után most a fuvarozók számára bejelentett 25 forintos visszatérítés került előtérbe. Európai szinten pedig a Patrióták kezdeményezése és a már engedélyezett tagállami mentességek is azt jelzik, hogy az üzemanyagok adóztatása a következő hónapokban is fontos gazdaságpolitikai kérdés maradhat.
Ezért félhet Kapitány István a védett ártól: Ursula von der Leyen leszögezte az elveket és megnevezte az éltanulókat
Egyre közelebb a tél, és ilyenkor a magas energiaárak sokak számára komoly problémát jelentenek. A kérdéskör már az Európai Parlamentben is témát szolgáltatott, október elején egy napirend előtti felszólalásában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is erről beszélt.
„Nagyon fontos, hogy a támogatások célzottak legyenek. Nem lehet szó általános, mindenkire kiterjedő juttatásokról, mert ezek növelnék a keresletet, aránytalanul kedveznének a magasabb jövedelműeknek, és óriási költségekkel járnának. Ezért személyre szabott, célzott támogatásra van szükség” – hangsúlyozta Ursula von der Leyen.
Beszédében a német politikus Franciaországot és Romániát említette pozitív példaként. Azonban az elmúlt hetekben lényegében Magyarországon is az EB-elnök által felvázolt fogatókönyv érvényesült.
Az Orbán-kormány előszeretettel használta a mindenkire kiterjedő juttatásokat, erre jó példa a korábbi élelmiszerárstop, a jelenleg is még érvényben lévő árrésstop, vagy az azóta már kivezetett védett üzemanyagár is, melynek köszönhetően a lakosság a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatta.
Ezzel szemben a Tisza-kormány által bevezetett 5000 forintos dízeltámogatás egyértelműen a célzott támogatások közé tartozik. Ezt így is kommunikálta a kormányzat, Magyar Péter is úgy mutatta be a lépést, hogy a rászorulóknak és a családoknak segítenek vele, nem pedig a nyerészkedőknek.