Brutális összegek mennek el adóra minden tankolásnál: ennyi a benzin és a gázolaj jövedéki adója Magyarországon – nem véletlenül elégedetlenek a fuvarozók Vitéz Dávid bejelentésével

Óriási gondokat okoznak a gazdasági szereplőknek a megemelkedett üzemanyagárak, minden ország más és más eszközzel próbálja tompítani a rájuk nehezedő nyomást. Pénteken jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy év végig 25 forint támogatást kapnak a fuvarozók. Az érintettek azonban nem véletlenül elégedetlenek: Magyarországon jelenleg literenként közel 140 forint jövedéki adó terheli a 95-ös benzint, a gázolajnál pedig meghaladja a 128 forintot, azaz több ezer forintot forintot fizetünk minden egyes tankolásnál az állam zsebébe. Összességében pedig akár a 40 százalékot el is elérheti teljes elvonás, tehát bőven lenne tere az államnak, hogy mérsékelje a terheket.

Év végéig literenként 25 forintos jövedékiadó-visszatérítésre lehetnek jogosultak a fuvarozók / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyarországi üzemanyagárak továbbra is komoly terhet jelentenek az autósoknak és a vállalkozásoknak. A 95-ös benzin literenkénti átlagára a legutóbb közölt adatok szerint 642 forint, míg a gázolajé 709 forint volt. A magyar kormány újabb segítséget jelentett be a fuvarozóknak, akik az év végéig literenként 25 forintos jövedékiadó-visszatérítésre lehetnek jogosultak. Közben több európai ország is az üzemanyagok adóterheinek mérséklésével próbálja enyhíteni a drágulás következményeit.

A Holtankoljak.hu október 9-i adatai alapján egy átlagos, 50 literes tank megtöltése benzinnel 32 100 forintba, gázolajjal pedig 35 450 forintba kerül.

Az üzemanyagok árának jelentős részét különböző adók teszik ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint a szabványos 95-ös benzin jövedéki adója jelenleg literenként 139,55 forint, míg a meghatározott szabványnak megfelelő gázolajé 128,28 forint.

Mindez azt jelenti, hogy egy 50 literes tankolásnál ez benzinnél 6977,50 forint, gázolajnál pedig 6414 forint jövedéki adót fizetünk. Ehhez hozzáadódik a 27 százalékos általános forgalmi adó, amelynek alapjába a jövedéki adó is beletartozik.

A jelenlegi átlagárakkal számolva a benzin literenkénti áfatartalma mintegy 136,5 forint, a gázolajé pedig közel 150,7 forint. A két adónem együttesen így mindkét üzemanyag árából körülbelül 276–279 forintot tesz ki.