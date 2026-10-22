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Fordulat jöhet a kétgyerekes anyák adómentességének eltörlésében: itt az első tiszás beismerés a 2027-es költségvetésről, pontosan tudják, mekkora a felháborodás – „Nem zárkózunk el, hogy bővítsük”

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Magyarázkodásra kényszerült a Tisza egyik országgyűlési képviselője. Rózsahegyi Áron szerint jogos a negyven év feletti kétgyermekes édesanyák felháborodása a 2027-es költségvetés tervezetének kapcsán. Az érintettek nem válnak szja-mentessé, pedig a kampányban Magyar Péter pártja ígéretet tett a családtámogatási rendszer megtartására és kibővítésére, Orbán Viktor kormánya pedig már korábban törvénybe foglalta az adókedvezményt.
VG
2026.10.22, 19:44
Frissítve: 2026.10.22, 20:44
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Az elmúlt napokban sok édesanya fogalmazta meg a csalódottságát a 2027-es költségvetésben szereplő adókedvezményekkel kapcsolatban, a 40 év feletti édesanyák közül pedig sokan úgy érzik, hogy kimaradnak egy fontos támogatásból. Erről írt Rózshegyi Áron egy Facebook-bejegyzésben.

Rózsahegyi Áron magyarázkodott az adómentesség eltörlése miatt
Rózsahegyi Áron magyarázkodott az adómentesség eltörlése miatt / Fotó: Facebook / Rózsahegyi Áron

A politikus szerint ez egy kiemelten fontos téma, így őszintén kell róla beszélni, valamint azt is megérti, ha sokan igazságtalannak érzik a bejelentett változásokat.

Sok édesanya esik el az adókedvezménytől

Magyar Péter hétfőn mutatta be a 2027-es költségvetés tervezetét, amelyben számos meglepetést is tartalmazott. Leginkább az szja-mentesség korlátozása váltott ki döbbenetet sokakból, mivel az „igazságosság és a fejlődés”  nevében elmarad az édesanyák adókedvezményének kiterjesztése, sőt többektől megvonja a kormány a támogatás ezen formáját.

Kedvező hír ugyan, hogy a családi adókedvezmény továbbra is mindkét szülő által igénybe vehető marad és a családi pótlék a duplájára emelkedik, ám nem mindenki örülhet a bejelentéseknek. Kármán András pénzügyminiszter részletes prezentációjából világosan kiderült, hogy a jövőben az édesanyák legfeljebb havi bruttó egymillió forintos jövedelemig vehetik igénybe az adómentességet. Ez a 30 év alatti anyákra, a 40 év alatti kétgyermekesekre és a három vagy több gyermeket nevelőkre vonatkozik. A három- vagy többgyermekes édesanyák adómentessége továbbra is élethosszig tart, de a jövedelemsapka rájuk is érvényes lesz.

A legfontosabb változás azonban, hogy a kormány eltörli az édesanyák szja-mentességének kiterjesztését, tehát 2027-től az 50 év alatti kétgyermekesek nem részesülhetnek a kedvezményből, sőt aki jövőre tölti be 40. életévét kiesik a körből.

A döntés Magyar Péter és Rózsahegyi Áron is azzal indokolta, hogy az előző kormánytól súlyos gazdasági problémákkal, jelentős költségvetési terhekkel és beszűkült mozgástérrel vették át az ország irányítását. Ezzel szemben a Tisza hivatalos választási programjában a párt ígéretet tett a támogatások kibővítésére.

Megtartjuk és kibővítjük a jelenlegi családtámogatási rendszert

− olvasható a program 8. oldalán, amely a családi adókedvezmények rendszerét is igazságosabbá tenné.

A Tisza országgyűlési képviselője közösségimédia-bejegyzésében mégis úgy fogalmaz, hogy érthető, ha valaki igazságtalannak érzi a bejelentett támogatási rendszert. Magyar Péter egy interjúban szintén arról beszélt, hogy az új rendszer igazságosabb lesz az előzőnél, bár azt a kormányfő is elismerte, hogy mégsem jár majd vele mindenki jól.

Ez természetesen nem jó, de ha van egy ábránk, hogy több mint egymillió család jár jól, és körülbelül 30-40 ezer család nem jár jól, vagy valamennyivel rosszabbul jár, vagy többet vállal a közösből, azért az egy elég jó arány

− fogalmazott a politikus.

Rózsahegyi Áron azonban nem az arányokra koncentrált, hanem elismerte, hogy a tervezett feltételek nem jelentenek mindenki számára egyforma segítséget. Ezt követően arról is írt, hogy a Tisza-kormány nem zárkózik el attól, hogy a későbbiekben bővítsék a kedvezményezettek körét, de ezt komoly feltételekhez kötötte. Hangsúlyozta, hogy ehhez  stabilabb pályára kell állítani a gazdaságot, valamint növelni kell a költségvetés mozgásterét. Pontos időpontot nem is jelölt meg, mivel véleménye szerint egyelőre erre nem találnak biztos fedezetet.

Ígéretek vagy valóság?

Magyar Péter úgy látja, hogy a 40 és 50 év közötti kétgyermekes édesanyák szja-mentességére nem volt fedezet, pedig az intézkedés 2027-ben 200 milliárd forintba került volna. Az szja-mentesek köre az eredeti tervek szerint 2028-tól ismét bővült volna, ekkor már a 60 év alatti kétgyermekesek is mentesültek volna az adóteher alól, míg 2029-től megszűnt volna a korhatári korlát. A kormányfő szerint a teljes mentesség 600 milliárd forint mínuszt jelentene az államkasszának. Azt is állította, hogy Orbán Viktor egy esetleges választási győzelmet követően a Tiszához hasonlóan leállította volna a kedvezmény kiterjesztését, a valóság azonban ettől némileg eltér.

Az Orbán-kormány által elfogadott 2025. évi XIV. törvény már a választási kampány előtt rögzítette a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének ütemezését a fentiek szerint. A jogosultság élethosszig fennmaradt volna.

Kijelenthető tehát, hogy nem pusztán egy korábbi kormányzati ígéret végrehajtása marad el, hanem a hatályos jogszabály módosítására is szükség lesz a bejelentett intézkedések megvalósításához.

A korábbi miniszterelnök az intézkedés bevezetését a 2025. februári évértékelőjében azzal indokolta, hogy miközben a gyermeknevelés jelentős anyagi terhet ró a családokra, a társadalom hosszú távon profitál a gyermekvállalásból. Hozzátette azt is, hogy meggyőződése szerint több gyermek születik, ha az édesanyák anyagi biztonságban érzik magukat. A finanszírozással kapcsolatban pedig hangsúlyozta, hogy a jelentős kiadással járó kedvezmény forrását a gazdasági növekedés, a vállalkozásokat támogató programok és a teljes foglalkoztatás teremtheti elő.

Energiaválság

Energiaválság
1995 cikk
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költségvetés
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szja-mentesség
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