Fordulat jöhet a kétgyerekes anyák adómentességének eltörlésében: itt az első tiszás beismerés a 2027-es költségvetésről, pontosan tudják, mekkora a felháborodás – „Nem zárkózunk el, hogy bővítsük”

Az elmúlt napokban sok édesanya fogalmazta meg a csalódottságát a 2027-es költségvetésben szereplő adókedvezményekkel kapcsolatban, a 40 év feletti édesanyák közül pedig sokan úgy érzik, hogy kimaradnak egy fontos támogatásból. Erről írt Rózshegyi Áron egy Facebook-bejegyzésben.

Rózsahegyi Áron magyarázkodott az adómentesség eltörlése miatt / Fotó: Facebook / Rózsahegyi Áron

A politikus szerint ez egy kiemelten fontos téma, így őszintén kell róla beszélni, valamint azt is megérti, ha sokan igazságtalannak érzik a bejelentett változásokat.

Sok édesanya esik el az adókedvezménytől

Magyar Péter hétfőn mutatta be a 2027-es költségvetés tervezetét, amelyben számos meglepetést is tartalmazott. Leginkább az szja-mentesség korlátozása váltott ki döbbenetet sokakból, mivel az „igazságosság és a fejlődés” nevében elmarad az édesanyák adókedvezményének kiterjesztése, sőt többektől megvonja a kormány a támogatás ezen formáját.

Kedvező hír ugyan, hogy a családi adókedvezmény továbbra is mindkét szülő által igénybe vehető marad és a családi pótlék a duplájára emelkedik, ám nem mindenki örülhet a bejelentéseknek. Kármán András pénzügyminiszter részletes prezentációjából világosan kiderült, hogy a jövőben az édesanyák legfeljebb havi bruttó egymillió forintos jövedelemig vehetik igénybe az adómentességet. Ez a 30 év alatti anyákra, a 40 év alatti kétgyermekesekre és a három vagy több gyermeket nevelőkre vonatkozik. A három- vagy többgyermekes édesanyák adómentessége továbbra is élethosszig tart, de a jövedelemsapka rájuk is érvényes lesz.

A legfontosabb változás azonban, hogy a kormány eltörli az édesanyák szja-mentességének kiterjesztését, tehát 2027-től az 50 év alatti kétgyermekesek nem részesülhetnek a kedvezményből, sőt aki jövőre tölti be 40. életévét kiesik a körből.

A döntés Magyar Péter és Rózsahegyi Áron is azzal indokolta, hogy az előző kormánytól súlyos gazdasági problémákkal, jelentős költségvetési terhekkel és beszűkült mozgástérrel vették át az ország irányítását. Ezzel szemben a Tisza hivatalos választási programjában a párt ígéretet tett a támogatások kibővítésére.

Megtartjuk és kibővítjük a jelenlegi családtámogatási rendszert

− olvasható a program 8. oldalán, amely a családi adókedvezmények rendszerét is igazságosabbá tenné.