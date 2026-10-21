Von der Leyent tetemre hívták: Alice Weidel bemutatta a nagy tervet, amivel kisöpörné Brüsszelt egy pillantás alatt – az AfD újraépítené az uniót
Az AfD javaslatokat nyújtott be az Európai Unió radikális reformjára. „Számomra az Európai Unió már nem szuverén államok csoportja” – mondta Alice Weidel pártelnök a strasbourgi Európai Parlamentben tartott sajtótájékoztatón. A német AfD vezetője gyökeresen átalakítaná az Európai Unió működését, és a közös intézmények helyett a tagállami kormányokra bízná a legfontosabb döntéseket. A párt tervei között szerepel az Európai Parlament jelenlegi formájának megszüntetése, a képviselők közvetlen választásának eltörlése és a német uniós tagságról szóló népszavazás lehetősége is.
A Welt által látott terv jóval túlmutat az Európai Bizottság hatáskörének csökkentésén. Az AfD azt szeretné, ha az uniós intézmények mérete és költségvetése is jelentősen visszaesne, a tagállamok pedig több közös politikából kimaradhatnának.
A párt újratárgyalná az uniós szerződéseket, és Németország számára mentességet kérne többek között a migrációs, adózási, szociálpolitikai és védelmi szabályok alól.
Weidel a schengeni rendszer működését is bírálta. Szerinte, ha a belső határellenőrzés nélküli övezet nem működik megfelelően, Németországnak ki kellene lépnie belőle, és saját határainak védelméről kellene gondoskodnia. Németország már most is ellenőrzéseket tart fenn a belső határokon. Az AfD emellett az Európai Központi Bank kötvényvásárlásait is kifogásolja, és nagyobb német befolyást követel a jegybank döntéshozatalában.
A párt az euró ügyében sem képvisel teljesen egységes álláspontot. Weidel augusztusban még a közös valutából való kilépés mellett foglalt állást arra az esetre, ha az AfD kormányra kerülne. Az új stratégiai dokumentum ezzel szemben első lépésként az uniós és az euróövezeti tagság fenntartásával számol, miközben alapvető reformokat sürget.
Az átalakítás időzítése sem mellékes: az AfD a 2029-es európai parlamenti és német szövetségi választásokat jelöli meg a reformok megkezdésének lehetséges időpontjaként. Ha a tervei nem valósulnak meg, a párt népszavazást kezdeményezne Németország uniós tagságáról.
Egyre népszerűbbek az AfD nézetei
A német párt elképzelései több ponton egybeesnek Marine Le Pen francia jobboldali politikus törekvéseivel. Le Pen a múlt héten beszélt arról Brüsszelben, hogy az Európai Bizottságot a tagállamokat kiszolgáló titkársággá kellene visszaszorítani, mert szerinte a testület rendszeresen túllépi a hatáskörét.
Orbán Viktor pedig már 2025-ben is az unió átalakítását szorgalmazta. A tusványosi beszédében a koncentrikus körök Európájának modelljét vázolta fel, amelyben az országok eltérő szintű együttműködésben vehetnének részt, és maguk dönthetnék el, melyik körhöz csatlakoznak.
Az AfD a 719 fős Európai Parlament legkisebb képviselőcsoportjához, az Európai Szuverén Nemzetek (ESN) frakciójához tartozik, 27 képviselővel. A párt elképzeléseinek megvalósításához ezért jelentős támogatást kellene szereznie más tagállamokban is.
Reszkethet Von der Leyen: Orbán Viktor német barátja kiforgatná a négy sarkából az uniót – bemutatta a nagy átalakítási tervét az AFD-vezér
Az EU alapvető átalakítását sürgeti a német AfD. A párt megszüntetné az Európai Parlament közvetlen választását, jelentősen visszavágná Brüsszel hatásköreit és költségvetését, miközben Németországnak több uniós szabály alól is mentességet kérne. Ha a reformokat nem sikerülne megvalósítani, az AfD népszavazást tartana Németország uniós tagságáról.