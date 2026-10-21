Von der Leyent tetemre hívták: Alice Weidel bemutatta a nagy tervet, amivel kisöpörné Brüsszelt egy pillantás alatt – az AfD újraépítené az uniót

Az AfD javaslatokat nyújtott be az Európai Unió radikális reformjára. „Számomra az Európai Unió már nem szuverén államok csoportja” – mondta Alice Weidel pártelnök a strasbourgi Európai Parlamentben tartott sajtótájékoztatón. A német AfD vezetője gyökeresen átalakítaná az Európai Unió működését, és a közös intézmények helyett a tagállami kormányokra bízná a legfontosabb döntéseket. A párt tervei között szerepel az Európai Parlament jelenlegi formájának megszüntetése, a képviselők közvetlen választásának eltörlése és a német uniós tagságról szóló népszavazás lehetősége is.

Az AfD szerint túl sok hatalom összpontosul Brüsszelben, ezért visszaadná a tagállamoknak az uniós döntéshozatal jelentős részét / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Welt által látott terv jóval túlmutat az Európai Bizottság hatáskörének csökkentésén. Az AfD azt szeretné, ha az uniós intézmények mérete és költségvetése is jelentősen visszaesne, a tagállamok pedig több közös politikából kimaradhatnának.

A párt újratárgyalná az uniós szerződéseket, és Németország számára mentességet kérne többek között a migrációs, adózási, szociálpolitikai és védelmi szabályok alól.

Weidel a schengeni rendszer működését is bírálta. Szerinte, ha a belső határellenőrzés nélküli övezet nem működik megfelelően, Németországnak ki kellene lépnie belőle, és saját határainak védelméről kellene gondoskodnia. Németország már most is ellenőrzéseket tart fenn a belső határokon. Az AfD emellett az Európai Központi Bank kötvényvásárlásait is kifogásolja, és nagyobb német befolyást követel a jegybank döntéshozatalában.

A párt az euró ügyében sem képvisel teljesen egységes álláspontot. Weidel augusztusban még a közös valutából való kilépés mellett foglalt állást arra az esetre, ha az AfD kormányra kerülne. Az új stratégiai dokumentum ezzel szemben első lépésként az uniós és az euróövezeti tagság fenntartásával számol, miközben alapvető reformokat sürget.

Az átalakítás időzítése sem mellékes: az AfD a 2029-es európai parlamenti és német szövetségi választásokat jelöli meg a reformok megkezdésének lehetséges időpontjaként. Ha a tervei nem valósulnak meg, a párt népszavazást kezdeményezne Németország uniós tagságáról.