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Dagad a botrány: elkészült a térkép, Sopront is Németországhoz csatolta volna, most belebukott a fiatal politikus – „a teljes német népet egyetlen államban egyesítjük!"

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Nagy felháborodást váltott ki egy német politikus közösségimédia-bejegyzése. Az AfD ifjúsági szervezetének egyik vezetője az X-en tett közzé egy Nagy-Németország-térképet, amelyen még Sopron és környéke is német területként szerepelt. A 22 éves Luca Maurice Strauf később törölte a nemzetközi reakciókat kiváltó tartalmat, majd a Generation Deutschland (GD) országos elnökségében betöltött tisztségéről is lemondott.
VG
2026.10.12, 17:13
Frissítve: 2026.10.12, 17:17
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Az AfD politikusa, Luca Maurice Strauf a német egység napja alkalmából tette közzé botrányt kirobbantó bejegyzését, amelyen Elzász-Lotaringia, valamint Ausztria, Lengyelország, Olaszország és Magyarország egyes területei is Németországhoz tartoztak.

Az AfD politikusa valóban naggyá tenné Németországot
Az AfD politikusa valóban naggyá tenné Németországot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A térkép másik érdekessége, hogy nemcsak a leghűségesebb magyar várost ábrázolja Németország részeként, hanem kisebb német enklávékat hozna létre a svábok lakta dunántúli területeken.

Túl messzire ment az Afd ifjúsági szervezetének vezetője

Luca Maurice Strauf később ugyan törölte a bejegyzést, azonban Nagy-Németország újjáteremtést célzó elképzelés addigra már Franciaországban is visszhangot váltott ki. A jelentős francia hírcsatorna, a BFM is beszámolt az AfD fiatal politikusáról, aki a bejegyzés értelmében az 1919 óta Franciaországhoz tartozó Elzász-Lotaringiát ismét Németországhoz csatolná − számolt be a Bild.

A német egység olyan Németországot jelent, amely a teljes német népet egyetlen államban egyesíti. Ma az ehhez vezető út egyik részsikerére emlékezünk

− írta Luca Maurice Strauf.

A közösségimédia-tartalom akkora nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy a megejelenését követően a GD is elhatárolódott elnökségi tagjának megnyilvánilásától.

Megszólalt az AfD ifjúsági szervezete is

A GD szóvivője, Wendelin Fessl a Die Tageszeitung (taz) nevű lappal közölte, hogy a hazaszeretethez nincs szükség történelmi térképfantáziákra.

Az elnökség ezt követően bejelentette, hogy a következő ülésén „nagyon határozottan” foglalkozik majd az üggyel.

Beszámolók szerint Luca Maurice Strauf tagadta, hogy a térkép által területi követeléseket fogalmazott volna meg. Állítása szerint csupán azokat a régiókat szerette volna bemutatni, amelyekben német kisebbség él.

A politikus azóta lemondott a GD vezetésében betöltött tisztségéről személyes okokra hivatkozva. A GD országos elnöke, a 29 éves Jean-Pascal Hohm ezt követően egy közleményben köszönte meg a volt vezető „fontos szervezetépítő munkáját”. A botrányt kiváltó bejegyzéshez azonban nem fűzött kommentárt.

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