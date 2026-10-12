Dagad a botrány: elkészült a térkép, Sopront is Németországhoz csatolta volna, most belebukott a fiatal politikus – „a teljes német népet egyetlen államban egyesítjük!"

Az AfD politikusa, Luca Maurice Strauf a német egység napja alkalmából tette közzé botrányt kirobbantó bejegyzését, amelyen Elzász-Lotaringia, valamint Ausztria, Lengyelország, Olaszország és Magyarország egyes területei is Németországhoz tartoztak.

Az AfD politikusa valóban naggyá tenné Németországot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A térkép másik érdekessége, hogy nemcsak a leghűségesebb magyar várost ábrázolja Németország részeként, hanem kisebb német enklávékat hozna létre a svábok lakta dunántúli területeken.

Túl messzire ment az Afd ifjúsági szervezetének vezetője

Luca Maurice Strauf később ugyan törölte a bejegyzést, azonban Nagy-Németország újjáteremtést célzó elképzelés addigra már Franciaországban is visszhangot váltott ki. A jelentős francia hírcsatorna, a BFM is beszámolt az AfD fiatal politikusáról, aki a bejegyzés értelmében az 1919 óta Franciaországhoz tartozó Elzász-Lotaringiát ismét Németországhoz csatolná − számolt be a Bild.

A német egység olyan Németországot jelent, amely a teljes német népet egyetlen államban egyesíti. Ma az ehhez vezető út egyik részsikerére emlékezünk

− írta Luca Maurice Strauf.

🇩🇪 “Back to the Reich?” Germany erupts in controversy over a “Greater Germany” map claiming territories of neighboring countries Luca Moritz Strauß, a senior figure in the youth wing of the far-right Alternative for Germany (AfD) party, posted a map on X depicting a Germany that had absorbed Austria, Luxembourg, most of Switzerland, and parts of France, Poland, Italy, and other European countries. “German unity means a Germany that unites the entire German people in one state,” the politician wrote. The post sparked outrage in neighboring countries, particularly France, as the map depicted Alsace and Lorraine as German territory. Following the backlash, Strauß deleted the post and made his X account private. The AfD youth organization, Generation Germany, later announced that he had voluntarily stepped down from his leadership position. — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

A közösségimédia-tartalom akkora nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy a megejelenését követően a GD is elhatárolódott elnökségi tagjának megnyilvánilásától.

Megszólalt az AfD ifjúsági szervezete is

A GD szóvivője, Wendelin Fessl a Die Tageszeitung (taz) nevű lappal közölte, hogy a hazaszeretethez nincs szükség történelmi térképfantáziákra.

Az elnökség ezt követően bejelentette, hogy a következő ülésén „nagyon határozottan” foglalkozik majd az üggyel.

Beszámolók szerint Luca Maurice Strauf tagadta, hogy a térkép által területi követeléseket fogalmazott volna meg. Állítása szerint csupán azokat a régiókat szerette volna bemutatni, amelyekben német kisebbség él.

A politikus azóta lemondott a GD vezetésében betöltött tisztségéről személyes okokra hivatkozva. A GD országos elnöke, a 29 éves Jean-Pascal Hohm ezt követően egy közleményben köszönte meg a volt vezető „fontos szervezetépítő munkáját”. A botrányt kiváltó bejegyzéshez azonban nem fűzött kommentárt.