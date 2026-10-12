Dagad a botrány: elkészült a térkép, Sopront is Németországhoz csatolta volna, most belebukott a fiatal politikus – „a teljes német népet egyetlen államban egyesítjük!"
Az AfD politikusa, Luca Maurice Strauf a német egység napja alkalmából tette közzé botrányt kirobbantó bejegyzését, amelyen Elzász-Lotaringia, valamint Ausztria, Lengyelország, Olaszország és Magyarország egyes területei is Németországhoz tartoztak.
A térkép másik érdekessége, hogy nemcsak a leghűségesebb magyar várost ábrázolja Németország részeként, hanem kisebb német enklávékat hozna létre a svábok lakta dunántúli területeken.
Túl messzire ment az Afd ifjúsági szervezetének vezetője
Luca Maurice Strauf később ugyan törölte a bejegyzést, azonban Nagy-Németország újjáteremtést célzó elképzelés addigra már Franciaországban is visszhangot váltott ki. A jelentős francia hírcsatorna, a BFM is beszámolt az AfD fiatal politikusáról, aki a bejegyzés értelmében az 1919 óta Franciaországhoz tartozó Elzász-Lotaringiát ismét Németországhoz csatolná − számolt be a Bild.
A német egység olyan Németországot jelent, amely a teljes német népet egyetlen államban egyesíti. Ma az ehhez vezető út egyik részsikerére emlékezünk
− írta Luca Maurice Strauf.
A közösségimédia-tartalom akkora nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy a megejelenését követően a GD is elhatárolódott elnökségi tagjának megnyilvánilásától.
Megszólalt az AfD ifjúsági szervezete is
A GD szóvivője, Wendelin Fessl a Die Tageszeitung (taz) nevű lappal közölte, hogy a hazaszeretethez nincs szükség történelmi térképfantáziákra.
Az elnökség ezt követően bejelentette, hogy a következő ülésén „nagyon határozottan” foglalkozik majd az üggyel.
Beszámolók szerint Luca Maurice Strauf tagadta, hogy a térkép által területi követeléseket fogalmazott volna meg. Állítása szerint csupán azokat a régiókat szerette volna bemutatni, amelyekben német kisebbség él.
A politikus azóta lemondott a GD vezetésében betöltött tisztségéről személyes okokra hivatkozva. A GD országos elnöke, a 29 éves Jean-Pascal Hohm ezt követően egy közleményben köszönte meg a volt vezető „fontos szervezetépítő munkáját”. A botrányt kiváltó bejegyzéshez azonban nem fűzött kommentárt.