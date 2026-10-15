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Felrobbant a balkáni lőporos hordó: lángokban áll Tirana, elszabadult a pokol az albániai tüntetéseken

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Lángokba borult Albánia fővárosa, Tirana, ahol elszabadult a pokol: feldühödött demonstrálók kormányzati épületeket gyújtottak fel, minisztériumokba törtek be, és több mint tíz órán át vívtak utcai csatákat a rendőrökkel. Az albániai tüntetések során több tucat ember megsérült, legalább negyven demonstrálót őrizetbe vettek, miközben a rendőrséget súlyos túlkapásokkal vádolják, és már az Európai Unió is megszólalt az erőszak miatt.
2026.10.15, 08:04
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Szerdán teljesen elszabadultak az indulatok az albán fővárosban, Tiranában, ahol a diáktüntetések súlyos zavargásokba torkolltak. A demonstrálók több mint tíz órán keresztül csaptak össze a rendfenntartókkal, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be, és fosztogatásokba kezdtek. Az albániai tüntetések május végén kezdődtek.

albániai tüntetések Albánia Tirana
Tombol az erőszak Tiranában, egyelőre nem látszik az albániai tüntetések vége / Fotó: AFP

A megmozdulások eredetileg egy, Donald Trump vejéhez, Jared Kushnerhez köthető, az ország déli részére tervezett üdülőkomplexum ellen indultak. Kedden azonban már az egyetemisták is utcára vonultak. A hallgatók az egyetemeken és kollégiumokban uralkodó állapotok, a megélhetési költségek emelkedése, valamint a kormányzással kapcsolatos elégedetlenségük miatt kezdtek tiltakozni.

Az államfő mérsékletre szólított fel

Bajram Begaj albán államfő szerdai nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a békés tiltakozáshoz való jog a demokrácia egyik alapja, amelynek biztosítása az állam kötelessége. 

Az erőszak azonban nem lehet az elégedetlenség kifejezésének eszköze, ahogyan a rendőrség erőalkalmazása sem lépheti túl a törvényesség és az arányosság határait 

fogalmazott az elnök. Begaj egyúttal párbeszédre hívta a fiatalokat.

Kövekkel és robbanóeszközökkel támadtak, lángba borultak az épületek

A szerdai demonstráció reggel 

  • az oktatási minisztérium épülete előtt kezdődött, ahol maszkos személyek kövekkel, térkövekkel, palackokkal és házilag készített pirotechnikai eszközökkel dobálták meg az intézményt. 
  • A tüntetők az út menti fémkorlátokat is kitépték a helyükről, majd azokkal próbálták betörni az épület vaskapuit. 
  • Néhány órával később a rendőrség rohamfelszerelésben, gumibotokkal, könnygázvetőkkel és vízágyúkkal vonult fel. A rendfenntartók erővel távolították el a tüntetőket és a környéken tartózkodó civileket.

A helyzet azonban a következő órákban tovább súlyosbodott.

A demonstrálók padokat, fákat és több épületet is felgyújtottak. Behatoltak az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminisztérium épületébe, emellett számos magánvállalkozás üzlethelyiségében és hirdetőtáblában okoztak károkat. Ezután a város fő sugárútjára vonultak, ahol körbevették a miniszterelnöki hivatalt. 

A zavargások későbbi szakaszában bevásárlóközpontokba és bankokba is betörtek.

Delina Ibrahimaj gazdasági miniszter elítélte az állami intézmények épületeinek felgyújtását és megrongálását, az eseményeket pedig elfogadhatatlannak nevezte.

Több tucat sérült, legalább negyven letartóztatás az albániai tüntetések mérlege

Szerda estig legalább negyven tüntetőt vettek őrizetbe, miközben a demonstrálók, a civilek és a rendőrök körében is több tucat sérültről érkezett jelentés. A rendőrség fellépése ugyanakkor komoly bírálatokat váltott ki. Több újságíró arról számolt be, hogy a rendőrök akadályozták őket munkájuk végzésében. Egyes esetekben fizikailag állták útjukat, máskor pedig lefoglalták a felszerelésüket. 

Clashes erupt outside Ministry of Education in Tirana during student protest over academic conditions
Szerda estig legalább negyven tüntetőt vettek őrizetbe, miközben a demonstrálók, a civilek és a rendőrök körében is több tucat sérültről érkezett jelentés. / Fotó: Anadolu via AFP

Robbanások és szirénák hangja tölti be Tirana utcáit

A helyzet szerda este is rendkívül feszült maradt. A többségében maszkot viselő tüntetők és a rendőrök továbbra is összecsaptak a város fő sugárútján, amelynek környékén több parlamenti épület, az államfő hivatala és a miniszterelnöki hivatal is található. A belvárosban folyamatosan robbanások és szirénák hangját lehetett hallani.

Az Egyesült Államok tiranai nagykövetsége figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy legyenek különösen óvatosak, és kerüljék el a tüntetések által érintett városrészeket.

A diplomáciai képviselet arra is felhívta a figyelmet, hogy a zavargások más területekre is átterjedhetnek.

Az Európai Unió is megszólalt a rendőri erőszak miatt

Az Európai Unió albániai képviselete közölte, hogy tudomásul vette a tüntetőkkel és újságírókkal szembeni túlzott rendőri erőszakról szóló vádakat. Az uniós delegáció elvárja, hogy az albán rendőrség kiemelt figyelmet fordítson az állítólagos jogsértések teljes körű kivizsgálására. Brüsszel képviselete emellett mindkét felet a feszültség csökkentésére szólította fel. A szerda esti helyzet alapján azonban Tirana utcáin egyelőre nyoma sem volt a megnyugvásnak: a rendőrök és a demonstrálók közötti összecsapások tovább folytatódtak.

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