Felrobbant a balkáni lőporos hordó: lángokban áll Tirana, elszabadult a pokol az albániai tüntetéseken

Szerdán teljesen elszabadultak az indulatok az albán fővárosban, Tiranában, ahol a diáktüntetések súlyos zavargásokba torkolltak. A demonstrálók több mint tíz órán keresztül csaptak össze a rendfenntartókkal, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be, és fosztogatásokba kezdtek. Az albániai tüntetések május végén kezdődtek.

Tombol az erőszak Tiranában, egyelőre nem látszik az albániai tüntetések vége / Fotó: AFP

A megmozdulások eredetileg egy, Donald Trump vejéhez, Jared Kushnerhez köthető, az ország déli részére tervezett üdülőkomplexum ellen indultak. Kedden azonban már az egyetemisták is utcára vonultak. A hallgatók az egyetemeken és kollégiumokban uralkodó állapotok, a megélhetési költségek emelkedése, valamint a kormányzással kapcsolatos elégedetlenségük miatt kezdtek tiltakozni.

Az államfő mérsékletre szólított fel

Bajram Begaj albán államfő szerdai nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a békés tiltakozáshoz való jog a demokrácia egyik alapja, amelynek biztosítása az állam kötelessége.

Az erőszak azonban nem lehet az elégedetlenség kifejezésének eszköze, ahogyan a rendőrség erőalkalmazása sem lépheti túl a törvényesség és az arányosság határait

– fogalmazott az elnök. Begaj egyúttal párbeszédre hívta a fiatalokat.

Kövekkel és robbanóeszközökkel támadtak, lángba borultak az épületek

A szerdai demonstráció reggel

az oktatási minisztérium épülete előtt kezdődött, ahol maszkos személyek kövekkel, térkövekkel, palackokkal és házilag készített pirotechnikai eszközökkel dobálták meg az intézményt.

A tüntetők az út menti fémkorlátokat is kitépték a helyükről, majd azokkal próbálták betörni az épület vaskapuit.

Néhány órával később a rendőrség rohamfelszerelésben, gumibotokkal, könnygázvetőkkel és vízágyúkkal vonult fel. A rendfenntartók erővel távolították el a tüntetőket és a környéken tartózkodó civileket.

A helyzet azonban a következő órákban tovább súlyosbodott.

A demonstrálók padokat, fákat és több épületet is felgyújtottak. Behatoltak az oktatási, az igazságügyi és a pénzügyminisztérium épületébe, emellett számos magánvállalkozás üzlethelyiségében és hirdetőtáblában okoztak károkat. Ezután a város fő sugárútjára vonultak, ahol körbevették a miniszterelnöki hivatalt.

A zavargások későbbi szakaszában bevásárlóközpontokba és bankokba is betörtek.

Delina Ibrahimaj gazdasági miniszter elítélte az állami intézmények épületeinek felgyújtását és megrongálását, az eseményeket pedig elfogadhatatlannak nevezte.