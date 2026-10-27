Nekimegy a GVH-nak az Aldi: bíróságon támadja meg a gigabírságot, a számítás módját is vitatja

Nem fogadja el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntését az Aldi Magyarország, ezért bírósághoz fordul a vállalat – derül ki az áruházlánc közleményéből. A társaság szerint a versenyhatóság tévesen értelmezte a reklámkampányában megfogalmazott állításokat, ráadásul a bírság kiszabásakor olyan összeget vett alapul, amely több mint százszorosan meghaladja a kifogásolt hirdetések igazolt költségét.

Az Aldi kifogásolja a bírság kiszámításának módját is. / Fotó: Herr.Stock / Shuttertstock

Az Aldi szerint százszoros eltérés van a bírság alapjául szolgáló összegben

A GVH az Aldi 2024-es reklámkampányát vizsgálta, amelyben az áruházlánc a Nők Lapja Food Awards közönségszavazásán elért eredményeit népszerűsítette. A vállalat a „Legjobb akciók!” és a „Legszélesebb választék!” alkategóriákban szerzett első helyezéséről tájékoztatta vásárlóit.

A versenyhatóság azonban arra jutott, hogy a reklámokban szereplő üzenetek kellően alá nem támasztott piacelsőségi állításoknak minősültek.

Az Aldi vitatja ezt az értelmezést, ugyanis a vállalat szerint a kampány kizárólag a közönségszavazáson elnyert díjakról szólt, és nem tartalmazott azoktól független, önálló állítást arról, hogy az áruházlánc piacvezető lenne az érintett területeken.

A társaság hangsúlyozta, hogy a reklámkampány megtervezésekor figyelembe vette a GVH korábbi, hasonló ügyekben hozott határozatait és elvi döntéseit is.

Az áruházlánc külön kifogásolja a bírság kiszámításának módját. Álláspontja szerint a korábbi versenyhatósági és kúriai gyakorlat alapján a kifogásolt reklámok tényleges, igazolt költségéből kellett volna kiindulni. Ezzel szemben a GVH a vállalat közlése szerint a reklámkampány igazolt költségeit több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe a bírság kiszabásakor.

A hirdetőknek és a díjakat odaítélő szervezeteknek világos, kiszámítható szabályokra van szükségük

Az Aldi arra is felhívta a figyelmet, hogy tudatosan olyan hirdetési felületeket választott, amelyeken a vásárlók a teljes reklámüzenetet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő információkat is elolvashatták.

Éppen ezért a kampányban nem alkalmaztak televíziós és rádiós reklámokat, amelyeket a GVH korábbi döntéseiben alacsonyabb információáteresztő képességű eszközöknek minősített.