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Nekimegy a GVH-nak az Aldi: bíróságon támadja meg a gigabírságot, a számítás módját is vitatja

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Nem fogadja el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntését az Aldi Magyarország, ezért bírósághoz fordul a vállalat – derül ki az áruházlánc közleményéből.
VG
2026.10.27, 10:35
Frissítve: 2026.10.27, 10:44
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Nem fogadja el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntését az Aldi Magyarország, ezért bírósághoz fordul a vállalat – derül ki az áruházlánc közleményéből. A társaság szerint a versenyhatóság tévesen értelmezte a reklámkampányában megfogalmazott állításokat, ráadásul a bírság kiszabásakor olyan összeget vett alapul, amely több mint százszorosan meghaladja a kifogásolt hirdetések igazolt költségét.

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Az Aldi kifogásolja a bírság kiszámításának módját is. / Fotó: Herr.Stock / Shuttertstock

Az Aldi szerint százszoros eltérés van a bírság alapjául szolgáló összegben

A GVH az Aldi 2024-es reklámkampányát vizsgálta, amelyben az áruházlánc a Nők Lapja Food Awards közönségszavazásán elért eredményeit népszerűsítette. A vállalat a „Legjobb akciók!” és a „Legszélesebb választék!” alkategóriákban szerzett első helyezéséről tájékoztatta vásárlóit.

A versenyhatóság azonban arra jutott, hogy a reklámokban szereplő üzenetek kellően alá nem támasztott piacelsőségi állításoknak minősültek.

Az Aldi vitatja ezt az értelmezést, ugyanis a vállalat szerint a kampány kizárólag a közönségszavazáson elnyert díjakról szólt, és nem tartalmazott azoktól független, önálló állítást arról, hogy az áruházlánc piacvezető lenne az érintett területeken.

A társaság hangsúlyozta, hogy a reklámkampány megtervezésekor figyelembe vette a GVH korábbi, hasonló ügyekben hozott határozatait és elvi döntéseit is.

Az áruházlánc külön kifogásolja a bírság kiszámításának módját. Álláspontja szerint a korábbi versenyhatósági és kúriai gyakorlat alapján a kifogásolt reklámok tényleges, igazolt költségéből kellett volna kiindulni. Ezzel szemben a GVH a vállalat közlése szerint a reklámkampány igazolt költségeit több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe a bírság kiszabásakor.

A hirdetőknek és a díjakat odaítélő szervezeteknek világos, kiszámítható szabályokra van szükségük

Az Aldi arra is felhívta a figyelmet, hogy tudatosan olyan hirdetési felületeket választott, amelyeken a vásárlók a teljes reklámüzenetet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő információkat is elolvashatták.

Éppen ezért a kampányban nem alkalmaztak televíziós és rádiós reklámokat, amelyeket a GVH korábbi döntéseiben alacsonyabb információáteresztő képességű eszközöknek minősített.

A vállalat szerint a versenyhatóság határozata a konkrét ügyön kívül további szakmai kérdéseket is felvet. Az Aldi úgy véli, hogy a hirdetőknek, valamint a fogyasztói és szakmai díjakat odaítélő szervezeteknek egyaránt világos, kiszámítható szabályokra van szükségük ahhoz, hogy megfelelően kommunikálhassák az elnyert elismeréseket.

A társaság közleményében hangsúlyozta, hogy továbbra is törekszik a jogszabályoknak megfelelő, átlátható és hiteles fogyasztói tájékoztatásra, ugyanakkor nem ért egyet sem a GVH jogi értelmezésével, sem a bírság kiszabásával, ezért kezdeményezi a versenyhatósági határozat bírósági felülvizsgálatát.

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